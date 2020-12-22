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Рома - Сампдория 22 Декабря прямая трансляция

Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 72698
22 декабря 2021, среда. 20:30 МСК. Италия - Серия А, 19-й тур
Главный судья: Пьеро Джакомелли (Триест, Италия);
Рома Сампдория

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рома - Сампдория, которое состоится 22 Декабря 2021 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Рома
Рим
Сампдория
Генуя
Главные тренеры
ПортугалияЖозе Моуринью
ИталияРоберто Д'Аверса
История личных встреч
02.05.2021Италия - Серия АТур 34Сампдория2 : 0Рома
03.01.2021Италия - Серия АТур 15Рома1 : 0Сампдория
24.06.2020Италия - Серия АТур 27Рома2 : 1Сампдория
20.10.2019Италия - Серия АТур 8Сампдория0 : 0Рома
06.04.2019Италия - Серия АТур 31Сампдория0 : 1Рома
11.11.2018Италия - Серия АТур 12Рома4 : 1Сампдория
28.01.2018Италия - Серия АТур 22Рома0 : 1Сампдория
24.01.2018Италия - Серия АТур 3Сампдория1 : 1Рома
29.01.2017Италия - Серия АТур 22Сампдория3 : 2Рома
19.01.2017Кубок Италии1/8 финалаРома4 : 0Сампдория

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