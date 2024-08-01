01:22 ()
Свернуть список

Энерги - Вердер 19 Августа прямая трансляция

Стадион: ЛЕАГ Энерджи (Коттбус, Германия), вместимость: 22528
19 Августа 2024 года в 19:00 (+03:00). Кубок Германии, 1/32 финала
Энерги
Вердер

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Энерги - Вердер, которое состоится 19 Августа 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1/32 финала, оно проводится на стадионе: ЛЕАГ Энерджи (Коттбус, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Энерги
Коттбус
Вердер
Бремен
История личных встреч
01.08.2022Кубок Германии1-й раундЭнерги1 : 2Вердер
21.02.2009Германия - Бундеслига21-й турЭнерги2 : 1Вердер
13.09.2008Германия - Бундеслига4-й турВердер3 : 0Энерги
03.05.2008Германия - Бундеслига31-й турВердер2 : 0Энерги
24.11.2007Германия - Бундеслига14-й турЭнерги0 : 2Вердер
31.03.2007Германия - Бундеслига27-й турЭнерги0 : 0Вердер
04.11.2006Германия - Бундеслига10-й турВердер1 : 1Энерги
13.08.2023Кубок Германии1-й раундЭнерги0 : 7
01.08.2022Кубок Германии1-й раундЭнерги1 : 2Вердер
12.08.2019Кубок Германии1-й раундЭнерги1 : 3
20.08.2018Кубок Германии1-й раундЭнерги2 : 2 3 : 5
13.08.2017Кубок Германии1-й раундЭнерги2 : 2 3 : 4
26.07.2024Товарищеские матчи (клубы) — 2024Вердер2 : 2
18.05.2024Германия - Бундеслига34-й турВердер4 : 1
11.05.2024Германия - Бундеслига33-й тур1 : 1Вердер
04.05.2024Германия - Бундеслига32-й турВердер2 : 2
27.04.2024Германия - Бундеслига31-й тур0 : 3Вердер

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close