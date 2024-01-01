Фулхэм - Ливерпуль 21 Апреля прямая трансляция
Стадион: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия), вместимость: 25700
21 Апреля 2024 года в 18:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 34-й тур
Главный судья: Крэйг Поусон (Южный Йоркшир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фулхэм - Ливерпуль, которое состоится 21 Апреля 2024 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 34-й тур, оно проводится на стадионе: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фулхэм
Лондон
Ливерпуль
Ливерпуль
|17
|вр
|Бернд Лено
|21
|зщ
|Тимоти Кастань
|4
|зщ
|Тосин Адарабиойо
|3
|зщ
|Кэлвин Бейсси
|33
|зщ
|Энтони Робинсон
|28
|пз
|Саша Лукич
|26
|пз
|Жоау Пальинья
|18
|пз
|Андреас Перейра
|22
|нп
|Алекс Айуоби
|20
|нп
|Виллиан
|19
|нп
|Родриго Мунис
|1
|вр
|Алисон Бекер
|66
|зщ
|Трент Александер-Арнольд
|78
|зщ
|Джарелл Куанса
|4
|зщ
|Вирджил ван Дейк
|26
|зщ
|Эндрю Робертсон
|10
|пз
|Алексис Мак Аллистер
|8
|пз
|Доминик Собослаи
|3
|пз
|Ватару Эндо
|11
|нп
|Мохамед Салах
|9
|нп
|Дарвин Нуньес
|7
|нп
|Луис Диас
Главные тренеры
|Марку Силва
|Юрген Клопп
История личных встреч
|24.01.2024
|Англия - Кубок лиги
|1/2 финала. 2-й матч
|1 : 1
|10.01.2024
|Англия - Кубок лиги
|1/2 финала. 1-й матч
|2 : 1
|03.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|4 : 3
|03.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|1 : 0
|06.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|2 : 2
|07.03.2021
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|0 : 1
|13.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 1
|17.03.2019
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|1 : 2
|11.11.2018
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 0
|13.02.2014
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|2 : 3
|14.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|0 : 2
|06.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|0 : 1
|02.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|3 : 1
|30.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|3 : 3
|16.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|3 : 0
|18.04.2024
|Лига Европы
|1/4 финала. 2-й матч
|0 : 1
|14.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|0 : 1
|11.04.2024
|Лига Европы
|1/4 финала. 1-й матч
|0 : 3
|07.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|2 : 2
|04.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|3 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 34-го тура АПЛ: «Фулхэм» — «Ливерпуль». Начало встречи запланировано на 18:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|32
|73
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|32
|71
| 3
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|32
|71
| 4
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|33
|63
| 5
Лига Европы
|Тоттенхэм Хотспур
|32
|60
|6
|Ньюкасл Юнайтед
|32
|50
|7
|Манчестер Юнайтед
|32
|50
|8
|Вест Хэм Юнайтед
|33
|48
|9
|Челси
|31
|47
|10
|Брайтон энд Хоув Альбион
|32
|44
|11
|Вулверхэмптон
|32
|43
|12
|Фулхэм
|33
|42
|13
|Борнмут
|32
|42
|14
|Брентфорд
|34
|35
|15
|Кристал Пэлас
|32
|33
|16
|Эвертон
|32
|27
|17
|Ноттингем Форест
|33
|26
| 18
Зона вылета
|Лутон Таун
|34
|25
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|34
|23
| 20
Зона вылета
|Шеффилд Юнайтед
|33
|16