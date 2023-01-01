Реал Мадрид - Аль-Хиляль 11 Февраля прямая трансляция
Стадион: Принц Мула Абдулла (Рабат, Марокко), вместимость: 60000
11 Февраля 2023 года в 22:00 (+03:00). Клубный чемпионат мира, Финал
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45'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Мадрид - Аль-Хиляль, которое состоится 11 Февраля 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Клубный чемпионат мира, Финал, оно проводится на стадионе: Принц Мула Абдулла (Рабат, Марокко). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Аль-Хиляль
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Главные тренеры
|Карло Анчелотти
|Рамон Диас
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Кто такой Серхио Аррибас и какие у него перспективы в Мадриде? Юный талант «Реала» сверкнул на клубном чемпионате мира. И уже побил рекорд!0'Рауль – один из символов мадридского «Реала». Молодой тренер отказался от заманчивого предложения из АПЛ! Рауль повторит путь Зидана? Легендарный испанец готов пойти на всё ради «Реала»0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию финала клубного чемпионата мира: «Реал» — «Аль-Хиляль». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1-й раунд
| Аль-Ахли
Окленд Сити
|3 : 0
2-й раунд
| Видад
Аль-Хиляль
|1 : 1 3 : 5
| Сиэтл Саундерс
Аль-Ахли
|0 : 1
1/2 финала
| Фламенго
Аль-Хиляль
|2 : 3
| Аль-Ахли
Реал Мадрид
|1 : 4
За 3-е место
| Аль-Ахли
Фламенго
|11.02
Финал
| Реал Мадрид
Аль-Хиляль
|11.02