Эвертон - Ливерпуль 03 Сентября прямая трансляция
Стадион: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия), вместимость: 40157
03 Сентября 2022 года в 14:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 6-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Уитеншоу, Манчестер, Англия)
0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эвертон - Ливерпуль, которое состоится 03 Сентября 2022 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эвертон
Ливерпуль
Ливерпуль
Ливерпуль
Главные тренеры
|Фрэнк Лэмпард
|Юрген Клопп
История личных встреч
|24.04.2022
|Англия - Премьер-лига
|Тур 34
|2 : 0
|01.12.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 14
|1 : 4
|20.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 25
|0 : 2
|17.10.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 5
|2 : 2
|21.06.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 30
|0 : 0
|05.01.2020
|Кубок Англии
|1/32 финала
|1 : 0
|04.12.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 15
|5 : 2
|03.03.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 29
|0 : 0
|02.12.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 14
|1 : 0
|07.04.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 33
|0 : 0
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура АПЛ: «Эвертон» — «Ливерпуль». Начало мерсисайдского дерби запланировано на 14:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|5
|5
|0
|0
|13-4
|15
|100,0
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|5
|4
|1
|0
|19-5
|13
|86,7
| 3
Лига чемпионов
|Тоттенхэм Хотспур
|5
|3
|2
|0
|10-4
|11
|73,3
| 4
Лига чемпионов
|Брайтон энд Хоув Альбион
|5
|3
|1
|1
|6-3
|10
|66,7
| 5
Лига Европы
|Манчестер Юнайтед
|5
|3
|0
|2
|5-7
|9
|60,0
|6
|Ливерпуль
|5
|2
|2
|1
|15-6
|8
|53,3
|7
|Лидс Юнайтед
|5
|2
|2
|1
|8-5
|8
|53,3
|8
|Фулхэм
|5
|2
|2
|1
|8-7
|8
|53,3
|9
|Саутгемптон
|5
|2
|1
|2
|7-9
|7
|46,7
|10
|Челси
|5
|2
|1
|2
|6-8
|7
|46,7
|11
|Брентфорд
|5
|1
|3
|1
|10-7
|6
|40,0
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|5
|1
|3
|1
|7-6
|6
|40,0
|13
|Кристал Пэлас
|5
|1
|2
|2
|7-9
|5
|33,3
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|5
|1
|1
|3
|2-6
|4
|26,7
|15
|Ноттингем Форест
|5
|1
|1
|3
|2-11
|4
|26,7
|16
|Борнмут
|5
|1
|1
|3
|2-16
|4
|26,7
|17
|Эвертон
|5
|0
|3
|2
|4-6
|3
|20,0
| 18
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|5
|0
|3
|2
|2-4
|3
|20,0
| 19
Зона вылета
|Астон Вилла
|5
|1
|0
|4
|4-9
|3
|20,0
| 20
Зона вылета
|Лестер Сити
|5
|0
|1
|4
|6-11
|1
|6,7