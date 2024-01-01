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Ростов - Оренбург 17 Августа прямая трансляция

Стадион: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия), вместимость: 45000
17 Августа 2024 года в 19:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 5-й тур
Ростов
Оренбург

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ростов - Оренбург, которое состоится 17 Августа 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ростов
Ростов-на-Дону
Оренбург
Оренбург
Главные тренеры
РоссияВалерий Георгиевич Карпин
ИспанияДавид Деограсия
История личных встреч
17.05.2024Россия - МФЛ10-й турОренбург0 : 1Ростов
29.04.2024МИР Российская Премьер-лига26-й турРостов2 : 1Оренбург
08.03.2024Россия - МФЛ1-й турРостов3 : 0Оренбург
06.11.2023МИР Российская Премьер-лига14-й турОренбург1 : 1Ростов
10.04.2023МИР Российская Премьер-лига22-й турОренбург2 : 2Ростов
23.11.2022Fonbet Кубок РоссииГруппа CОренбург4 : 2Ростов
14.09.2022Fonbet Кубок РоссииГруппа CРостов3 : 1Оренбург
07.08.2022МИР Российская Премьер-лига4-й турРостов2 : 1Оренбург
12.07.2020Россия - Премьер-Лига28-й турОренбург0 : 0Ростов
13.07.2019Россия - Премьер-Лига1-й турРостов2 : 1Оренбург
13.08.2024Fonbet Кубок РоссииГруппа B. 2-й турРостов3 : 1
09.08.2024МИР Российская Премьер-лига4-й турРостов1 : 1
09.08.2024Россия - МФЛ18-й турРостов1 : 1
03.08.2024МИР Российская Премьер-лига3-й тур5 : 0Ростов
02.08.2024Россия - МФЛ17-й тур2 : 2Ростов
13.08.2024Fonbet Кубок РоссииГруппа B. 2-й турОренбург2 : 3
10.08.2024МИР Российская Премьер-лига4-й турОренбург2 : 2
09.08.2024Россия - МФЛ18-й турОренбург0 : 4
04.08.2024МИР Российская Премьер-лига3-й тур5 : 1Оренбург
02.08.2024Россия - МФЛ17-й тур2 : 0Оренбург
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура РПЛ: «Ростов» — «Оренбург». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Зенит412
2 Динамо М49
3 Локомотив М49
4 ЦСКА47
5 Спартак М47
6 Пари Нижний Новгород46
7 Краснодар46
8 Оренбург45
9 Ростов45
10 Акрон44
11 Химки44
12 Рубин44
13
Стыковая зона
Крылья Советов43
14
Стыковая зона
Ахмат43
15
Зона вылета
Динамо Мх42
16
Зона вылета
Факел41

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