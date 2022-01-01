Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 15 Января прямая трансляция
Стадион: Вилла Парк (Бирмингем, Англия), вместимость: 42788
15 января 2022, суббота. 20:30 МСК. Англия - Премьер-лига, 22-й тур
Главный судья: Дэвид Кут (Западный Йоркшир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Астон Вилла - Манчестер Юнайтед, которое состоится 15 Января 2022 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Вилла Парк (Бирмингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Астон Вилла
Бирмингем
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Главные тренеры
|Стивен Джеррард
|Ральф Рангник
История личных встреч
|10.01.2022
|Кубок Англии
|1/32 финала
|1 : 0
|25.09.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 6
|0 : 1
|09.05.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 35
|1 : 3
|01.01.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 17
|2 : 1
|12.09.2020
|Товарищеские матчи (клубы)
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|09.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 34
|0 : 3
|01.12.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 14
|2 : 2
|16.04.2016
|Англия - Премьер-лига
|Тур 34
|1 : 0
|14.08.2015
|Англия - Премьер-лига
|Тур 2
|0 : 1
|04.04.2015
|Англия - Премьер-лига
|Тур 31
|3 : 1