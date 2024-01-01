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КАМАЗ - СКА-Хабаровск 17 Августа прямая трансляция

17 Августа 2024 года в 17:30 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 6-й тур
КАМАЗСКА-Хабаровск

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между КАМАЗ - СКА-Хабаровск, которое состоится 17 Августа 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 6-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
КАМАЗ
Набережные Челны
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Главные тренеры
РоссияИльдар Раушанович Ахметзянов
РоссияДмитрий Юрьевич Воецкий
История личных встреч
04.05.2024Россия - Мелбет Первая лига31-й турСКА-Хабаровск0 : 0КАМАЗ
06.11.2023Россия - Мелбет Первая лига17-й турКАМАЗ1 : 0СКА-Хабаровск
13.11.2022Россия - Мелбет Первая лига18-й турСКА-Хабаровск3 : 1КАМАЗ
25.07.2022Россия - Мелбет Первая лига2-й турКАМАЗ3 : 2СКА-Хабаровск
13.11.2021ФНЛ - Первый дивизион22-й турСКА-Хабаровск1 : 0КАМАЗ
31.07.2021ФНЛ - Первый дивизион4-й турКАМАЗ1 : 2СКА-Хабаровск
12.03.2016ФНЛ - Первый дивизион25-й турКАМАЗ0 : 2СКА-Хабаровск
17.08.2015ФНЛ - Первый дивизион7-й турСКА-Хабаровск4 : 0КАМАЗ
27.05.2012ФНЛ - Первый дивизион49-й турСКА-Хабаровск2 : 0КАМАЗ
12.08.2011ФНЛ - Первый дивизион21-й турСКА-Хабаровск1 : 1КАМАЗ
12.08.2024Россия — Мелбет Первая лига5-й турКАМАЗ1 : 1
04.08.2024Россия — Мелбет Первая лига4-й тур0 : 1КАМАЗ
27.07.2024Россия — Мелбет Первая лига3-й тур1 : 0КАМАЗ
20.07.2024Россия — Мелбет Первая лига2-й тур1 : 0КАМАЗ
14.07.2024Россия — Мелбет Первая лига1-й тур2 : 1КАМАЗ
10.08.2024Россия — Мелбет Первая лига5-й турСКА-Хабаровск0 : 0
03.08.2024Россия — Мелбет Первая лига4-й турСКА-Хабаровск0 : 3
28.07.2024Россия — Мелбет Первая лига3-й тур1 : 2СКА-Хабаровск
20.07.2024Россия — Мелбет Первая лига2-й тур1 : 0СКА-Хабаровск
14.07.2024Россия — Мелбет Первая лига1-й тур4 : 0СКА-Хабаровск
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Арсенал Т513
2
Повышение
Нефтехимик510
3
Стыковая зона
Урал510
4
Стыковая зона
Ротор610
5 Чайка59
6 Сокол59
7 Торпедо М59
8 Родина58
9 Балтика67
10 Сочи57
11 Алания57
12 Енисей56
13 КАМАЗ54
14 Тюмень54
15 СКА-Хабаровск54
16
Зона вылета
Черноморец53
17
Зона вылета
Уфа53
18
Зона вылета
Шинник51

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