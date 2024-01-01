01:13 ()
Онлайн трансляции
Суббота 17 августа
Свернуть список

Уотфорд - Сток Сити 17 Августа прямая трансляция

Стадион: Викарэйдж Роуд (Уотфорд, Англия), вместимость: 22200
17 Августа 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 2-й тур
Уотфорд
Сток Сити

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уотфорд - Сток Сити, которое состоится 17 Августа 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Викарэйдж Роуд (Уотфорд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Уотфорд
Уотфорд
Сток Сити
Сток-он-Трент
Главные тренеры
АнглияСтивен Шумахер
История личных встреч
29.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 25-й турУотфорд1 : 1Сток Сити
19.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 3-й турСток Сити1 : 0Уотфорд
08.05.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 46-й турУотфорд2 : 0Сток Сити
02.10.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 12-й турСток Сити0 : 4Уотфорд
21.09.2021Англия - Кубок лиги3-й раундУотфорд1 : 3Сток Сити
22.01.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 26-й турСток Сити1 : 2Уотфорд
04.11.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 10-й турУотфорд3 : 2Сток Сити
31.01.2018Англия - Премьер-лига25-й турСток Сити0 : 0Уотфорд
28.10.2017Англия - Премьер-лига10-й турУотфорд0 : 1Сток Сити
03.01.2017Англия - Премьер-лига20-й турСток Сити2 : 0Уотфорд
13.08.2024Англия — Кубок лиги1-й раундУотфорд5 : 0
10.08.2024Англия — Чемпионшип1-й тур2 : 3Уотфорд
04.05.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 46-й тур3 : 1Уотфорд
27.04.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 45-й турУотфорд1 : 0
20.04.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 44-й турУотфорд0 : 0
13.08.2024Англия — Кубок лиги1-й раунд0 : 2Сток Сити
10.08.2024Англия — Чемпионшип1-й турСток Сити1 : 0
04.05.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 46-й турСток Сити4 : 0
27.04.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 45-й тур0 : 1Сток Сити
20.04.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 44-й турСток Сити3 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Шеффилд Уэнсдей13
2
Повышение
Бёрнли13
3
Плей-офф
Блэкберн Роверс13
4
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион13
5
Плей-офф
Сандерленд13
6
Плей-офф
Оксфорд Юнайтед13
7 Уотфорд13
8 Мидлсбро13
9 Сток Сити13
10 Шеффилд Юнайтед11
11 Портсмут11
12 Лидс Юнайтед11
13 Бристоль Сити11
14 Халл Сити11
15 Миллуолл10
16 Ковентри Сити10
17 Суонси Сити10
18 Дерби Каунти10
19 Куинз Парк Рейнджерс10
20 Кардифф Сити10
21 Престон Норт Энд10
22
Зона вылета
Норвич Сити10
23
Зона вылета
Лутон Таун10
24
Зона вылета
Плимут Аргайл10

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close