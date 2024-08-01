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Динамо-Брест - Шахтёр С 16 Августа прямая трансляция

Стадион: ГОСК Брестский (Брест, Беларусь), вместимость: 10080
16 Августа 2024 года в 19:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 18-й тур
Динамо-Брест
Шахтёр С

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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо-Брест - Шахтёр С, которое состоится 16 Августа 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: ГОСК Брестский (Брест, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо-Брест
Брест
Шахтёр С
Солигорск
История личных встреч
06.04.2024 Беларусь - Высшая лига 3-й тур Шахтёр С0 : 4Динамо-Брест
01.10.2023 Беларусь - Высшая лига 23-й тур Динамо-Брест3 : 3Шахтёр С
29.07.2023 Кубок Беларуси 1/8 финала Шахтёр С2 : 1Динамо-Брест
13.05.2023 Беларусь - Высшая лига 8-й тур Шахтёр С2 : 0Динамо-Брест
02.11.2022 Беларусь - Высшая лига 16-й тур Шахтёр С2 : 0Динамо-Брест
19.03.2022 Беларусь - Высшая лига 1-й тур Динамо-Брест1 : 1Шахтёр С
20.11.2021 Беларусь - Высшая лига 29-й тур Динамо-Брест0 : 3Шахтёр С
26.06.2021 Беларусь - Высшая лига 14-й тур Шахтёр С1 : 1Динамо-Брест
06.08.2020 Беларусь - Высшая лига 21-й тур Шахтёр С1 : 0Динамо-Брест
29.04.2020 Кубок Беларуси 1/2 финала. 2-й матч Шахтёр С4 : 2Динамо-Брест
10.08.2024 Беларусь - Высшая лига 17-й тур 0 : 2Динамо-Брест
04.08.2024 Беларусь - Высшая лига 16-й тур Динамо-Брест3 : 2
28.07.2024 Кубок Беларуси 1/8 финала Динамо-Брест4 : 1
12.07.2024 Кубок Беларуси 1/16 финала 0 : 2Динамо-Брест
04.07.2024 Беларусь - Высшая лига 15-й тур 1 : 0Динамо-Брест
10.08.2024 Беларусь - Высшая лига 17-й тур Шахтёр С0 : 1
02.08.2024 Беларусь - Высшая лига 16-й тур 2 : 1Шахтёр С
14.07.2024 Кубок Беларуси 1/16 финала 1 : 0Шахтёр С
07.07.2024 Беларусь - Высшая лига 15-й тур 2 : 3Шахтёр С
29.06.2024 Беларусь - Высшая лига 14-й тур Шахтёр С1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Торпедо-БелАЗ1736
2
Квалификация Лиги конференций
Динамо Мн1535
3
Квалификация Лиги конференций
Неман1634
4 Динамо-Брест1729
5 Витебск1728
6 Славия-Мозырь1726
7 Арсенал1724
8 Ислочь1723
9 Слуцк1722
10 Гомель1722
11 БАТЭ1720
12 Нафтан1616
13 Сморгонь1616
14 Минск168
15
Зона вылета
Днепр М178
16
Зона вылета
Шахтёр С17-4

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