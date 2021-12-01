Саутгемптон - Тоттенхэм Хотспур 28 Декабря прямая трансляция
Стадион: Сент-Мэри (Саутгемптон, Англия), вместимость: 32689
28 декабря 2021, вторник. 18:00 МСК. Англия - Премьер-лига, 20-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Уитеншоу, Манчестер, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Саутгемптон - Тоттенхэм Хотспур, которое состоится 28 Декабря 2021 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Мэри (Саутгемптон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Саутгемптон
Саутгемптон
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Главные тренеры
|Ральф Хазенхюттль
|Антонио Конте
История личных встреч
|21.04.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 29
|2 : 1
|20.09.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 2
|2 : 5
|05.02.2020
|Кубок Англии
|1/16 финала, переигровки
|3 : 2
|25.01.2020
|Кубок Англии
|1/16 финала
|1 : 1
|01.01.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 21
|1 : 0
|28.09.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 7
|2 : 1
|09.03.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 30
|2 : 1
|05.12.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 15
|3 : 1
|21.01.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 24
|1 : 1
|26.12.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 20
|5 : 2