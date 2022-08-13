Интер - Кремонезе 30 Августа прямая трансляция
Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 82995
30 Августа 2022 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 4-й тур
Главный судья: Франческо Фурно (Италия)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер М - Кремонезе, которое состоится 30 Августа 2022 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Интер М
Милан
Кремонезе
Кремона
Главные тренеры
|Симоне Индзаги
|Массимилиано Альвини
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Милан
|3
|2
|1
|0
|7-3
|7
|77,8
| 2
Лига чемпионов
|Лацио
|3
|2
|1
|0
|5-2
|7
|77,8
| 3
Лига чемпионов
|Аталанта
|3
|2
|1
|0
|4-1
|7
|77,8
| 4
Лига чемпионов
|Торино
|3
|2
|1
|0
|4-2
|7
|77,8
| 5
Лига Европы
|Наполи
|3
|2
|1
|0
|9-2
|7
|77,8
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Рома
|3
|2
|1
|0
|3-1
|7
|77,8
|7
|Интер М
|3
|2
|0
|1
|6-4
|6
|66,7
|8
|Ювентус
|3
|1
|2
|0
|4-1
|5
|55,6
|9
|Фиорентина
|3
|1
|2
|0
|3-2
|5
|55,6
|10
|Салернитана
|3
|1
|1
|1
|4-1
|4
|44,4
|11
|Удинезе
|3
|1
|1
|1
|4-5
|4
|44,4
|12
|Сассуоло
|3
|1
|1
|1
|3-5
|4
|44,4
|13
|Специя
|3
|1
|1
|1
|3-5
|4
|44,4
|14
|Эмполи
|3
|0
|2
|1
|1-2
|2
|22,2
|15
|Болонья
|3
|0
|1
|2
|2-5
|1
|11,1
|16
|Верона
|3
|0
|1
|2
|3-7
|1
|11,1
|17
|Лечче
|3
|0
|1
|2
|2-4
|1
|11,1
| 18
Зона вылета
|Сампдория
|3
|0
|1
|2
|0-6
|1
|11,1
| 19
Зона вылета
|Кремонезе
|3
|0
|0
|3
|3-6
|0
|0,0
| 20
Зона вылета
|Монца
|3
|0
|0
|3
|2-8
|0
|0,0