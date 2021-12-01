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Саутгемптон - Тоттенхэм Хотспур 28 Декабря прямая трансляция

Стадион: Сент-Мэри (Саутгемптон, Англия), вместимость: 32689
28 декабря 2021, вторник. 18:00 МСК. Англия - Премьер-лига, 20-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Уитеншоу, Манчестер, Англия);
Саутгемптон Тоттенхэм Хотспур

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Саутгемптон - Тоттенхэм Хотспур, которое состоится 28 Декабря 2021 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Мэри (Саутгемптон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Саутгемптон
Саутгемптон
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Главные тренеры
АвстрияРальф Хазенхюттль
ИталияАнтонио Конте
История личных встреч
21.04.2021Англия - Премьер-лигаТур 29Тоттенхэм Хотспур2 : 1Саутгемптон
20.09.2020Англия - Премьер-лигаТур 2Саутгемптон2 : 5Тоттенхэм Хотспур
05.02.2020Кубок Англии1/16 финала, переигровкиТоттенхэм Хотспур3 : 2Саутгемптон
25.01.2020Кубок Англии1/16 финалаСаутгемптон1 : 1Тоттенхэм Хотспур
01.01.2020Англия - Премьер-лигаТур 21Саутгемптон1 : 0Тоттенхэм Хотспур
28.09.2019Англия - Премьер-лигаТур 7Тоттенхэм Хотспур2 : 1Саутгемптон
09.03.2019Англия - Премьер-лигаТур 30Саутгемптон2 : 1Тоттенхэм Хотспур
05.12.2018Англия - Премьер-лигаТур 15Тоттенхэм Хотспур3 : 1Саутгемптон
21.01.2018Англия - Премьер-лигаТур 24Саутгемптон1 : 1Тоттенхэм Хотспур
26.12.2017Англия - Премьер-лигаТур 20Тоттенхэм Хотспур5 : 2Саутгемптон

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