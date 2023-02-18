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Реал Мадрид - Вальядолид 02 Апреля прямая трансляция

Стадион: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания), вместимость: 85454
02 Апреля 2023 года в 17:15 (+03:00). Испания - Примера, 27-й тур
Реал Мадрид
Вальядолид

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Мадрид - Вальядолид, которое состоится 02 Апреля 2023 года в 17:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид
Вальядолид
Вальядолид
1БельгияврТибо Куртуа
22ГерманиязщАнтонио Рюдигер
4АвстриязщДавид Алаба
12ФранцияпзЭдуарду Камавинга
19ИспанияпзДаниель Себальос
18ФранцияпзОрельен Тчуамени
8ГерманияпзТони Кроос
17ИспаниянпЛукас Васкес
21Бразилиянп Родриго
9ФранциянпКарим Бензема
20Бразилиянп Винисиус Жуниор
13ИспанияврСерхио Асенхо
27ИспаниязщИван Фреснеда
15МароккозщДжавад Эль-Ямик
12УругвайзщЛукас Оласа
20КамерунзщМартин Онгла
24ИспанияпзХоакин Фернандес
17ИспанияпзРоке Меса
11ЭквадорпзГонсало Плата
21ИспанияпзИван Санчес
10ИспаниянпОскар Плано
25КанаданпКайл Ларин
Главные тренеры
ИталияКарло Анчелотти
ИспанияХосе Пачета
История личных встреч
30.12.2022 Испания - Примера Тур 15 Вальядолид0 : 2Реал Мадрид
20.02.2021 Испания - Примера Тур 24 Вальядолид0 : 1Реал Мадрид
30.09.2020 Испания - Примера Тур 4 Реал Мадрид1 : 0Вальядолид
26.01.2020 Испания - Примера Тур 21 Вальядолид0 : 1Реал Мадрид
24.08.2019 Испания - Примера Тур 2 Реал Мадрид1 : 1Вальядолид
10.03.2019 Испания - Примера Тур 27 Вальядолид1 : 4Реал Мадрид
03.11.2018 Испания - Примера Тур 11 Реал Мадрид2 : 0Вальядолид
07.05.2014 Испания - Примера Тур 34 Вальядолид1 : 1Реал Мадрид
30.11.2013 Испания - Примера Тур 15 Реал Мадрид4 : 0Вальядолид
04.05.2013 Испания - Примера Тур 34 Реал Мадрид4 : 3Вальядолид
Текстовая трансляция
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История падения Иско просто удивительна.Материалы по теме Иско 4 раза выиграл ЛЧ, но остался без клуба в 30 лет. Его сгубило роковое знакомство 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 27-го тура Примеры: «Реал» — «Вальядолид». Начало встречи запланировано на 17:15 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Барселона26 22 2 2 49-9 68 87.2
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид26 17 5 4 51-21 56 71.8
3
Лига чемпионов
Атлетико М26 15 6 5 42-19 51 65.4
4
Лига чемпионов
Реал Сосьедад26 14 6 6 35-24 48 61.5
5
Лига Европы
Бетис26 13 6 7 34-26 45 57.7
6
Квалификация Лиги конференций
Вильярреал26 12 5 9 32-24 41 52.6
7 Атлетик Б27 10 7 10 36-28 37 45.7
8 Райо Вальекано26 9 9 8 31-30 36 46.2
9 Осасуна27 9 8 10 22-27 35 43.2
10 Сельта26 9 7 10 32-35 34 43.6
11 Жирона27 9 7 11 42-42 34 42.0
12 Мальорка27 9 6 12 22-27 33 40.7
13 Севилья27 8 7 12 31-42 31 38.3
14 Хетафе27 7 9 11 27-34 30 37.0
15 Кадис27 6 10 11 21-40 28 34.6
16 Вальядолид26 8 4 14 20-38 28 35.9
17 Эспаньол27 6 9 12 33-44 27 33.3
18
Зона вылета
Валенсия26 7 5 14 28-31 26 33.3
19
Зона вылета
Альмерия26 7 5 14 30-45 26 33.3
20
Зона вылета
Эльче26 2 7 17 19-51 13 16.7

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