Реал Мадрид - Вальядолид 02 Апреля прямая трансляция
Стадион: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания), вместимость: 85454
02 Апреля 2023 года в 17:15 (+03:00). Испания - Примера, 27-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Мадрид - Вальядолид, которое состоится 02 Апреля 2023 года в 17:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид
Вальядолид
Вальядолид
|1
|вр
|Тибо Куртуа
|22
|зщ
|Антонио Рюдигер
|4
|зщ
|Давид Алаба
|12
|пз
|Эдуарду Камавинга
|19
|пз
|Даниель Себальос
|18
|пз
|Орельен Тчуамени
|8
|пз
|Тони Кроос
|17
|нп
|Лукас Васкес
|21
|нп
|Родриго
|9
|нп
|Карим Бензема
|20
|нп
|Винисиус Жуниор
|13
|вр
|Серхио Асенхо
|27
|зщ
|Иван Фреснеда
|15
|зщ
|Джавад Эль-Ямик
|12
|зщ
|Лукас Оласа
|20
|зщ
|Мартин Онгла
|24
|пз
|Хоакин Фернандес
|17
|пз
|Роке Меса
|11
|пз
|Гонсало Плата
|21
|пз
|Иван Санчес
|10
|нп
|Оскар Плано
|25
|нп
|Кайл Ларин
Главные тренеры
|Карло Анчелотти
|Хосе Пачета
История личных встреч
|30.12.2022
|Испания - Примера
|Тур 15
|0 : 2
|20.02.2021
|Испания - Примера
|Тур 24
|0 : 1
|30.09.2020
|Испания - Примера
|Тур 4
|1 : 0
|26.01.2020
|Испания - Примера
|Тур 21
|0 : 1
|24.08.2019
|Испания - Примера
|Тур 2
|1 : 1
|10.03.2019
|Испания - Примера
|Тур 27
|1 : 4
|03.11.2018
|Испания - Примера
|Тур 11
|2 : 0
|07.05.2014
|Испания - Примера
|Тур 34
|1 : 1
|30.11.2013
|Испания - Примера
|Тур 15
|4 : 0
|04.05.2013
|Испания - Примера
|Тур 34
|4 : 3
Текстовая трансляция
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История падения Иско просто удивительна.Материалы по теме Иско 4 раза выиграл ЛЧ, но остался без клуба в 30 лет. Его сгубило роковое знакомство 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 27-го тура Примеры: «Реал» — «Вальядолид». Начало встречи запланировано на 17:15 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|26
|22
|2
|2
|49-9
|68
|87.2
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|26
|17
|5
|4
|51-21
|56
|71.8
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|26
|15
|6
|5
|42-19
|51
|65.4
| 4
Лига чемпионов
|Реал Сосьедад
|26
|14
|6
|6
|35-24
|48
|61.5
| 5
Лига Европы
|Бетис
|26
|13
|6
|7
|34-26
|45
|57.7
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Вильярреал
|26
|12
|5
|9
|32-24
|41
|52.6
|7
|Атлетик Б
|27
|10
|7
|10
|36-28
|37
|45.7
|8
|Райо Вальекано
|26
|9
|9
|8
|31-30
|36
|46.2
|9
|Осасуна
|27
|9
|8
|10
|22-27
|35
|43.2
|10
|Сельта
|26
|9
|7
|10
|32-35
|34
|43.6
|11
|Жирона
|27
|9
|7
|11
|42-42
|34
|42.0
|12
|Мальорка
|27
|9
|6
|12
|22-27
|33
|40.7
|13
|Севилья
|27
|8
|7
|12
|31-42
|31
|38.3
|14
|Хетафе
|27
|7
|9
|11
|27-34
|30
|37.0
|15
|Кадис
|27
|6
|10
|11
|21-40
|28
|34.6
|16
|Вальядолид
|26
|8
|4
|14
|20-38
|28
|35.9
|17
|Эспаньол
|27
|6
|9
|12
|33-44
|27
|33.3
| 18
Зона вылета
|Валенсия
|26
|7
|5
|14
|28-31
|26
|33.3
| 19
Зона вылета
|Альмерия
|26
|7
|5
|14
|30-45
|26
|33.3
| 20
Зона вылета
|Эльче
|26
|2
|7
|17
|19-51
|13
|16.7