КАМАЗ - СКА-Хабаровск 17 Августа прямая трансляция
17 Августа 2024 года в 17:30 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 6-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между КАМАЗ - СКА-Хабаровск, которое состоится 17 Августа 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 6-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
КАМАЗ
Набережные Челны
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Главные тренеры
|Ильдар Раушанович Ахметзянов
|Дмитрий Юрьевич Воецкий
История личных встреч
|04.05.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|31-й тур
|0 : 0
|06.11.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|17-й тур
|1 : 0
|13.11.2022
|Россия - Мелбет Первая лига
|18-й тур
|3 : 1
|25.07.2022
|Россия - Мелбет Первая лига
|2-й тур
|3 : 2
|13.11.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|22-й тур
|1 : 0
|31.07.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|4-й тур
|1 : 2
|12.03.2016
|ФНЛ - Первый дивизион
|25-й тур
|0 : 2
|17.08.2015
|ФНЛ - Первый дивизион
|7-й тур
|4 : 0
|27.05.2012
|ФНЛ - Первый дивизион
|49-й тур
|2 : 0
|12.08.2011
|ФНЛ - Первый дивизион
|21-й тур
|1 : 1
|12.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|5-й тур
|1 : 1
|04.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|4-й тур
|0 : 1
|27.07.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|3-й тур
|1 : 0
|20.07.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|2-й тур
|1 : 0
|14.07.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|1-й тур
|2 : 1
|10.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|5-й тур
|0 : 0
|03.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|4-й тур
|0 : 3
|28.07.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|3-й тур
|1 : 2
|20.07.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|2-й тур
|1 : 0
|14.07.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|1-й тур
|4 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Арсенал Т
|5
|13
| 2
Повышение
|Нефтехимик
|5
|10
| 3
Стыковая зона
|Урал
|5
|10
| 4
Стыковая зона
|Ротор
|6
|10
|5
|Чайка
|5
|9
|6
|Сокол
|5
|9
|7
|Торпедо М
|5
|9
|8
|Родина
|5
|8
|9
|Балтика
|6
|7
|10
|Сочи
|5
|7
|11
|Алания
|5
|7
|12
|Енисей
|5
|6
|13
|КАМАЗ
|5
|4
|14
|Тюмень
|5
|4
|15
|СКА-Хабаровск
|5
|4
| 16
Зона вылета
|Черноморец
|5
|3
| 17
Зона вылета
|Уфа
|5
|3
| 18
Зона вылета
|Шинник
|5
|1