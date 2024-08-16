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Гавр - ПСЖ 16 Августа прямая трансляция

Стадион: Осеан (Гавр, Франция), вместимость: 25178
16 Августа 2024 года в 21:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 1-й тур
Главный судья: Вилли Делажо (Франция);
Гавр
ПСЖ

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гавр - ПСЖ, которое состоится 16 Августа 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Осеан (Гавр, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гавр
Гавр
ПСЖ
Париж
30 Франция вр Артур Десма
15 Франция зщ Кандет Диавара
93 Сенегал зщ Аруна Санганте
6 Франция зщ Этьен Юте-Кинкуэ
4 Франция зщ Готье Льорис
18 Франция зщ Yanis Zouaoui
23 Франция пз Хосуэ Казимир
94 Гвинея пз Абдулайе Туре
29 Франция пз Самуэль Грандсир
21 Франция пз Антуан Жужу
77 Франция нп Стив Нгура
99 Италия вр Джанлуиджи Доннарумма
42 Франция зщ Йорам Заге
5 Бразилия зщ Маркиньос
51 Эквадор зщ Вильям Пачо
25 Португалия зщ Нуну Мендеш
87 Португалия пз Жоау Невеш
17 Португалия пз Витинья
8 Испания пз Фабиан Руис
10 Франция нп Усман Дембеле
9 Португалия нп Гонсалу Рамуш
29 Франция нп Брэдли Баркола
Главные тренеры
Испания Луис Энрике
История личных встреч
27.04.2024 Франция - Лига 1 31-й тур ПСЖ3 : 3Гавр
03.12.2023 Франция - Лига 1 14-й тур Гавр0 : 2ПСЖ
21.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи ПСЖ2 : 0Гавр
12.07.2020 Товарищеские матчи (клубы) - 2020 Товарищеские матчи Гавр0 : 9ПСЖ
19.04.2009 Франция - Лига 1 32-й тур ПСЖ3 : 0Гавр
15.11.2008 Франция - Лига 1 14-й тур Гавр1 : 3ПСЖ
10.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Гавр0 : 6
02.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 1 : 1Гавр
31.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 1 : 1Гавр
19.05.2024 Франция - Лига 1 34-й тур Гавр1 : 2
10.05.2024 Франция - Лига 1 33-й тур 1 : 0Гавр
10.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 1 : 1ПСЖ
07.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 2 : 2ПСЖ
25.05.2024 Кубок Франции Финал 1 : 2ПСЖ
19.05.2024 Франция - Лига 1 34-й тур 0 : 2ПСЖ
15.05.2024 Франция - Лига 1 32-й тур 1 : 2ПСЖ
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура Лиги 1: «Гавр» — «ПСЖ». Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Анже00
2
Лига чемпионов
Брест00
3
Лига чемпионов
Осер00
4
Квалификация Лиги чемпионов
Ланс00
5
Лига Европы
Марсель00
6
Квалификация Лиги конференций
Лилль00
7 Гавр00
8 Лион00
9 Монако00
10 Нант00
11 Ницца00
12 Реймс00
13 ПСЖ00
14 Страсбург00
15 Ренн00
16
Стыковая зона
Сент-Этьен00
17
Зона вылета
Тулуза00
18
Зона вылета
Монпелье00

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