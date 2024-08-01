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Аль-Наср - Аль-Раед 22 Августа прямая трансляция

Стадион: Аль-Авваль Парк (Эр-Рияд, Саудовская Аравия), вместимость: 25000
22 Августа 2024 года в 21:00 (+03:00). Саудовская Аравия — Про-Лига, 1-й тур
Аль-Наср
Аль-Раед

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Наср - Аль-Раед, которое состоится 22 Августа 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Саудовская Аравия — Про-Лига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Аль-Авваль Парк (Эр-Рияд, Саудовская Аравия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аль-Наср
Эр-Рияд
Аль-Раед
Бурайда
Главные тренеры
Бразилия Одаир Эллманн
Бразилия Одаир Эллманн
История личных встреч
07.03.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 23-й тур Аль-Наср1 : 3Аль-Раед
16.09.2023 Саудовская Аравия - Про-Лига 6-й тур Аль-Раед1 : 3Аль-Наср
17.08.2024 Суперкубок Саудовской Аравии 2024 Финал Аль-Наср1 : 4
28.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 4 : 0Аль-Наср
31.05.2024 Кубок Короля Финал 1 : 1 5 : 4Аль-Наср
27.05.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 34-й тур Аль-Наср4 : 2
23.05.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 33-й тур 2 : 2Аль-Наср
27.05.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 34-й тур 1 : 1Аль-Раед
23.05.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 33-й тур Аль-Раед0 : 0
16.05.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 32-й тур 0 : 1Аль-Раед
11.05.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 31-й тур Аль-Раед1 : 1
04.05.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 30-й тур 2 : 0Аль-Раед
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура саудовской Про лиги: «Аль-Наср» — «Аль-Раед». Начало встречи запланировано на 21:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Аль-Хиляль00
2 Аль-Ахли00
3 Аль-Вахда00
4 Аль-Иттихад00
5 Аль-Иттифак00
6 Аль-Шабаб00
7 Аль-Наср00
8 Аль-Раед00
9 Аль-Фатех00
10 Аль-Таавун00
11 Аль-Халидж00
12 Эр-Рияд00
13 Аль-Фейха00
14 Аль-Охдуд00
15 Дамак00
16
Зона вылета
Аль-Кадисия00
17
Зона вылета
Аль-Ороба00
18
Зона вылета
Аль-Холуд00

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