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ЦСКА - Локомотив М 18 Августа прямая трансляция

Стадион: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия), вместимость: 30000
18 Августа 2024 года в 17:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 5-й тур
ЦСКА
Локомотив М

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
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Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЦСКА - Локомотив М, которое состоится 18 Августа 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ЦСКА
Москва
Локомотив М
Москва
Главные тренеры
СербияМарко Николич
РоссияМихаил Михайлович Галактионов
История личных встреч
13.04.2024МИР Российская Премьер-лига24-й турЛокомотив М3 : 3ЦСКА
05.08.2023МИР Российская Премьер-лига3-й турЦСКА4 : 1Локомотив М
23.04.2023МИР Российская Премьер-лига24-й турЦСКА1 : 1Локомотив М
29.10.2022МИР Российская Премьер-лига15-й турЛокомотив М0 : 1ЦСКА
12.03.2022Россия - Премьер-Лига21-й турЛокомотив М1 : 2ЦСКА
31.07.2021Россия - Премьер-Лига2-й турЦСКА1 : 2Локомотив М
21.04.2021Кубок России1/2 финалаЛокомотив М3 : 0ЦСКА
27.02.2021Россия - Премьер-Лига20-й турЛокомотив М2 : 0ЦСКА
27.09.2020Россия - Премьер-Лига9-й турЦСКА0 : 1Локомотив М
16.07.2020Россия - Премьер-Лига29-й турЛокомотив М2 : 1ЦСКА
14.08.2024Fonbet Кубок РоссииГруппа C. 2-й турЦСКА1 : 1 4 : 2
10.08.2024МИР Российская Премьер-лига4-й тур2 : 1ЦСКА
09.08.2024Россия - МФЛ18-й тур1 : 1ЦСКА
04.08.2024МИР Российская Премьер-лига3-й турЦСКА5 : 1
02.08.2024Россия - МФЛ17-й турЦСКА2 : 0
13.08.2024Fonbet Кубок РоссииГруппа B. 2-й тур2 : 3Локомотив М
10.08.2024МИР Российская Премьер-лига4-й турЛокомотив М2 : 0
09.08.2024Россия - МФЛ18-й тур2 : 0Локомотив М
04.08.2024МИР Российская Премьер-лига3-й тур0 : 5Локомотив М
30.07.2024Fonbet Кубок РоссииГруппа B. 1-й турЛокомотив М1 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура РПЛ: ЦСКА — «Локомотив». Начало московского дерби запланировано на 17:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Зенит412
2 Динамо М512
3 Локомотив М49
4 Ростов58
5 ЦСКА47
6 Спартак М47
7 Пари Нижний Новгород46
8 Краснодар46
9 Оренбург55
10 Акрон44
11 Химки44
12 Рубин44
13
Стыковая зона
Крылья Советов53
14
Стыковая зона
Ахмат43
15
Зона вылета
Динамо Мх42
16
Зона вылета
Факел41

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