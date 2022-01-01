Саутгемптон - Манчестер Сити 22 Января прямая трансляция
Стадион: Сент-Мэри (Саутгемптон, Англия), вместимость: 32689
22 января 2022, суббота. 20:30 МСК. Англия - Премьер-лига, 23-й тур
Главный судья: Саймон Хупер (Уилтшир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Саутгемптон - Манчестер Сити, которое состоится 22 Января 2022 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Мэри (Саутгемптон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Саутгемптон
Саутгемптон
Манчестер Сити
Манчестер
Главные тренеры
|Ральф Хазенхюттль
|Хосеп Гвардиола
История личных встреч
|18.09.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 5
|0 : 0
|10.03.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 33
|5 : 2
|19.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 14
|0 : 1
|05.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 33
|1 : 0
|02.11.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 11
|2 : 1
|29.10.2019
|Англия - Кубок лиги
|4-й раунд
|3 : 1
|30.12.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 20
|1 : 3
|04.11.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 11
|6 : 1
|13.05.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 38
|0 : 1
|29.11.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 14
|2 : 1