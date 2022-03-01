Манчестер Юнайтед - Лестер Сити 02 Апреля прямая трансляция
Стадион: Олд Траффорд (Манчестер, Англия), вместимость: 76212
02 апреля 2022, суббота. 19:30 МСК. Англия - Премьер-лига, 31-й тур
Главный судья: Андре Марринер (Бирмингем, Вест-Мидленд, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Юнайтед - Лестер Сити, которое состоится 02 Апреля 2022 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Олд Траффорд (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Лестер Сити
Лестер
Главные тренеры
|Ральф Рангник
|Брендан Роджерс
История личных встреч
|16.10.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 8
|4 : 2
|11.05.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 36
|1 : 2
|21.03.2021
|Кубок Англии
|1/4 финала
|3 : 1
|26.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 15
|2 : 2
|26.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 38
|0 : 2
|14.09.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 5
|1 : 0
|03.02.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 25
|0 : 1
|10.08.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 1
|2 : 1
|23.12.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 19
|2 : 2
|26.08.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 3
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|29
|22
|4
|3
|68-18
|70
|80,5
| 2
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|29
|21
|6
|2
|75-20
|69
|79,3
| 3
Лига чемпионов
|Челси
|28
|17
|8
|3
|57-19
|59
|70,2
| 4
Лига чемпионов
|Арсенал
|28
|17
|3
|8
|44-31
|54
|64,3
| 5
Лига Европы
|Тоттенхэм Хотспур
|29
|16
|3
|10
|47-36
|51
|58,6
|6
|Манчестер Юнайтед
|29
|14
|8
|7
|48-40
|50
|57,5
|7
|Вест Хэм Юнайтед
|30
|14
|6
|10
|49-39
|48
|53,3
|8
|Вулверхэмптон
|30
|14
|4
|12
|31-26
|46
|51,1
|9
|Астон Вилла
|29
|11
|3
|15
|41-40
|36
|41,4
|10
|Лестер Сити
|27
|10
|6
|11
|42-46
|36
|44,4
|11
|Саутгемптон
|29
|8
|11
|10
|36-45
|35
|40,2
|12
|Кристал Пэлас
|29
|7
|13
|9
|39-38
|34
|39,1
|13
|Брайтон энд Хоув Альбион
|29
|7
|12
|10
|26-36
|33
|37,9
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|29
|7
|10
|12
|32-49
|31
|35,6
|15
|Брентфорд
|30
|8
|6
|16
|33-47
|30
|33,3
|16
|Лидс Юнайтед
|30
|7
|8
|15
|34-67
|29
|32,2
|17
|Эвертон
|27
|7
|4
|16
|29-47
|25
|30,9
| 18
Зона вылета
|Уотфорд
|29
|6
|4
|19
|29-55
|22
|25,3
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|27
|3
|12
|12
|22-38
|21
|25,9
| 20
Зона вылета
|Норвич Сити
|29
|4
|5
|20
|18-63
|17
|19,5