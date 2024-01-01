Монако - Сент-Этьен 17 Августа прямая трансляция
Стадион: Луи II (Монако, Монако), вместимость: 18523
17 Августа 2024 года в 22:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 1-й тур
Главный судья: Клеман Тюрпен (Уллен, Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монако - Сент-Этьен, которое состоится 17 Августа 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Луи II (Монако, Монако). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Монако
Монако
Сент-Этьен
Сент-Этьен
|16
|вр
|Филипп Кён
|5
|зщ
|Тило Керер
|3
|зщ
|Гильермо Марипан
|22
|зщ
|Мохаммед Салису
|2
|пз
|Вандерсон
|15
|пз
|Ламин Камара
|6
|пз
|Денис Закария
|12
|пз
|Каю Энрике
|18
|нп
|Такуми Минамино
|36
|нп
|Брил Эмболо
|7
|нп
|Элисс Бен-Сегир
|30
|вр
|Готье Ларсоннёр
|21
|зщ
|Дилан Батубинсика
|5
|зщ
|Юнис Абдельхамид
|3
|зщ
|Микаэль Наде
|13
|зщ
|Mahmoud Bentayg
|7
|пз
|Тома Монкондю
|14
|пз
|Louis Mouton
|11
|пз
|Бенджамин Олд
|22
|нп
|Зурико Давиташвили
|9
|нп
|Ибраим Сиссоко
|18
|нп
|Матьё Кафаро
Главные тренеры
|Адольф Хюттер
История личных встреч
|23.04.2022
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|1 : 4
|22.09.2021
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|3 : 1
|19.03.2021
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|0 : 4
|23.12.2020
|Франция - Лига 1
|17-й тур
|2 : 2
|28.01.2020
|Кубок Франции
|1/8 финала
|0 : 1
|03.11.2019
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|1 : 0
|05.05.2019
|Франция - Лига 1
|35-й тур
|2 : 3
|28.09.2018
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|2 : 0
|12.05.2018
|Франция - Лига 1
|37-й тур
|1 : 0
|15.12.2017
|Франция - Лига 1
|18-й тур
|0 : 4
|12.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|0 : 3
|31.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 3
|19.05.2024
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|4 : 0
|12.05.2024
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|0 : 2
|04.05.2024
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|4 : 1
|02.06.2024
|Франция - Переходные матчи
|Финал. 2-й матч
|2 : 2 ДВ
|30.05.2024
|Франция - Переходные матчи
|Финал. 1-й матч
|2 : 1
|24.05.2024
|Франция - Переходные матчи
|1/2 финала
|2 : 0
|17.05.2024
|Франция - Лига 2
|38-й тур
|2 : 1
|10.05.2024
|Франция - Лига 2
|37-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Анже
|0
|0
| 2
Лига чемпионов
|Брест
|0
|0
| 3
Лига чемпионов
|Осер
|0
|0
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Ланс
|0
|0
| 5
Лига Европы
|Марсель
|0
|0
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Лилль
|0
|0
|7
|Гавр
|0
|0
|8
|Лион
|0
|0
|9
|Монако
|0
|0
|10
|Нант
|0
|0
|11
|Ницца
|0
|0
|12
|Реймс
|0
|0
|13
|ПСЖ
|0
|0
|14
|Страсбург
|0
|0
|15
|Ренн
|0
|0
| 16
Стыковая зона
|Сент-Этьен
|0
|0
| 17
Зона вылета
|Тулуза
|0
|0
| 18
Зона вылета
|Монпелье
|0
|0