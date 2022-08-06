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Эвертон - Ливерпуль 03 Сентября прямая трансляция

Стадион: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия), вместимость: 40157
03 Сентября 2022 года в 14:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 6-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Уитеншоу, Манчестер, Англия)
Эвертон
Ливерпуль

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эвертон - Ливерпуль, которое состоится 03 Сентября 2022 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Эвертон
      Ливерпуль
      Ливерпуль
      Ливерпуль
      Главные тренеры
      АнглияФрэнк Лэмпард
      ГерманияЮрген Клопп
      История личных встреч
      24.04.2022 Англия - Премьер-лига Тур 34 Ливерпуль2 : 0Эвертон
      01.12.2021 Англия - Премьер-лига Тур 14 Эвертон1 : 4Ливерпуль
      20.02.2021 Англия - Премьер-лига Тур 25 Ливерпуль0 : 2Эвертон
      17.10.2020 Англия - Премьер-лига Тур 5 Эвертон2 : 2Ливерпуль
      21.06.2020 Англия - Премьер-лига Тур 30 Эвертон0 : 0Ливерпуль
      05.01.2020 Кубок Англии 1/32 финала Ливерпуль1 : 0Эвертон
      04.12.2019 Англия - Премьер-лига Тур 15 Ливерпуль5 : 2Эвертон
      03.03.2019 Англия - Премьер-лига Тур 29 Эвертон0 : 0Ливерпуль
      02.12.2018 Англия - Премьер-лига Тур 14 Ливерпуль1 : 0Эвертон
      07.04.2018 Англия - Премьер-лига Тур 33 Эвертон0 : 0Ливерпуль
      Текстовая трансляция
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      Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура АПЛ: «Эвертон» — «Ливерпуль». Начало мерсисайдского дерби запланировано на 14:30 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Арсенал550013-415100,0
      2
      Лига чемпионов
      		Манчестер Сити541019-51386,7
      3
      Лига чемпионов
      		Тоттенхэм Хотспур532010-41173,3
      4
      Лига чемпионов
      		Брайтон энд Хоув Альбион53116-31066,7
      5
      Лига Европы
      		Манчестер Юнайтед53025-7960,0
      6 Ливерпуль522115-6853,3
      7 Лидс Юнайтед52218-5853,3
      8 Фулхэм52218-7853,3
      9 Саутгемптон52127-9746,7
      10 Челси52126-8746,7
      11 Брентфорд513110-7640,0
      12 Ньюкасл Юнайтед51317-6640,0
      13 Кристал Пэлас51227-9533,3
      14 Вест Хэм Юнайтед51132-6426,7
      15 Ноттингем Форест51132-11426,7
      16 Борнмут51132-16426,7
      17 Эвертон50324-6320,0
      18
      Зона вылета
      		Вулверхэмптон50322-4320,0
      19
      Зона вылета
      		Астон Вилла51044-9320,0
      20
      Зона вылета
      		Лестер Сити50146-1116,7

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