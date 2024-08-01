Эспаньол - Реал Сосьедад 24 Августа прямая трансляция
Стадион: Стейдж Фронт (Барселона, Испания), вместимость: 40423
24 Августа 2024 года в 22:30 (+03:00). Испания — Примера, 2-й тур
Главный судья: Марио Мелеро Лопес (Малага, Испания);
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эспаньол - Реал Сосьедад, которое состоится 24 Августа 2024 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Стейдж Фронт (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эспаньол
Барселона
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
|1
|вр
|Жоан Гарсия
|23
|зщ
|Омар Эль-Хилали
|5
|зщ
|Фернандо Калеро
|6
|зщ
|Леандро Кабрера
|12
|зщ
|Альваро Техеро
|22
|зщ
|Карлос Ромеро
|20
|пз
|Алекс Крал
|15
|пз
|Хосе Грахера
|9
|нп
|Алехо Велис
|7
|нп
|Хавьер Пуадо
|24
|нп
|Ирвен Кардона
|1
|вр
|Алекс Ремиро
|18
|зщ
|Амари Траоре
|6
|зщ
|Ариц Элустондо
|20
|зщ
|Хон Пачеко
|12
|зщ
|Хавьер Лопес
|23
|пз
|Брайс Мендес
|4
|пз
|Мартин Субименди
|22
|пз
|Беньят Туррьентес
|14
|нп
|Такефуса Кубо
|10
|нп
|Микель Оярсабаль
|11
|нп
|Шеральдо Бекер
Главные тренеры
|Маноло Гонсалес
|Иманол Альгуасиль
История личных встреч
|13.02.2023
|Испания - Примера
|21-й тур
|2 : 3
|18.09.2022
|Испания - Примера
|6-й тур
|2 : 1
|04.04.2022
|Испания - Примера
|30-й тур
|1 : 0
|28.11.2021
|Испания - Примера
|15-й тур
|1 : 0
|02.07.2020
|Испания - Примера
|33-й тур
|2 : 1
|22.01.2020
|Кубок Испании
|1/16 финала
|2 : 0
|22.09.2019
|Испания - Примера
|5-й тур
|1 : 3
|18.05.2019
|Испания - Примера
|38-й тур
|2 : 0
|14.01.2019
|Испания - Примера
|19-й тур
|3 : 2
|11.03.2018
|Испания - Примера
|28-й тур
|2 : 1
|19.08.2024
|Испания — Примера
|1-й тур
|1 : 0
|23.06.2024
|Испания - Сегунда
|Плей-офф. Финал. 2-й матч
|2 : 0
|16.06.2024
|Испания - Сегунда
|Плей-офф. Финал. 1-й матч
|1 : 0
|13.06.2024
|Испания - Сегунда
|Плей-офф. 1/2 финала. 2-й матч
|0 : 0
|09.06.2024
|Испания - Сегунда
|Плей-офф. 1/2 финала. 1-й матч
|0 : 1
|18.08.2024
|Испания — Примера
|1-й тур
|1 : 2
|09.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 1
|03.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 0
|31.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 2
|25.05.2024
|Испания - Примера
|38-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Сельта
|2
|6
| 2
Лига чемпионов
|Райо Вальекано
|1
|3
| 3
Лига чемпионов
|Барселона
|1
|3
| 4
Лига чемпионов
|Вальядолид
|1
|3
| 5
Лига Европы
|Севилья
|1
|1
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Лас-Пальмас
|1
|1
|7
|Атлетико М
|1
|1
|8
|Вильярреал
|1
|1
|9
|Жирона
|1
|1
|10
|Леганес
|1
|1
|11
|Хетафе
|1
|1
|12
|Атлетик Б
|1
|1
|13
|Осасуна
|1
|1
|14
|Бетис
|1
|1
|15
|Реал Мадрид
|1
|1
|16
|Мальорка
|1
|1
|17
|Реал Сосьедад
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Алавес
|1
|0
| 19
Зона вылета
|Эспаньол
|1
|0
| 20
Зона вылета
|Валенсия
|2
|0