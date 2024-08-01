ЦСКА - Локомотив М 18 Августа прямая трансляция
Стадион: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия), вместимость: 30000
18 Августа 2024 года в 17:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 5-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЦСКА - Локомотив М, которое состоится 18 Августа 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ЦСКА
Москва
Локомотив М
Москва
Главные тренеры
|Марко Николич
|Михаил Михайлович Галактионов
История личных встреч
|13.04.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|24-й тур
|3 : 3
|05.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|3-й тур
|4 : 1
|23.04.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|24-й тур
|1 : 1
|29.10.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|15-й тур
|0 : 1
|12.03.2022
|Россия - Премьер-Лига
|21-й тур
|1 : 2
|31.07.2021
|Россия - Премьер-Лига
|2-й тур
|1 : 2
|21.04.2021
|Кубок России
|1/2 финала
|3 : 0
|27.02.2021
|Россия - Премьер-Лига
|20-й тур
|2 : 0
|27.09.2020
|Россия - Премьер-Лига
|9-й тур
|0 : 1
|16.07.2020
|Россия - Премьер-Лига
|29-й тур
|2 : 1
|14.08.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа C. 2-й тур
|1 : 1 4 : 2
|10.08.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 1
|09.08.2024
|Россия - МФЛ
|18-й тур
|1 : 1
|04.08.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|3-й тур
|5 : 1
|02.08.2024
|Россия - МФЛ
|17-й тур
|2 : 0
|13.08.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа B. 2-й тур
|2 : 3
|10.08.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 0
|09.08.2024
|Россия - МФЛ
|18-й тур
|2 : 0
|04.08.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|3-й тур
|0 : 5
|30.07.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа B. 1-й тур
|1 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура РПЛ: ЦСКА — «Локомотив». Начало московского дерби запланировано на 17:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|4
|12
|2
|Динамо М
|5
|12
|3
|Локомотив М
|4
|9
|4
|Ростов
|5
|8
|5
|ЦСКА
|4
|7
|6
|Спартак М
|4
|7
|7
|Пари Нижний Новгород
|4
|6
|8
|Краснодар
|4
|6
|9
|Оренбург
|5
|5
|10
|Акрон
|4
|4
|11
|Химки
|4
|4
|12
|Рубин
|4
|4
| 13
Стыковая зона
|Крылья Советов
|5
|3
| 14
Стыковая зона
|Ахмат
|4
|3
| 15
Зона вылета
|Динамо Мх
|4
|2
| 16
Зона вылета
|Факел
|4
|1