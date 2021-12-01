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Манчестер Сити - Лидс 14 Декабря прямая трансляция

Стадион: Этихад (Сити оф Манчестер) (Манчестер, Англия), вместимость: 55097
14 Декабря 2021, Вторник. 23:00 МСК. АПЛ, 17-й тур
Главный судья: Пол Тирни (Ланкашир, Англия)
Манчестер СитиЛидс

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Сити - Лидс, которое состоится 14 декабря 2021 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии по футболу, Премьер Лига 2021/22, 17-тур, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер
Лидс Юнайтед
Лидс
Главные тренеры
Испания Хосеп Гвардиола
Аргентина Марсело Бьельса
История личных встреч
10.04.2021 Англия - Премьер-лига Тур 31 Манчестер Сити1 : 2Лидс Юнайтед
03.10.2020 Англия - Премьер-лига Тур 4 Лидс Юнайтед1 : 1Манчестер Сити
17.02.2013 Кубок Англии 1/8 финала Манчестер Сити4 : 0Лидс Юнайтед

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