Веен - Майнц 16 Августа прямая трансляция
Стадион: БРИТА-Арена (Висбаден, Германия), вместимость: 13144
16 Августа 2024 года в 19:00 (+03:00). Кубок Германии, 1/32 финала
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Веен - Майнц, которое состоится 16 Августа 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1/32 финала, оно проводится на стадионе: БРИТА-Арена (Висбаден, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Веен
Висбаден
Майнц
Майнц
История личных встреч
|28.05.2024
|Германия - Переходные матчи (2-3)
|Переходные матчи (2-3). 2-й матч
|1 : 2
|24.05.2024
|Германия - Переходные матчи (2-3)
|Переходные матчи (2-3). 1-й матч
|2 : 2
|19.05.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|34-й тур
|1 : 2
|12.05.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|33-й тур
|1 : 0
|05.05.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|32-й тур
|0 : 1
|18.05.2024
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|1 : 3
|11.05.2024
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|3 : 0
|05.05.2024
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|1 : 1
|28.04.2024
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|1 : 1
|21.04.2024
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|1 : 1