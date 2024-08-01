Сельта - Алавес 16 Августа прямая трансляция
Стадион: Абанка Балаидос (Виго, Испания), вместимость: 24791
16 Августа 2024 года в 20:00 (+03:00). Испания — Примера, 1-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сельта - Алавес, которое состоится 16 Августа 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Абанка Балаидос (Виго, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сельта
Виго
Алавес
Витория
|1
|вр
|Иван Вильяр
|3
|зщ
|Оскар Мингеса
|22
|зщ
|Хавьер Манкильо
|2
|зщ
|Карл Старфельт
|16
|пз
|Жаилсон
|28
|пз
|Дамиан Родригес
|8
|пз
|Фран Бельтран
|19
|пз
|Уиллот Сведберг
|30
|нп
|Уго Альварес
|10
|нп
|Яго Аспас
|9
|нп
|Анастасиос Дувикас
|1
|вр
|Антонио Сивера
|5
|зщ
|Абделькадир Абкар
|2
|зщ
|Никола Мараш
|22
|зщ
|Мусса Диарра
|6
|пз
|Андер Гевара
|8
|пз
|Антонио Бланко
|20
|пз
|Лука Ромеро
|18
|пз
|Хон Альдалур
|19
|пз
|Стоичков
|7
|нп
|Карлос Висенте
|15
|нп
|Кике
Главные тренеры
|Клаудио Хиральдес
|Луис Гарсия Пласа
История личных встреч
|27.04.2024
|Испания - Примера
|33-й тур
|3 : 0
|28.09.2023
|Испания - Примера
|7-й тур
|1 : 1
|07.05.2022
|Испания - Примера
|35-й тур
|4 : 0
|27.11.2021
|Испания - Примера
|15-й тур
|1 : 2
|04.04.2021
|Испания - Примера
|29-й тур
|1 : 3
|20.12.2020
|Испания - Примера
|14-й тур
|2 : 0
|21.06.2020
|Испания - Примера
|30-й тур
|6 : 0
|20.10.2019
|Испания - Примера
|9-й тур
|2 : 0
|23.02.2019
|Испания - Примера
|25-й тур
|0 : 0
|19.10.2018
|Испания - Примера
|9-й тур
|0 : 1
|10.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 2 6 : 5
|26.05.2024
|Испания - Примера
|38-й тур
|2 : 2
|19.05.2024
|Испания - Примера
|37-й тур
|1 : 2
|15.05.2024
|Испания - Примера
|36-й тур
|2 : 1
|12.05.2024
|Испания - Примера
|35-й тур
|1 : 0
|26.05.2024
|Испания - Примера
|38-й тур
|1 : 1
|18.05.2024
|Испания - Примера
|37-й тур
|1 : 0
|14.05.2024
|Испания - Примера
|36-й тур
|5 : 0
|10.05.2024
|Испания - Примера
|35-й тур
|2 : 2
|05.05.2024
|Испания - Примера
|34-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Хетафе
|1
|1
| 2
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|1
|1
| 3
Лига чемпионов
|Жирона
|0
|0
| 4
Лига чемпионов
|Леганес
|0
|0
| 5
Лига Европы
|Севилья
|0
|0
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Лас-Пальмас
|0
|0
|7
|Райо Вальекано
|0
|0
|8
|Осасуна
|0
|0
|9
|Эспаньол
|0
|0
|10
|Реал Сосьедад
|0
|0
|11
|Бетис
|0
|0
|12
|Реал Мадрид
|0
|0
|13
|Барселона
|0
|0
|14
|Мальорка
|0
|0
|15
|Алавес
|0
|0
|16
|Атлетико М
|0
|0
|17
|Сельта
|0
|0
| 18
Зона вылета
|Вильярреал
|0
|0
| 19
Зона вылета
|Валенсия
|0
|0
| 20
Зона вылета
|Вальядолид
|0
|0