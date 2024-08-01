01:37 ()
Онлайн трансляции
Суббота 24 августа
Свернуть список

Боруссия Д - Айнтрахт Ф 24 Августа прямая трансляция

Стадион: Дортмунд (Дортмунд, Германия), вместимость: 81365
24 Августа 2024 года в 19:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 1-й тур
Главный судья: Феликс Цвайер (Берлин, Германия)
Боруссия Д
Айнтрахт Ф

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия Д - Айнтрахт Ф, которое состоится 24 Августа 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Дортмунд (Дортмунд, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Боруссия Д
Дортмунд
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
1ШвейцарияврГрегор Кобель
3ГерманиязщВальдемар Антон
25ГерманиязщНиклас Зюле
4ГерманиязщНико Шлоттербек
2БразилиязщЯн Коуту
23ГерманияпзЭмре Джан
13ГерманияпзПаскаль Грос
20АвстрияпзМарсель Забитцер
10ГерманияпзЮлиан Брандт
43АнглиянпДжейми Байно-Гиттенс
14ГерманиянпМаксимилиан Байер
1ГерманияврКевин Трапп
13ДаниязщРасмус Кристенсен
4ГерманиязщРобин Кох
3БельгиязщАртур Теате
21ГерманиязщНатаниэль Браун
27ГерманияпзМарио Гётце
15ТуниспзЭллиес Скири
16ШвецияпзХуго Ларссон
8АлжирпзФарес Шаиби
7ЕгипетнпОмар Мармуш
11ФранциянпУго Экитике
Главные тренеры
ТурцияНури Шахин
ГерманияДино Топпмёллер
История личных встреч
17.03.2024Германия - Бундеслига26-й турБоруссия Д3 : 1Айнтрахт Ф
29.10.2023Германия - Бундеслига9-й турАйнтрахт Ф3 : 3Боруссия Д
22.04.2023Германия - Бундеслига29-й турБоруссия Д4 : 0Айнтрахт Ф
29.10.2022Германия - Бундеслига12-й турАйнтрахт Ф1 : 2Боруссия Д
08.01.2022Германия - Бундеслига18-й турАйнтрахт Ф2 : 3Боруссия Д
14.08.2021Германия - Бундеслига1-й турБоруссия Д5 : 2Айнтрахт Ф
03.04.2021Германия - Бундеслига27-й турБоруссия Д1 : 2Айнтрахт Ф
05.12.2020Германия - Бундеслига10-й турАйнтрахт Ф1 : 1Боруссия Д
14.02.2020Германия - Бундеслига22-й турБоруссия Д4 : 0Айнтрахт Ф
22.09.2019Германия - Бундеслига5-й турАйнтрахт Ф2 : 2Боруссия Д
17.08.2024Кубок Германии1/32 финала1 : 4Боруссия Д
10.08.2024Товарищеские матчи (клубы) — 2024Боруссия Д2 : 0
06.08.2024Товарищеские матчи (клубы) — 2024Боруссия Д2 : 2
17.07.2024Товарищеские матчи (клубы) — 20241 : 1Боруссия Д
01.06.2024Лига чемпионовФиналБоруссия Д0 : 2
19.08.2024Кубок Германии1/32 финала1 : 4Айнтрахт Ф
18.05.2024Германия - Бундеслига34-й турАйнтрахт Ф2 : 2
11.05.2024Германия - Бундеслига33-й тур1 : 1Айнтрахт Ф
05.05.2024Германия - Бундеслига32-й турАйнтрахт Ф1 : 5
27.04.2024Германия - Бундеслига31-й тур2 : 1Айнтрахт Ф
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Байер13
2
Лига чемпионов
Унион00
3
Лига чемпионов
Хольштайн00
4
Лига чемпионов
Санкт-Паули00
5
Лига Европы
Хоффенхайм00
6
Квалификация Лиги конференций
Фрайбург00
7 Аугсбург00
8 Вердер00
9 Вольфсбург00
10 Боруссия Д00
11 Айнтрахт Ф00
12 Бавария00
13 Майнц00
14 Бохум00
15 Штутгарт00
16
Стыковая зона
Хайденхайм00
17
Зона вылета
РБ Лейпциг00
18
Зона вылета
Боруссия М10

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close