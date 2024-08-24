Лилль - Анже 24 Августа прямая трансляция
Стадион: Декатлон Арена — Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция), вместимость: 50083
24 Августа 2024 года в 20:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 2-й тур
Главный судья: Абделатиф Херраджи (Франция);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лилль - Анже, которое состоится 24 Августа 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Декатлон Арена — Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лилль
Лилль
Анже
Анже
|30
|вр
|Люка Шевалье
|2
|зщ
|Айсса Манди
|18
|зщ
|Бафоде Диаките
|4
|зщ
|Алешандро
|31
|зщ
|Исмаили
|22
|пз
|Тьяго Сантос
|10
|пз
|Реми Кабелла
|17
|пз
|Нгалайель Мукау
|21
|пз
|Бенжамен Андре
|11
|пз
|Осам Сахрауи
|27
|нп
|Мохамед Байо
|30
|вр
|Яхья Фофана
|25
|зщ
|Абдулай Бамба
|22
|зщ
|Седрик Унтонджи
|21
|зщ
|Жордан Лефор
|2
|зщ
|Карлан Аркюс
|3
|зщ
|Жак Экомье
|15
|пз
|Пьеррик Капелль
|6
|пз
|Жан-Эде Аолу
|14
|пз
|Яссин Белькдим
|10
|пз
|Химад Абделли
|11
|нп
|Сидики Шериф
Главные тренеры
|Бруно Женезио
|Александр Дюжо
История личных встреч
|08.04.2023
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|1 : 0
|13.11.2022
|Франция - Лига 1
|15-й тур
|1 : 0
|10.04.2022
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|1 : 1
|06.11.2021
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|1 : 1
|23.05.2021
|Франция - Лига 1
|38-й тур
|1 : 2
|06.01.2021
|Франция - Лига 1
|18-й тур
|1 : 2
|07.02.2020
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|0 : 2
|13.09.2019
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|2 : 1
|18.05.2019
|Франция - Лига 1
|37-й тур
|5 : 0
|01.09.2018
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|1 : 0
|20.08.2024
|Лига чемпионов
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|2 : 0
|17.08.2024
|Франция — Лига 1
|1-й тур
|0 : 2
|13.08.2024
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 1 ДВ
|06.08.2024
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 1
|19.05.2024
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|2 : 2
|18.08.2024
|Франция — Лига 1
|1-й тур
|0 : 1
|17.05.2024
|Франция - Лига 2
|38-й тур
|0 : 0
|10.05.2024
|Франция - Лига 2
|37-й тур
|1 : 2
|03.05.2024
|Франция - Лига 2
|36-й тур
|2 : 1
|27.04.2024
|Франция - Лига 2
|35-й тур
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Марсель
|1
|3
| 2
Лига чемпионов
|ПСЖ
|1
|3
| 3
Лига чемпионов
|Ренн
|1
|3
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Лилль
|1
|3
| 5
Лига Европы
|Осер
|1
|3
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ланс
|1
|3
|7
|Монако
|1
|3
|8
|Страсбург
|1
|1
|9
|Монпелье
|1
|1
|10
|Нант
|1
|1
|11
|Тулуза
|1
|1
|12
|Ницца
|1
|0
|13
|Анже
|1
|0
|14
|Сент-Этьен
|1
|0
|15
|Реймс
|1
|0
| 16
Стыковая зона
|Гавр
|1
|0
| 17
Зона вылета
|Лион
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Брест
|1
|0