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Эспаньол - Реал Сосьедад 24 Августа прямая трансляция

Стадион: Стейдж Фронт (Барселона, Испания), вместимость: 40423
24 Августа 2024 года в 22:30 (+03:00). Испания — Примера, 2-й тур
Главный судья: Марио Мелеро Лопес (Малага, Испания);
Эспаньол
Реал Сосьедад

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эспаньол - Реал Сосьедад, которое состоится 24 Августа 2024 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Стейдж Фронт (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эспаньол
Барселона
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
1 Испания вр Жоан Гарсия
23 Марокко зщ Омар Эль-Хилали
5 Испания зщ Фернандо Калеро
6 Уругвай зщ Леандро Кабрера
12 Испания зщ Альваро Техеро
22 Испания зщ Карлос Ромеро
20 Чехия пз Алекс Крал
15 Испания пз Хосе Грахера
9 Аргентина нп Алехо Велис
7 Испания нп Хавьер Пуадо
24 Франция нп Ирвен Кардона
1 Испания вр Алекс Ремиро
18 Мали зщ Амари Траоре
6 Испания зщ Ариц Элустондо
20 Испания зщ Хон Пачеко
12 Испания зщ Хавьер Лопес
23 Испания пз Брайс Мендес
4 Испания пз Мартин Субименди
22 Испания пз Беньят Туррьентес
14 Япония нп Такефуса Кубо
10 Испания нп Микель Оярсабаль
11 Нидерланды нп Шеральдо Бекер
Главные тренеры
Испания Маноло Гонсалес
Испания Иманол Альгуасиль
История личных встреч
13.02.2023 Испания - Примера 21-й тур Эспаньол2 : 3Реал Сосьедад
18.09.2022 Испания - Примера 6-й тур Реал Сосьедад2 : 1Эспаньол
04.04.2022 Испания - Примера 30-й тур Реал Сосьедад1 : 0Эспаньол
28.11.2021 Испания - Примера 15-й тур Эспаньол1 : 0Реал Сосьедад
02.07.2020 Испания - Примера 33-й тур Реал Сосьедад2 : 1Эспаньол
22.01.2020 Кубок Испании 1/16 финала Реал Сосьедад2 : 0Эспаньол
22.09.2019 Испания - Примера 5-й тур Эспаньол1 : 3Реал Сосьедад
18.05.2019 Испания - Примера 38-й тур Эспаньол2 : 0Реал Сосьедад
14.01.2019 Испания - Примера 19-й тур Реал Сосьедад3 : 2Эспаньол
11.03.2018 Испания - Примера 28-й тур Эспаньол2 : 1Реал Сосьедад
19.08.2024 Испания — Примера 1-й тур 1 : 0Эспаньол
23.06.2024 Испания - Сегунда Плей-офф. Финал. 2-й матч Эспаньол2 : 0
16.06.2024 Испания - Сегунда Плей-офф. Финал. 1-й матч 1 : 0Эспаньол
13.06.2024 Испания - Сегунда Плей-офф. 1/2 финала. 2-й матч Эспаньол0 : 0
09.06.2024 Испания - Сегунда Плей-офф. 1/2 финала. 1-й матч 0 : 1Эспаньол
18.08.2024 Испания — Примера 1-й тур Реал Сосьедад1 : 2
09.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 1 : 1Реал Сосьедад
03.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 2 : 0Реал Сосьедад
31.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Реал Сосьедад1 : 2
25.05.2024 Испания - Примера 38-й тур Реал Сосьедад0 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Сельта26
2
Лига чемпионов
Райо Вальекано13
3
Лига чемпионов
Барселона13
4
Лига чемпионов
Вальядолид13
5
Лига Европы
Севилья11
6
Квалификация Лиги конференций
Лас-Пальмас11
7 Атлетико М11
8 Вильярреал11
9 Жирона11
10 Леганес11
11 Хетафе11
12 Атлетик Б11
13 Осасуна11
14 Бетис11
15 Реал Мадрид11
16 Мальорка11
17 Реал Сосьедад10
18
Зона вылета
Алавес10
19
Зона вылета
Эспаньол10
20
Зона вылета
Валенсия20

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