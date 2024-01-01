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Фулхэм - Ливерпуль 21 Апреля прямая трансляция

Стадион: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия), вместимость: 25700
21 Апреля 2024 года в 18:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 34-й тур
Главный судья: Крэйг Поусон (Южный Йоркшир, Англия);
Фулхэм
Ливерпуль

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фулхэм - Ливерпуль, которое состоится 21 Апреля 2024 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 34-й тур, оно проводится на стадионе: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фулхэм
Лондон
Ливерпуль
Ливерпуль
17ГерманияврБернд Лено
21БельгиязщТимоти Кастань
4АнглиязщТосин Адарабиойо
3НигериязщКэлвин Бейсси
33СШАзщЭнтони Робинсон
28СербияпзСаша Лукич
26ПортугалияпзЖоау Пальинья
18БразилияпзАндреас Перейра
22НигериянпАлекс Айуоби
20Бразилиянп Виллиан
19БразилиянпРодриго Мунис
1БразилияврАлисон Бекер
66АнглиязщТрент Александер-Арнольд
78АнглиязщДжарелл Куанса
4НидерландызщВирджил ван Дейк
26ШотландиязщЭндрю Робертсон
10АргентинапзАлексис Мак Аллистер
8ВенгрияпзДоминик Собослаи
3ЯпонияпзВатару Эндо
11ЕгипетнпМохамед Салах
9УругвайнпДарвин Нуньес
7КолумбиянпЛуис Диас
Главные тренеры
ПортугалияМарку Силва
ГерманияЮрген Клопп
История личных встреч
24.01.2024Англия - Кубок лиги1/2 финала. 2-й матчФулхэм1 : 1Ливерпуль
10.01.2024Англия - Кубок лиги1/2 финала. 1-й матчЛиверпуль2 : 1Фулхэм
03.12.2023Англия - Премьер-лига14-й турЛиверпуль4 : 3Фулхэм
03.05.2023Англия - Премьер-лига28-й турЛиверпуль1 : 0Фулхэм
06.08.2022Англия - Премьер-лига1-й турФулхэм2 : 2Ливерпуль
07.03.2021Англия - Премьер-лига27-й турЛиверпуль0 : 1Фулхэм
13.12.2020Англия - Премьер-лига12-й турФулхэм1 : 1Ливерпуль
17.03.2019Англия - Премьер-лига31-й турФулхэм1 : 2Ливерпуль
11.11.2018Англия - Премьер-лига12-й турЛиверпуль2 : 0Фулхэм
13.02.2014Англия - Премьер-лига26-й турФулхэм2 : 3Ливерпуль
14.04.2024Англия - Премьер-лига33-й тур0 : 2Фулхэм
06.04.2024Англия - Премьер-лига32-й турФулхэм0 : 1
02.04.2024Англия - Премьер-лига31-й тур3 : 1Фулхэм
30.03.2024Англия - Премьер-лига30-й тур3 : 3Фулхэм
16.03.2024Англия - Премьер-лига29-й турФулхэм3 : 0
18.04.2024Лига Европы1/4 финала. 2-й матч0 : 1Ливерпуль
14.04.2024Англия - Премьер-лига33-й турЛиверпуль0 : 1
11.04.2024Лига Европы1/4 финала. 1-й матчЛиверпуль0 : 3
07.04.2024Англия - Премьер-лига32-й тур2 : 2Ливерпуль
04.04.2024Англия - Премьер-лига31-й турЛиверпуль3 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 34-го тура АПЛ: «Фулхэм» — «Ливерпуль». Начало встречи запланировано на 18:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити3273
2
Лига чемпионов
Арсенал3271
3
Лига чемпионов
Ливерпуль3271
4
Лига чемпионов
Астон Вилла3363
5
Лига Европы
Тоттенхэм Хотспур3260
6 Ньюкасл Юнайтед3250
7 Манчестер Юнайтед3250
8 Вест Хэм Юнайтед3348
9 Челси3147
10 Брайтон энд Хоув Альбион3244
11 Вулверхэмптон3243
12 Фулхэм3342
13 Борнмут3242
14 Брентфорд3435
15 Кристал Пэлас3233
16 Эвертон3227
17 Ноттингем Форест3326
18
Зона вылета
Лутон Таун3425
19
Зона вылета
Бёрнли3423
20
Зона вылета
Шеффилд Юнайтед3316

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