Барселона - Кадис 19 Февраля прямая трансляция
Стадион: Спотифай Камп Ноу (Барселона, Испания), вместимость: 99354
19 Февраля 2023 года в 23:00 (+03:00). Испания - Примера, 22-й тур
Главный судья: Пабло Гонсалес Фуэртес (Испания)
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45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барселона - Кадис, которое состоится 19 Февраля 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Спотифай Камп Ноу (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Барселона
Барселона
Кадис
Кадис
Главные тренеры
|Хавьер Эрнандес
|Серхио Гонсалес
История личных встреч
|10.09.2022
|Испания - Примера
|Тур 5
|0 : 4
|18.04.2022
|Испания - Примера
|Тур 32
|0 : 1
|23.09.2021
|Испания - Примера
|Тур 6
|0 : 0
|21.02.2021
|Испания - Примера
|Тур 24
|1 : 1
|05.12.2020
|Испания - Примера
|Тур 12
|2 : 1
Текстовая трансляция
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Главные тренеры «Арсенала» и «Ман Сити» так и не сыграли вместе за «Барсу». Но ушли из клуба в один год. У Артеты не сложилось в «Барселоне». Ему помешал Гвардиола0'«Барселона» последние годы регулярно влипает в скандалы. Что случилось на этот раз? «Барселона» влипла в новый скандал. Клуб переводил кучу денег боссу судей0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 22-го тура Примеры: «Барселона» — «Кадис». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|21
|18
|2
|1
|43-7
|56
|88.9
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|22
|16
|3
|3
|46-17
|51
|77.3
| 3
Лига чемпионов
|Реал Сосьедад
|22
|13
|4
|5
|32-22
|43
|65.2
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|21
|11
|5
|5
|30-17
|38
|60.3
| 5
Лига Европы
|Бетис
|22
|11
|4
|7
|29-23
|37
|56.1
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Райо Вальекано
|21
|9
|6
|6
|28-23
|33
|52.4
|7
|Атлетик Б
|21
|9
|5
|7
|31-22
|32
|50.8
|8
|Мальорка
|22
|9
|4
|9
|20-22
|31
|47.0
|9
|Вильярреал
|22
|9
|4
|9
|24-22
|31
|47.0
|10
|Осасуна
|22
|8
|6
|8
|19-21
|30
|45.5
|11
|Жирона
|22
|7
|6
|9
|33-33
|27
|40.9
|12
|Вальядолид
|22
|7
|3
|12
|16-30
|24
|36.4
|13
|Севилья
|21
|6
|6
|9
|23-29
|24
|38.1
|14
|Сельта
|22
|6
|6
|10
|23-34
|24
|36.4
|15
|Альмерия
|22
|6
|4
|12
|27-40
|22
|33.3
|16
|Кадис
|21
|5
|7
|9
|17-33
|22
|34.9
|17
|Эспаньол
|21
|4
|9
|8
|26-33
|21
|33.3
| 18
Зона вылета
|Валенсия
|21
|5
|5
|11
|26-26
|20
|31.7
| 19
Зона вылета
|Хетафе
|21
|4
|7
|10
|18-28
|19
|30.2
| 20
Зона вылета
|Эльче
|21
|1
|6
|14
|15-44
|9
|14.3