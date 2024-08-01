01:34 ()
Онлайн трансляции
Суббота 24 августа
Свернуть список

Астон Вилла - Арсенал 24 Августа прямая трансляция

Стадион: Вилла Парк (Бирмингем, Англия), вместимость: 42788
24 Августа 2024 года в 19:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 2-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия);
Астон Вилла
Арсенал

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Астон Вилла - Арсенал, которое состоится 24 Августа 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Вилла Парк (Бирмингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Астон Вилла
Бирмингем
Арсенал
Лондон
23АргентинаврЭмилиано Мартинес
4АнглиязщЭзри Конса
3БразилиязщДиего Карлос
14ИспаниязщПау Торрес
12ФранциязщЛука Динь
24БельгияпзАмаду Онана
8БельгияпзЮри Тилеманс
7ШотландияпзДжон Макгинн
31ЯмайканпЛеон Бэйли
27АнглиянпМорган Роджерс
11АнглиянпОлли Уоткинс
22ИспанияврДавид Райя
4АнглиязщБен Уайт
2ФранциязщВильям Салиба
6БразилиязщГабриэл Магальянс
17УкраиназщАлександр Зинченко
8НорвегияпзМартин Эдегор
5ГанапзТомас Парти
41АнглияпзДеклан Райс
29ГерманияпзКай Хаверц
7АнглиянпБукайо Сака
11БразилиянпГабриэл Мартинелли
Главные тренеры
ИспанияУнаи Эмери
ИспанияМикель Артета
История личных встреч
14.04.2024Англия - Премьер-лига33-й турАрсенал0 : 2Астон Вилла
09.12.2023Англия - Премьер-лига16-й турАстон Вилла1 : 0Арсенал
18.02.2023Англия - Премьер-лига24-й турАстон Вилла2 : 4Арсенал
31.08.2022Англия - Премьер-лига5-й турАрсенал2 : 1Астон Вилла
19.03.2022Англия - Премьер-лига30-й турАстон Вилла0 : 1Арсенал
22.10.2021Англия - Премьер-лига9-й турАрсенал3 : 1Астон Вилла
06.02.2021Англия - Премьер-лига23-й турАстон Вилла1 : 0Арсенал
08.11.2020Англия - Премьер-лига8-й турАрсенал0 : 3Астон Вилла
21.07.2020Англия - Премьер-лига37-й турАстон Вилла1 : 0Арсенал
22.09.2019Англия - Премьер-лига6-й турАрсенал3 : 2Астон Вилла
17.08.2024Англия — Премьер-лига1-й тур1 : 2Астон Вилла
10.08.2024Товарищеские матчи (клубы) — 20242 : 0Астон Вилла
01.08.2024Товарищеские матчи (клубы) — 20242 : 0Астон Вилла
19.05.2024Англия - Премьер-лига38-й тур5 : 0Астон Вилла
13.05.2024Англия - Премьер-лига37-й турАстон Вилла3 : 3
17.08.2024Англия — Премьер-лига1-й турАрсенал2 : 0
11.08.2024Товарищеские матчи (клубы) — 2024Арсенал2 : 0
07.08.2024Товарищеские матчи (клубы) — 2024Арсенал4 : 1
01.08.2024Товарищеские матчи (клубы) — 20242 : 1Арсенал
28.07.2024Товарищеские матчи (клубы) — 2024Арсенал2 : 1
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура АПЛ: «Астон Вилла» — «Арсенал». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Брайтон энд Хоув Альбион13
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити13
3
Лига чемпионов
Ливерпуль13
4
Лига чемпионов
Арсенал13
5
Лига Европы
Брентфорд13
6 Астон Вилла13
7 Манчестер Юнайтед13
8 Ньюкасл Юнайтед13
9 Тоттенхэм Хотспур11
10 Борнмут11
11 Лестер Сити11
12 Ноттингем Форест11
13 Вест Хэм Юнайтед10
14 Кристал Пэлас10
15 Саутгемптон10
16 Фулхэм10
17 Челси10
18
Зона вылета
Вулверхэмптон10
19
Зона вылета
Ипсвич Таун10
20
Зона вылета
Эвертон10

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close