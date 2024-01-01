01:11 ()
Онлайн трансляции
Суббота 17 августа
Свернуть список

Монако - Сент-Этьен 17 Августа прямая трансляция

Стадион: Луи II (Монако, Монако), вместимость: 18523
17 Августа 2024 года в 22:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 1-й тур
Главный судья: Клеман Тюрпен (Уллен, Франция);
Монако
Сент-Этьен

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монако - Сент-Этьен, которое состоится 17 Августа 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Луи II (Монако, Монако). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Монако
Монако
Сент-Этьен
Сент-Этьен
16 Швейцария вр Филипп Кён
5 Германия зщ Тило Керер
3 Чили зщ Гильермо Марипан
22 Гана зщ Мохаммед Салису
2 Бразилия пз Вандерсон
15 Сенегал пз Ламин Камара
6 Швейцария пз Денис Закария
12 Бразилия пз Каю Энрике
18 Япония нп Такуми Минамино
36 Швейцария нп Брил Эмболо
7 Марокко нп Элисс Бен-Сегир
30 Франция вр Готье Ларсоннёр
21 ДР Конго зщ Дилан Батубинсика
5 Марокко зщ Юнис Абдельхамид
3 Франция зщ Микаэль Наде
13 Марокко зщ Mahmoud Bentayg
7 Франция пз Тома Монкондю
14 Франция пз Louis Mouton
11 Новая Зеландия пз Бенджамин Олд
22 Грузия нп Зурико Давиташвили
9 Мали нп Ибраим Сиссоко
18 Франция нп Матьё Кафаро
Главные тренеры
Австрия Адольф Хюттер
История личных встреч
23.04.2022 Франция - Лига 1 34-й тур Сент-Этьен1 : 4Монако
22.09.2021 Франция - Лига 1 7-й тур Монако3 : 1Сент-Этьен
19.03.2021 Франция - Лига 1 30-й тур Сент-Этьен0 : 4Монако
23.12.2020 Франция - Лига 1 17-й тур Монако2 : 2Сент-Этьен
28.01.2020 Кубок Франции 1/8 финала Монако0 : 1Сент-Этьен
03.11.2019 Франция - Лига 1 12-й тур Сент-Этьен1 : 0Монако
05.05.2019 Франция - Лига 1 35-й тур Монако2 : 3Сент-Этьен
28.09.2018 Франция - Лига 1 8-й тур Сент-Этьен2 : 0Монако
12.05.2018 Франция - Лига 1 37-й тур Монако1 : 0Сент-Этьен
15.12.2017 Франция - Лига 1 18-й тур Сент-Этьен0 : 4Монако
12.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 0 : 3Монако
31.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 1 : 3Монако
19.05.2024 Франция - Лига 1 34-й тур Монако4 : 0
12.05.2024 Франция - Лига 1 33-й тур 0 : 2Монако
04.05.2024 Франция - Лига 1 32-й тур Монако4 : 1
02.06.2024 Франция - Переходные матчи Финал. 2-й матч 2 : 2 ДВСент-Этьен
30.05.2024 Франция - Переходные матчи Финал. 1-й матч Сент-Этьен2 : 1
24.05.2024 Франция - Переходные матчи 1/2 финала Сент-Этьен2 : 0
17.05.2024 Франция - Лига 2 38-й тур 2 : 1Сент-Этьен
10.05.2024 Франция - Лига 2 37-й тур Сент-Этьен1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Анже00
2
Лига чемпионов
Брест00
3
Лига чемпионов
Осер00
4
Квалификация Лиги чемпионов
Ланс00
5
Лига Европы
Марсель00
6
Квалификация Лиги конференций
Лилль00
7 Гавр00
8 Лион00
9 Монако00
10 Нант00
11 Ницца00
12 Реймс00
13 ПСЖ00
14 Страсбург00
15 Ренн00
16
Стыковая зона
Сент-Этьен00
17
Зона вылета
Тулуза00
18
Зона вылета
Монпелье00

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close