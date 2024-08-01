Астон Вилла - Арсенал 24 Августа прямая трансляция
Стадион: Вилла Парк (Бирмингем, Англия), вместимость: 42788
24 Августа 2024 года в 19:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 2-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Астон Вилла - Арсенал, которое состоится 24 Августа 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Вилла Парк (Бирмингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Астон Вилла
Бирмингем
Арсенал
Лондон
|23
|вр
|Эмилиано Мартинес
|4
|зщ
|Эзри Конса
|3
|зщ
|Диего Карлос
|14
|зщ
|Пау Торрес
|12
|зщ
|Лука Динь
|24
|пз
|Амаду Онана
|8
|пз
|Юри Тилеманс
|7
|пз
|Джон Макгинн
|31
|нп
|Леон Бэйли
|27
|нп
|Морган Роджерс
|11
|нп
|Олли Уоткинс
|22
|вр
|Давид Райя
|4
|зщ
|Бен Уайт
|2
|зщ
|Вильям Салиба
|6
|зщ
|Габриэл Магальянс
|17
|зщ
|Александр Зинченко
|8
|пз
|Мартин Эдегор
|5
|пз
|Томас Парти
|41
|пз
|Деклан Райс
|29
|пз
|Кай Хаверц
|7
|нп
|Букайо Сака
|11
|нп
|Габриэл Мартинелли
Главные тренеры
|Унаи Эмери
|Микель Артета
История личных встреч
|14.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|0 : 2
|09.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 0
|18.02.2023
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|2 : 4
|31.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|2 : 1
|19.03.2022
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|0 : 1
|22.10.2021
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|3 : 1
|06.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 0
|08.11.2020
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 3
|21.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|1 : 0
|22.09.2019
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|3 : 2
|17.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 2
|10.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 0
|01.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 0
|19.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|5 : 0
|13.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|3 : 3
|17.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|1-й тур
|2 : 0
|11.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 0
|07.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|4 : 1
|01.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 1
|28.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура АПЛ: «Астон Вилла» — «Арсенал». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Брайтон энд Хоув Альбион
|1
|3
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|1
|3
| 3
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|1
|3
| 4
Лига чемпионов
|Арсенал
|1
|3
| 5
Лига Европы
|Брентфорд
|1
|3
|6
|Астон Вилла
|1
|3
|7
|Манчестер Юнайтед
|1
|3
|8
|Ньюкасл Юнайтед
|1
|3
|9
|Тоттенхэм Хотспур
|1
|1
|10
|Борнмут
|1
|1
|11
|Лестер Сити
|1
|1
|12
|Ноттингем Форест
|1
|1
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|1
|0
|14
|Кристал Пэлас
|1
|0
|15
|Саутгемптон
|1
|0
|16
|Фулхэм
|1
|0
|17
|Челси
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|1
|0
| 19
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|1
|0
| 20
Зона вылета
|Эвертон
|1
|0