Аль-Наср - Аль-Раед 22 Августа прямая трансляция
Стадион: Аль-Авваль Парк (Эр-Рияд, Саудовская Аравия), вместимость: 25000
22 Августа 2024 года в 21:00 (+03:00). Саудовская Аравия — Про-Лига, 1-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Наср - Аль-Раед, которое состоится 22 Августа 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Саудовская Аравия — Про-Лига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Аль-Авваль Парк (Эр-Рияд, Саудовская Аравия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аль-Наср
Эр-Рияд
Аль-Раед
Бурайда
Главные тренеры
|Одаир Эллманн
|Одаир Эллманн
История личных встреч
|07.03.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|23-й тур
|1 : 3
|16.09.2023
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|6-й тур
|1 : 3
|17.08.2024
|Суперкубок Саудовской Аравии 2024
|Финал
|1 : 4
|28.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|4 : 0
|31.05.2024
|Кубок Короля
|Финал
|1 : 1 5 : 4
|27.05.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|34-й тур
|4 : 2
|23.05.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|33-й тур
|2 : 2
|27.05.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|34-й тур
|1 : 1
|23.05.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|33-й тур
|0 : 0
|16.05.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|32-й тур
|0 : 1
|11.05.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|31-й тур
|1 : 1
|04.05.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|30-й тур
|2 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура саудовской Про лиги: «Аль-Наср» — «Аль-Раед». Начало встречи запланировано на 21:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Аль-Хиляль
|0
|0
|2
|Аль-Ахли
|0
|0
|3
|Аль-Вахда
|0
|0
|4
|Аль-Иттихад
|0
|0
|5
|Аль-Иттифак
|0
|0
|6
|Аль-Шабаб
|0
|0
|7
|Аль-Наср
|0
|0
|8
|Аль-Раед
|0
|0
|9
|Аль-Фатех
|0
|0
|10
|Аль-Таавун
|0
|0
|11
|Аль-Халидж
|0
|0
|12
|Эр-Рияд
|0
|0
|13
|Аль-Фейха
|0
|0
|14
|Аль-Охдуд
|0
|0
|15
|Дамак
|0
|0
| 16
Зона вылета
|Аль-Кадисия
|0
|0
| 17
Зона вылета
|Аль-Ороба
|0
|0
| 18
Зона вылета
|Аль-Холуд
|0
|0