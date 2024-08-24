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Лилль - Анже 24 Августа прямая трансляция

Стадион: Декатлон Арена — Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция), вместимость: 50083
24 Августа 2024 года в 20:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 2-й тур
Главный судья: Абделатиф Херраджи (Франция);
Лилль
Анже

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лилль - Анже, которое состоится 24 Августа 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Декатлон Арена — Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лилль
Лилль
Анже
Анже
30 Франция вр Люка Шевалье
2 Алжир зщ Айсса Манди
18 Франция зщ Бафоде Диаките
4 Бразилия зщ Алешандро
31 Бразилия зщ Исмаили
22 Португалия пз Тьяго Сантос
10 Франция пз Реми Кабелла
17 Бельгия пз Нгалайель Мукау
21 Франция пз Бенжамен Андре
11 Норвегия пз Осам Сахрауи
27 Гвинея нп Мохамед Байо
30 Кот-д'Ивуар вр Яхья Фофана
25 Кот-д'Ивуар зщ Абдулай Бамба
22 Бенин зщ Седрик Унтонджи
21 Франция зщ Жордан Лефор
2 Гаити зщ Карлан Аркюс
3 Габон зщ Жак Экомье
15 Франция пз Пьеррик Капелль
6 Кот-д'Ивуар пз Жан-Эде Аолу
14 Марокко пз Яссин Белькдим
10 Алжир пз Химад Абделли
11 Франция нп Сидики Шериф
Главные тренеры
Франция Бруно Женезио
Франция Александр Дюжо
История личных встреч
08.04.2023 Франция - Лига 1 30-й тур Анже1 : 0Лилль
13.11.2022 Франция - Лига 1 15-й тур Лилль1 : 0Анже
10.04.2022 Франция - Лига 1 31-й тур Анже1 : 1Лилль
06.11.2021 Франция - Лига 1 13-й тур Лилль1 : 1Анже
23.05.2021 Франция - Лига 1 38-й тур Анже1 : 2Лилль
06.01.2021 Франция - Лига 1 18-й тур Лилль1 : 2Анже
07.02.2020 Франция - Лига 1 24-й тур Анже0 : 2Лилль
13.09.2019 Франция - Лига 1 5-й тур Лилль2 : 1Анже
18.05.2019 Франция - Лига 1 37-й тур Лилль5 : 0Анже
01.09.2018 Франция - Лига 1 4-й тур Анже1 : 0Лилль
20.08.2024 Лига чемпионов Раунд плей-офф. 1-й матч Лилль2 : 0
17.08.2024 Франция — Лига 1 1-й тур 0 : 2Лилль
13.08.2024 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд. 2-й матч 1 : 1 ДВЛилль
06.08.2024 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд. 1-й матч Лилль2 : 1
19.05.2024 Франция - Лига 1 34-й тур Лилль2 : 2
18.08.2024 Франция — Лига 1 1-й тур Анже0 : 1
17.05.2024 Франция - Лига 2 38-й тур Анже0 : 0
10.05.2024 Франция - Лига 2 37-й тур 1 : 2Анже
03.05.2024 Франция - Лига 2 36-й тур Анже2 : 1
27.04.2024 Франция - Лига 2 35-й тур 3 : 1Анже
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Марсель13
2
Лига чемпионов
ПСЖ13
3
Лига чемпионов
Ренн13
4
Квалификация Лиги чемпионов
Лилль13
5
Лига Европы
Осер13
6
Квалификация Лиги конференций
Ланс13
7 Монако13
8 Страсбург11
9 Монпелье11
10 Нант11
11 Тулуза11
12 Ницца10
13 Анже10
14 Сент-Этьен10
15 Реймс10
16
Стыковая зона
Гавр10
17
Зона вылета
Лион10
18
Зона вылета
Брест10

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