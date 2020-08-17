Байер - Штутгарт 17 Августа прямая трансляция
Стадион: БайАрена (Леверкузен, Германия), вместимость: 30210
17 Августа 2024 года в 21:30 (+03:00). Суперкубок Германии 2024, Финал
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Байер - Штутгарт, которое состоится 17 Августа 2024 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Суперкубок Германии 2024, Финал, оно проводится на стадионе: БайАрена (Леверкузен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Байер
Леверкузен
Штутгарт
Штутгарт
|1
|вр
|Лукаш Градецки
|12
|зщ
|Эдмон Тапсоба
|4
|зщ
|Жонатан Та
|3
|зщ
|Пьеро Инкапье
|30
|зщ
|Жереми Фримпонг
|20
|зщ
|Алехандро Гримальдо
|34
|пз
|Гранит Джака
|8
|пз
|Роберт Андрих
|10
|пз
|Флориан Вирц
|21
|пз
|Амин Адли
|22
|нп
|Виктор Бонифасе
|33
|вр
|Александр Нюбель
|15
|зщ
|Паскаль Штенцель
|29
|зщ
|Антони Руо
|24
|зщ
|Юлиан Хабот
|7
|зщ
|Максимилиан Миттельштедт
|16
|пз
|Атакан Каразор
|6
|пз
|Ангело Штиллер
|14
|пз
|Силас Катомпа Мвумпа
|27
|пз
|Крис Фюрих
|9
|нп
|Эрмедин Демирович
|26
|нп
|Дениз Ундав
Главные тренеры
|Хаби Алонсо
|Себастьян Хёнес
История личных встреч
|27.04.2024
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|2 : 2
|06.02.2024
|Кубок Германии
|1/4 финала
|3 : 2
|10.12.2023
|Германия - Бундеслига
|14-й тур
|1 : 1
|14.05.2023
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|1 : 1
|12.11.2022
|Германия - Бундеслига
|15-й тур
|2 : 0
|12.02.2022
|Германия - Бундеслига
|22-й тур
|4 : 2
|19.09.2021
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|1 : 3
|06.02.2021
|Германия - Бундеслига
|20-й тур
|5 : 2
|03.10.2020
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|1 : 1
|05.02.2020
|Кубок Германии
|1/8 финала
|2 : 1
|10.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 1
|07.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|4 : 1
|26.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 2
|25.05.2024
|Кубок Германии
|Финал
|0 : 1
|22.05.2024
|Лига Европы
|Финал
|3 : 0
|10.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|4 : 0
|18.05.2024
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|4 : 0
|10.05.2024
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|0 : 1
|04.05.2024
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|3 : 1
|27.04.2024
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|2 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча за Суперкубок Германии: «Байер» — «Штутгарт». Начало встречи запланировано на 21:30 по московскому времени.