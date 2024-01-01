Ростов - Оренбург 17 Августа прямая трансляция
Стадион: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия), вместимость: 45000
17 Августа 2024 года в 19:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 5-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ростов - Оренбург, которое состоится 17 Августа 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ростов
Ростов-на-Дону
Оренбург
Оренбург
Главные тренеры
|Валерий Георгиевич Карпин
|Давид Деограсия
История личных встреч
|17.05.2024
|Россия - МФЛ
|10-й тур
|0 : 1
|29.04.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|26-й тур
|2 : 1
|08.03.2024
|Россия - МФЛ
|1-й тур
|3 : 0
|06.11.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 1
|10.04.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|22-й тур
|2 : 2
|23.11.2022
|Fonbet Кубок России
|Группа C
|4 : 2
|14.09.2022
|Fonbet Кубок России
|Группа C
|3 : 1
|07.08.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 1
|12.07.2020
|Россия - Премьер-Лига
|28-й тур
|0 : 0
|13.07.2019
|Россия - Премьер-Лига
|1-й тур
|2 : 1
|13.08.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа B. 2-й тур
|3 : 1
|09.08.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|4-й тур
|1 : 1
|09.08.2024
|Россия - МФЛ
|18-й тур
|1 : 1
|03.08.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|3-й тур
|5 : 0
|02.08.2024
|Россия - МФЛ
|17-й тур
|2 : 2
|13.08.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа B. 2-й тур
|2 : 3
|10.08.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 2
|09.08.2024
|Россия - МФЛ
|18-й тур
|0 : 4
|04.08.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|3-й тур
|5 : 1
|02.08.2024
|Россия - МФЛ
|17-й тур
|2 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура РПЛ: «Ростов» — «Оренбург». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|4
|12
|2
|Динамо М
|4
|9
|3
|Локомотив М
|4
|9
|4
|ЦСКА
|4
|7
|5
|Спартак М
|4
|7
|6
|Пари Нижний Новгород
|4
|6
|7
|Краснодар
|4
|6
|8
|Оренбург
|4
|5
|9
|Ростов
|4
|5
|10
|Акрон
|4
|4
|11
|Химки
|4
|4
|12
|Рубин
|4
|4
| 13
Стыковая зона
|Крылья Советов
|4
|3
| 14
Стыковая зона
|Ахмат
|4
|3
| 15
Зона вылета
|Динамо Мх
|4
|2
| 16
Зона вылета
|Факел
|4
|1