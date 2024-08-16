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Веен - Майнц 16 Августа прямая трансляция

Стадион: БРИТА-Арена (Висбаден, Германия), вместимость: 13144
16 Августа 2024 года в 19:00 (+03:00). Кубок Германии, 1/32 финала
Веен
Майнц

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Веен - Майнц, которое состоится 16 Августа 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1/32 финала, оно проводится на стадионе: БРИТА-Арена (Висбаден, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Веен
Висбаден
Майнц
Майнц
История личных встреч
28.05.2024Германия - Переходные матчи (2-3)Переходные матчи (2-3). 2-й матчВеен1 : 2
24.05.2024Германия - Переходные матчи (2-3)Переходные матчи (2-3). 1-й матч2 : 2Веен
19.05.2024Германия - Вторая Бундеслига34-й турВеен1 : 2
12.05.2024Германия - Вторая Бундеслига33-й тур1 : 0Веен
05.05.2024Германия - Вторая Бундеслига32-й турВеен0 : 1
18.05.2024Германия - Бундеслига34-й тур1 : 3Майнц
11.05.2024Германия - Бундеслига33-й турМайнц3 : 0
05.05.2024Германия - Бундеслига32-й тур1 : 1Майнц
28.04.2024Германия - Бундеслига31-й турМайнц1 : 1
21.04.2024Германия - Бундеслига30-й тур1 : 1Майнц

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