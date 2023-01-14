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Барселона - Кадис 19 Февраля прямая трансляция

Стадион: Спотифай Камп Ноу (Барселона, Испания), вместимость: 99354
19 Февраля 2023 года в 23:00 (+03:00). Испания - Примера, 22-й тур
Главный судья: Пабло Гонсалес Фуэртес (Испания)
Барселона
Кадис

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барселона - Кадис, которое состоится 19 Февраля 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Спотифай Камп Ноу (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Барселона
      Барселона
      Кадис
      Кадис
      Главные тренеры
      ИспанияХавьер Эрнандес
      ИспанияСерхио Гонсалес
      История личных встреч
      10.09.2022 Испания - Примера Тур 5 Кадис0 : 4Барселона
      18.04.2022 Испания - Примера Тур 32 Барселона0 : 1Кадис
      23.09.2021 Испания - Примера Тур 6 Кадис0 : 0Барселона
      21.02.2021 Испания - Примера Тур 24 Барселона1 : 1Кадис
      05.12.2020 Испания - Примера Тур 12 Кадис2 : 1Барселона
      Текстовая трансляция
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      Главные тренеры «Арсенала» и «Ман Сити» так и не сыграли вместе за «Барсу». Но ушли из клуба в один год. У Артеты не сложилось в «Барселоне». Ему помешал Гвардиола0'«Барселона» последние годы регулярно влипает в скандалы. Что случилось на этот раз? «Барселона» влипла в новый скандал. Клуб переводил кучу денег боссу судей0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 22-го тура Примеры: «Барселона» — «Кадис». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      КомандаИИВНПМячиОО% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Барселона21 18 2 1 43-7 56 88.9
      2
      Лига чемпионов
      		Реал Мадрид22 16 3 3 46-17 51 77.3
      3
      Лига чемпионов
      		Реал Сосьедад22 13 4 5 32-22 43 65.2
      4
      Лига чемпионов
      		Атлетико М21 11 5 5 30-17 38 60.3
      5
      Лига Европы
      		Бетис22 11 4 7 29-23 37 56.1
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Райо Вальекано21 9 6 6 28-23 33 52.4
      7 Атлетик Б21 9 5 7 31-22 32 50.8
      8 Мальорка22 9 4 9 20-22 31 47.0
      9 Вильярреал22 9 4 9 24-22 31 47.0
      10 Осасуна22 8 6 8 19-21 30 45.5
      11 Жирона22 7 6 9 33-33 27 40.9
      12 Вальядолид22 7 3 12 16-30 24 36.4
      13 Севилья21 6 6 9 23-29 24 38.1
      14 Сельта22 6 6 10 23-34 24 36.4
      15 Альмерия22 6 4 12 27-40 22 33.3
      16 Кадис21 5 7 9 17-33 22 34.9
      17 Эспаньол21 4 9 8 26-33 21 33.3
      18
      Зона вылета
      		Валенсия21 5 5 11 26-26 20 31.7
      19
      Зона вылета
      		Хетафе21 4 7 10 18-28 19 30.2
      20
      Зона вылета
      		Эльче21 1 6 14 15-44 9 14.3

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