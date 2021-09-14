Аталанта - Вильярреал 8 Декабря прямая трансляция
Стадион: Атлети Адзурри (Бергамо, Италия), вместимость: 26542
8 Декабря 2021, Среда. 23:00 МСК. Лига Чемпионов 2021/2022, 6-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Уитеншоу, Манчестер, Англия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аталанта - Вильярреал, которое состоится 08 декабря 2021 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Чемпионов УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аталанта
Бергамо, Италия
Вильярреал
Вильярреал, Испания
Главные тренеры
|Джан Пьеро Гасперини
|Унаи Эмери
История личных встреч
|14.09.2021
|Лига чемпионов
|Группа F. Тур 1
|2 : 2