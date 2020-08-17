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Байер - Штутгарт 17 Августа прямая трансляция

Стадион: БайАрена (Леверкузен, Германия), вместимость: 30210
17 Августа 2024 года в 21:30 (+03:00). Суперкубок Германии 2024, Финал
Байер
Штутгарт

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Байер - Штутгарт, которое состоится 17 Августа 2024 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Суперкубок Германии 2024, Финал, оно проводится на стадионе: БайАрена (Леверкузен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Байер
Леверкузен
Штутгарт
Штутгарт
1ФинляндияврЛукаш Градецки
12Буркина-ФасозщЭдмон Тапсоба
4ГерманиязщЖонатан Та
3ЭквадорзщПьеро Инкапье
30НидерландызщЖереми Фримпонг
20ИспаниязщАлехандро Гримальдо
34ШвейцарияпзГранит Джака
8ГерманияпзРоберт Андрих
10ГерманияпзФлориан Вирц
21МароккопзАмин Адли
22НигериянпВиктор Бонифасе
33ГерманияврАлександр Нюбель
15ГерманиязщПаскаль Штенцель
29ФранциязщАнтони Руо
24ГерманиязщЮлиан Хабот
7ГерманиязщМаксимилиан Миттельштедт
16ГерманияпзАтакан Каразор
6ГерманияпзАнгело Штиллер
14ДР КонгопзСилас Катомпа Мвумпа
27ГерманияпзКрис Фюрих
9Босния и ГерцеговинанпЭрмедин Демирович
26ГерманиянпДениз Ундав
Главные тренеры
ИспанияХаби Алонсо
ГерманияСебастьян Хёнес
История личных встреч
27.04.2024Германия - Бундеслига31-й турБайер2 : 2Штутгарт
06.02.2024Кубок Германии1/4 финалаБайер3 : 2Штутгарт
10.12.2023Германия - Бундеслига14-й турШтутгарт1 : 1Байер
14.05.2023Германия - Бундеслига32-й турШтутгарт1 : 1Байер
12.11.2022Германия - Бундеслига15-й турБайер2 : 0Штутгарт
12.02.2022Германия - Бундеслига22-й турБайер4 : 2Штутгарт
19.09.2021Германия - Бундеслига5-й турШтутгарт1 : 3Байер
06.02.2021Германия - Бундеслига20-й турБайер5 : 2Штутгарт
03.10.2020Германия - Бундеслига3-й турШтутгарт1 : 1Байер
05.02.2020Кубок Германии1/8 финалаБайер2 : 1Штутгарт
10.08.2024Товарищеские матчи (клубы) — 2024Байер1 : 1
07.08.2024Товарищеские матчи (клубы) — 20244 : 1Байер
26.07.2024Товарищеские матчи (клубы) — 20241 : 2Байер
25.05.2024Кубок ГерманииФинал0 : 1Байер
22.05.2024Лига ЕвропыФинал3 : 0Байер
10.08.2024Товарищеские матчи (клубы) — 2024Штутгарт4 : 0
18.05.2024Германия - Бундеслига34-й турШтутгарт4 : 0
10.05.2024Германия - Бундеслига33-й тур0 : 1Штутгарт
04.05.2024Германия - Бундеслига32-й турШтутгарт3 : 1
27.04.2024Германия - Бундеслига31-й турБайер2 : 2Штутгарт
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча за Суперкубок Германии: «Байер» — «Штутгарт». Начало встречи запланировано на 21:30 по московскому времени.

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