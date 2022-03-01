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Манчестер Юнайтед - Лестер Сити 02 Апреля прямая трансляция

Стадион: Олд Траффорд (Манчестер, Англия), вместимость: 76212
02 апреля 2022, суббота. 19:30 МСК. Англия - Премьер-лига, 31-й тур
Главный судья: Андре Марринер (Бирмингем, Вест-Мидленд, Англия);
Манчестер Юнайтед Лестер Сити

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Юнайтед - Лестер Сити, которое состоится 02 Апреля 2022 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Олд Траффорд (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Лестер Сити
Лестер
Главные тренеры
Германия Ральф Рангник
Северная Ирландия Брендан Роджерс
История личных встреч
16.10.2021 Англия - Премьер-лига Тур 8 Лестер Сити4 : 2Манчестер Юнайтед
11.05.2021 Англия - Премьер-лига Тур 36 Манчестер Юнайтед1 : 2Лестер Сити
21.03.2021 Кубок Англии 1/4 финала Лестер Сити3 : 1Манчестер Юнайтед
26.12.2020 Англия - Премьер-лига Тур 15 Лестер Сити2 : 2Манчестер Юнайтед
26.07.2020 Англия - Премьер-лига Тур 38 Лестер Сити0 : 2Манчестер Юнайтед
14.09.2019 Англия - Премьер-лига Тур 5 Манчестер Юнайтед1 : 0Лестер Сити
03.02.2019 Англия - Премьер-лига Тур 25 Лестер Сити0 : 1Манчестер Юнайтед
10.08.2018 Англия - Премьер-лига Тур 1 Манчестер Юнайтед2 : 1Лестер Сити
23.12.2017 Англия - Премьер-лига Тур 19 Лестер Сити2 : 2Манчестер Юнайтед
26.08.2017 Англия - Премьер-лига Тур 3 Манчестер Юнайтед2 : 0Лестер Сити
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити29224368-187080,5
2
Лига чемпионов
Ливерпуль29216275-206979,3
3
Лига чемпионов
Челси28178357-195970,2
4
Лига чемпионов
Арсенал28173844-315464,3
5
Лига Европы
Тоттенхэм Хотспур291631047-365158,6
6 Манчестер Юнайтед29148748-405057,5
7 Вест Хэм Юнайтед301461049-394853,3
8 Вулверхэмптон301441231-264651,1
9 Астон Вилла291131541-403641,4
10 Лестер Сити271061142-463644,4
11 Саутгемптон298111036-453540,2
12 Кристал Пэлас29713939-383439,1
13 Брайтон энд Хоув Альбион297121026-363337,9
14 Ньюкасл Юнайтед297101232-493135,6
15 Брентфорд30861633-473033,3
16 Лидс Юнайтед30781534-672932,2
17 Эвертон27741629-472530,9
18
Зона вылета
Уотфорд29641929-552225,3
19
Зона вылета
Бёрнли273121222-382125,9
20
Зона вылета
Норвич Сити29452018-631719,5

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