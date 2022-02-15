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Ливерпуль - Реал Мадрид 28 Мая прямая трансляция

Стадион: Стад де Франс (Сен-Дени, Франция), вместимость: 80000
28 Мая 2022 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Финал
Главный судья: Клеман Тюрпен (Улинс, Франция);
Ливерпуль
Реал Мадрид

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ливерпуль - Реал Мадрид, которое состоится 28 Мая 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Финал, оно проводится на стадионе: Стад де Франс (Сен-Дени, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Ливерпуль
      Ливерпуль, Англия
      Реал Мадрид
      Мадрид, Испания
      Главные тренеры
      Германия Юрген Клопп
      Италия Карло Анчелотти
      История личных встреч
      14.04.2021 Лига чемпионов 1/4 финала Ливерпуль0 : 0Реал Мадрид
      06.04.2021 Лига чемпионов 1/4 финала Реал Мадрид3 : 1Ливерпуль
      26.05.2018 Лига чемпионов Финал Реал Мадрид3 : 1Ливерпуль
      04.11.2014 Лига чемпионов Группа B. Тур 4 Реал Мадрид1 : 0Ливерпуль
      22.10.2014 Лига чемпионов Группа B. Тур 3 Ливерпуль0 : 3Реал Мадрид
      10.03.2009 Лига чемпионов 1/8 финала Ливерпуль4 : 0Реал Мадрид
      25.02.2009 Лига чемпионов 1/8 финала Реал Мадрид0 : 1Ливерпуль
      Турнирная таблица
      1/8 финала
      Метка12 Выигрыши Мячи
      A08
      		 ПСЖ (Франция)
      Реал Мадрид (Испания)
      ПСЖ
      Реал Мадрид
      1 : 0
      Реал Мадрид
      ПСЖ
      3 : 1
      1
      1
      2
      3
      A02
      		 Спортинг (Португалия)
      Манчестер Сити (Англия)
      Спортинг
      Манчестер Сити
      0 : 5
      Манчестер Сити
      Спортинг
      0 : 0
      0
      1
      0
      5
      A07
      		 Интер М (Италия)
      Ливерпуль (Англия)
      Интер М
      Ливерпуль
      0 : 2
      Ливерпуль
      Интер М
      0 : 1
      1
      1
      1
      2
      A01
      		 Ред Булл Зальцбург (Австрия)
      Бавария (Германия)
      Ред Булл Зальцбург
      Бавария
      1 : 1
      Бавария
      Ред Булл Зальцбург
      7 : 1
      0
      1
      2
      8
      A06
      		 Вильярреал (Испания)
      Ювентус (Италия)
      Вильярреал
      Ювентус
      1 : 1
      Ювентус
      Вильярреал
      0 : 3
      1
      0
      4
      1
      A04
      		 Челси (Англия)
      Лилль (Франция)
      Челси
      Лилль
      2 : 0
      Лилль
      Челси
      1 : 2
      2
      0
      4
      1
      A05
      		 Атлетико М (Испания)
      Манчестер Юнайтед (Англия)
      Атлетико М
      Манчестер Юнайтед
      1 : 1
      Манчестер Юнайтед
      Атлетико М
      0 : 1
      1
      0
      2
      1
      A03
      		 Бенфика (Португалия)
      Аякс (Нидерланды)
      Бенфика
      Аякс
      2 : 2
      Аякс
      Бенфика
      0 : 1
      1
      0
      3
      2
      1/4 финала
      Метка12 Выигрыши Мячи
      QF2
      		 Манчестер Сити (Англия)
      Атлетико М (Испания)
      Манчестер Сити
      Атлетико М
      1 : 0
      Атлетико М
      Манчестер Сити
      0 : 0
      1
      0
      1
      0
      QF4
      		 Бенфика (Португалия)
      Ливерпуль (Англия)
      Бенфика
      Ливерпуль
      1 : 3
      Ливерпуль
      Бенфика
      3 : 3
      0
      1
      4
      6
      QF1
      		 Челси (Англия)
      Реал Мадрид (Испания)
      Челси
      Реал Мадрид
      1 : 3
      Реал Мадрид
      Челси
      2 : 3 ДВ
      1
      1
      4
      5
      QF3
      		 Вильярреал (Испания)
      Бавария (Германия)
      Вильярреал
      Бавария
      1 : 0
      Бавария
      Вильярреал
      1 : 1
      1
      0
      2
      1
      1/2 финала
      Метка12 Выигрыши Мячи
      SF1
      		 Манчестер Сити (Англия)
      Реал Мадрид (Испания)
      Манчестер Сити
      Реал Мадрид
      4 : 3
      Реал Мадрид
      Манчестер Сити
      3 : 1 ДВ
      1
      1
      5
      6
      SF2
      		 Ливерпуль (Англия)
      Вильярреал (Испания)
      Ливерпуль
      Вильярреал
      2 : 0
      Вильярреал
      Ливерпуль
      2 : 3
      2
      0
      5
      2
      Финал
      Метка
      F1
      		 Ливерпуль (Англия)
      Реал Мадрид (Испания)
      		28.05

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