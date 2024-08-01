Энерги - Вердер 19 Августа прямая трансляция
Стадион: ЛЕАГ Энерджи (Коттбус, Германия), вместимость: 22528
19 Августа 2024 года в 19:00 (+03:00). Кубок Германии, 1/32 финала
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Энерги - Вердер, которое состоится 19 Августа 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1/32 финала, оно проводится на стадионе: ЛЕАГ Энерджи (Коттбус, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Энерги
Коттбус
Вердер
Бремен
История личных встреч
|01.08.2022
|Кубок Германии
|1-й раунд
|1 : 2
|21.02.2009
|Германия - Бундеслига
|21-й тур
|2 : 1
|13.09.2008
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|3 : 0
|03.05.2008
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|2 : 0
|24.11.2007
|Германия - Бундеслига
|14-й тур
|0 : 2
|31.03.2007
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|0 : 0
|04.11.2006
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|1 : 1
|13.08.2023
|Кубок Германии
|1-й раунд
|0 : 7
|01.08.2022
|Кубок Германии
|1-й раунд
|1 : 2
|12.08.2019
|Кубок Германии
|1-й раунд
|1 : 3
|20.08.2018
|Кубок Германии
|1-й раунд
|2 : 2 3 : 5
|13.08.2017
|Кубок Германии
|1-й раунд
|2 : 2 3 : 4
|26.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 2
|18.05.2024
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|4 : 1
|11.05.2024
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|1 : 1
|04.05.2024
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|2 : 2
|27.04.2024
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|0 : 3