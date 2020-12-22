Рома - Сампдория 22 Декабря прямая трансляция
Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 72698
22 декабря 2021, среда. 20:30 МСК. Италия - Серия А, 19-й тур
Главный судья: Пьеро Джакомелли (Триест, Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рома - Сампдория, которое состоится 22 Декабря 2021 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Рома
Рим
Сампдория
Генуя
Главные тренеры
|Жозе Моуринью
|Роберто Д'Аверса
История личных встреч
|02.05.2021
|Италия - Серия А
|Тур 34
|2 : 0
|03.01.2021
|Италия - Серия А
|Тур 15
|1 : 0
|24.06.2020
|Италия - Серия А
|Тур 27
|2 : 1
|20.10.2019
|Италия - Серия А
|Тур 8
|0 : 0
|06.04.2019
|Италия - Серия А
|Тур 31
|0 : 1
|11.11.2018
|Италия - Серия А
|Тур 12
|4 : 1
|28.01.2018
|Италия - Серия А
|Тур 22
|0 : 1
|24.01.2018
|Италия - Серия А
|Тур 3
|1 : 1
|29.01.2017
|Италия - Серия А
|Тур 22
|3 : 2
|19.01.2017
|Кубок Италии
|1/8 финала
|4 : 0