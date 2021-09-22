Венеция - Милан 09 Января прямая трансляция
Стадион: Пьерлуиджи Пенцо (Венеция, Италия), вместимость: 7450
09 января 2022, воскресенье. 14:30 МСК. Италия - Серия А, 21-й тур
Главный судья: Массимилиано Иррати (Пистоя, Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Венеция - Милан, которое состоится 09 Января 2022 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Пьерлуиджи Пенцо (Венеция, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Венеция
Венеция
Милан
Милан
Главные тренеры
|Паоло Дзанетти
|Стефано Пиоли
История личных встреч
|22.09.2021
|Италия - Серия А
|Тур 5
|2 : 0