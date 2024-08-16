Гавр - ПСЖ 16 Августа прямая трансляция
Стадион: Осеан (Гавр, Франция), вместимость: 25178
16 Августа 2024 года в 21:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 1-й тур
Главный судья: Вилли Делажо (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гавр - ПСЖ, которое состоится 16 Августа 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Осеан (Гавр, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гавр
Гавр
ПСЖ
Париж
|30
|вр
|Артур Десма
|15
|зщ
|Кандет Диавара
|93
|зщ
|Аруна Санганте
|6
|зщ
|Этьен Юте-Кинкуэ
|4
|зщ
|Готье Льорис
|18
|зщ
|Yanis Zouaoui
|23
|пз
|Хосуэ Казимир
|94
|пз
|Абдулайе Туре
|29
|пз
|Самуэль Грандсир
|21
|пз
|Антуан Жужу
|77
|нп
|Стив Нгура
|99
|вр
|Джанлуиджи Доннарумма
|42
|зщ
|Йорам Заге
|5
|зщ
|Маркиньос
|51
|зщ
|Вильям Пачо
|25
|зщ
|Нуну Мендеш
|87
|пз
|Жоау Невеш
|17
|пз
|Витинья
|8
|пз
|Фабиан Руис
|10
|нп
|Усман Дембеле
|9
|нп
|Гонсалу Рамуш
|29
|нп
|Брэдли Баркола
Главные тренеры
|Луис Энрике
История личных встреч
|27.04.2024
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|3 : 3
|03.12.2023
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|0 : 2
|21.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|12.07.2020
|Товарищеские матчи (клубы) - 2020
|Товарищеские матчи
|0 : 9
|19.04.2009
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|3 : 0
|15.11.2008
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|1 : 3
|10.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|0 : 6
|02.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 1
|31.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 1
|19.05.2024
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|1 : 2
|10.05.2024
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|1 : 0
|10.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 1
|07.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 2
|25.05.2024
|Кубок Франции
|Финал
|1 : 2
|19.05.2024
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|0 : 2
|15.05.2024
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|1 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура Лиги 1: «Гавр» — «ПСЖ». Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Анже
|0
|0
| 2
Лига чемпионов
|Брест
|0
|0
| 3
Лига чемпионов
|Осер
|0
|0
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Ланс
|0
|0
| 5
Лига Европы
|Марсель
|0
|0
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Лилль
|0
|0
|7
|Гавр
|0
|0
|8
|Лион
|0
|0
|9
|Монако
|0
|0
|10
|Нант
|0
|0
|11
|Ницца
|0
|0
|12
|Реймс
|0
|0
|13
|ПСЖ
|0
|0
|14
|Страсбург
|0
|0
|15
|Ренн
|0
|0
| 16
Стыковая зона
|Сент-Этьен
|0
|0
| 17
Зона вылета
|Тулуза
|0
|0
| 18
Зона вылета
|Монпелье
|0
|0