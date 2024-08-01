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Сельта - Алавес 16 Августа прямая трансляция

Стадион: Абанка Балаидос (Виго, Испания), вместимость: 24791
16 Августа 2024 года в 20:00 (+03:00). Испания — Примера, 1-й тур
Сельта
Алавес

Анонс матча
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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сельта - Алавес, которое состоится 16 Августа 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Абанка Балаидос (Виго, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сельта
Виго
Алавес
Витория
1 Испания вр Иван Вильяр
3 Испания зщ Оскар Мингеса
22 Испания зщ Хавьер Манкильо
2 Швеция зщ Карл Старфельт
16 Бразилия пз Жаилсон
28 Испания пз Дамиан Родригес
8 Испания пз Фран Бельтран
19 Швеция пз Уиллот Сведберг
30 Испания нп Уго Альварес
10 Испания нп Яго Аспас
9 Греция нп Анастасиос Дувикас
1 Испания вр Антонио Сивера
5 Марокко зщ Абделькадир Абкар
2 Сербия зщ Никола Мараш
22 Мали зщ Мусса Диарра
6 Испания пз Андер Гевара
8 Испания пз Антонио Бланко
20 Аргентина пз Лука Ромеро
18 Испания пз Хон Альдалур
19 Испания пз Стоичков
7 Испания нп Карлос Висенте
15 Испания нп Кике
Главные тренеры
Испания Клаудио Хиральдес
Испания Луис Гарсия Пласа
История личных встреч
27.04.2024 Испания - Примера 33-й тур Алавес3 : 0Сельта
28.09.2023 Испания - Примера 7-й тур Сельта1 : 1Алавес
07.05.2022 Испания - Примера 35-й тур Сельта4 : 0Алавес
27.11.2021 Испания - Примера 15-й тур Алавес1 : 2Сельта
04.04.2021 Испания - Примера 29-й тур Алавес1 : 3Сельта
20.12.2020 Испания - Примера 14-й тур Сельта2 : 0Алавес
21.06.2020 Испания - Примера 30-й тур Сельта6 : 0Алавес
20.10.2019 Испания - Примера 9-й тур Алавес2 : 0Сельта
23.02.2019 Испания - Примера 25-й тур Алавес0 : 0Сельта
19.10.2018 Испания - Примера 9-й тур Сельта0 : 1Алавес
10.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 2 : 2 6 : 5Сельта
26.05.2024 Испания - Примера 38-й тур Сельта2 : 2
19.05.2024 Испания - Примера 37-й тур 1 : 2Сельта
15.05.2024 Испания - Примера 36-й тур Сельта2 : 1
12.05.2024 Испания - Примера 35-й тур 1 : 0Сельта
26.05.2024 Испания - Примера 38-й тур 1 : 1Алавес
18.05.2024 Испания - Примера 37-й тур Алавес1 : 0
14.05.2024 Испания - Примера 36-й тур 5 : 0Алавес
10.05.2024 Испания - Примера 35-й тур Алавес2 : 2
05.05.2024 Испания - Примера 34-й тур 0 : 1Алавес
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Хетафе11
2
Лига чемпионов
Атлетик Б11
3
Лига чемпионов
Жирона00
4
Лига чемпионов
Леганес00
5
Лига Европы
Севилья00
6
Квалификация Лиги конференций
Лас-Пальмас00
7 Райо Вальекано00
8 Осасуна00
9 Эспаньол00
10 Реал Сосьедад00
11 Бетис00
12 Реал Мадрид00
13 Барселона00
14 Мальорка00
15 Алавес00
16 Атлетико М00
17 Сельта00
18
Зона вылета
Вильярреал00
19
Зона вылета
Валенсия00
20
Зона вылета
Вальядолид00

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