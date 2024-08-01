Боруссия Д - Айнтрахт Ф 24 Августа прямая трансляция
Стадион: Дортмунд (Дортмунд, Германия), вместимость: 81365
24 Августа 2024 года в 19:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 1-й тур
Главный судья: Феликс Цвайер (Берлин, Германия)
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия Д - Айнтрахт Ф, которое состоится 24 Августа 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Дортмунд (Дортмунд, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Боруссия Д
Дортмунд
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
|1
|вр
|Грегор Кобель
|3
|зщ
|Вальдемар Антон
|25
|зщ
|Никлас Зюле
|4
|зщ
|Нико Шлоттербек
|2
|зщ
|Ян Коуту
|23
|пз
|Эмре Джан
|13
|пз
|Паскаль Грос
|20
|пз
|Марсель Забитцер
|10
|пз
|Юлиан Брандт
|43
|нп
|Джейми Байно-Гиттенс
|14
|нп
|Максимилиан Байер
|1
|вр
|Кевин Трапп
|13
|зщ
|Расмус Кристенсен
|4
|зщ
|Робин Кох
|3
|зщ
|Артур Теате
|21
|зщ
|Натаниэль Браун
|27
|пз
|Марио Гётце
|15
|пз
|Эллиес Скири
|16
|пз
|Хуго Ларссон
|8
|пз
|Фарес Шаиби
|7
|нп
|Омар Мармуш
|11
|нп
|Уго Экитике
Главные тренеры
|Нури Шахин
|Дино Топпмёллер
История личных встреч
|17.03.2024
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|3 : 1
|29.10.2023
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|3 : 3
|22.04.2023
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|4 : 0
|29.10.2022
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|1 : 2
|08.01.2022
|Германия - Бундеслига
|18-й тур
|2 : 3
|14.08.2021
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|5 : 2
|03.04.2021
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|1 : 2
|05.12.2020
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|1 : 1
|14.02.2020
|Германия - Бундеслига
|22-й тур
|4 : 0
|22.09.2019
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|2 : 2
|17.08.2024
|Кубок Германии
|1/32 финала
|1 : 4
|10.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 0
|06.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 2
|17.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 1
|01.06.2024
|Лига чемпионов
|Финал
|0 : 2
|19.08.2024
|Кубок Германии
|1/32 финала
|1 : 4
|18.05.2024
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|2 : 2
|11.05.2024
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|1 : 1
|05.05.2024
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|1 : 5
|27.04.2024
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Байер
|1
|3
| 2
Лига чемпионов
|Унион
|0
|0
| 3
Лига чемпионов
|Хольштайн
|0
|0
| 4
Лига чемпионов
|Санкт-Паули
|0
|0
| 5
Лига Европы
|Хоффенхайм
|0
|0
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Фрайбург
|0
|0
|7
|Аугсбург
|0
|0
|8
|Вердер
|0
|0
|9
|Вольфсбург
|0
|0
|10
|Боруссия Д
|0
|0
|11
|Айнтрахт Ф
|0
|0
|12
|Бавария
|0
|0
|13
|Майнц
|0
|0
|14
|Бохум
|0
|0
|15
|Штутгарт
|0
|0
| 16
Стыковая зона
|Хайденхайм
|0
|0
| 17
Зона вылета
|РБ Лейпциг
|0
|0
| 18
Зона вылета
|Боруссия М
|1
|0