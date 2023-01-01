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Реал Мадрид - Валенсия 11 Января прямая трансляция

Стадион: Кинг Абдулла Спортс Сити (Джидда, Саудовская Аравия), вместимость: 65000
11 Января 2023 года в 22:00 (+03:00). Суперкубок Испании, 1/2 финала
Реал Мадрид
Валенсия

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Мадрид - Валенсия, которое состоится 11 Января 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Суперкубок Испании, 1/2 финала, оно проводится на стадионе: Кинг Абдулла Спортс Сити (Джидда, Саудовская Аравия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Реал Мадрид
      Мадрид
      Валенсия
      Валенсия
      История личных встреч
      08.01.2022 Испания - Примера Тур 20 Реал Мадрид4 : 1Валенсия
      19.09.2021 Испания - Примера Тур 5 Валенсия1 : 2Реал Мадрид
      14.02.2021 Испания - Примера Тур 23 Реал Мадрид2 : 0Валенсия
      08.11.2020 Испания - Примера Тур 9 Валенсия4 : 1Реал Мадрид
      18.06.2020 Испания - Примера Тур 29 Реал Мадрид3 : 0Валенсия
      08.01.2020 Суперкубок Испании 1/2 финала Валенсия1 : 3Реал Мадрид
      15.12.2019 Испания - Примера Тур 17 Валенсия1 : 1Реал Мадрид
      03.04.2019 Испания - Примера Тур 30 Валенсия2 : 1Реал Мадрид
      01.12.2018 Испания - Примера Тур 14 Реал Мадрид2 : 0Валенсия
      27.01.2018 Испания - Примера Тур 21 Валенсия1 : 4Реал Мадрид
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      Зимнее трансферное окно в разгаре. Уже состоялись несколько интересных переходов, но всё самое интересное до сих пор впереди. Три самых обсуждаемых трансфера зимы связаны! Замешаны «Реал», «Челси» и «Ливерпуль»0'11 самых дорогих футболистов мира прямо сейчас. Сборная, в которой нет Месси и Роналду. 11 самых дорогих футболистов мира прямо сейчас. Вы будете удивлены0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию полуфинального матча за Суперкубок Испании: «Реал» — «Валенсия». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.

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