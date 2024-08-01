Алмере Сити - ПСВ Эйндховен 24 Августа прямая трансляция
Стадион: Янмар (Алмере, Нидерланды), вместимость: 4501
24 Августа 2024 года в 21:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 3-й тур
Главный судья: Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алмере Сити - ПСВ Эйндховен, которое состоится 24 Августа 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Янмар (Алмере, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Алмере Сити
Алмере
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
|1
|вр
|Нордин Баккер
|5
|зщ
|Jochem Ritmeester van de Kamp
|2
|зщ
|Шерел Флоранус
|25
|зщ
|Кристофер Маменги
|3
|зщ
|Йоей Якобс
|14
|зщ
|Василиос Загаритис
|8
|пз
|Стейе Ресинк
|16
|пз
|Ади Налич
|23
|нп
|Алекс Бальбао
|17
|нп
|Корнелиус Хансен
|9
|нп
|Томас Робине
|1
|вр
|Вальтер Бенитес
|37
|зщ
|Ричард Ледесма
|6
|зщ
|Райан Фламинго
|18
|зщ
|Оливье Боскальи
|35
|зщ
|Фредрик Оппегорд
|22
|зщ
|Йерди Схаутен
|23
|пз
|Йоей Верман
|7
|пз
|Малик Тилльман
|11
|нп
|Жоан Бакайоко
|10
|нп
|Ноа Ланг
|9
|нп
|Люк де Йонг
Главные тренеры
|Хедвигес Мадуро
|Петер Бош
История личных встреч
|27.01.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 19-й тур
|2 : 0
|23.09.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 6-й тур
|0 : 4
|16.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|2-й тур
|3 : 0
|10.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|1-й тур
|0 : 1
|19.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|1 : 4
|12.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|3 : 0
|03.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|1 : 1
|18.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|2-й тур
|1 : 3
|10.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|1-й тур
|5 : 1
|04.08.2024
|Суперкубок Нидерландов 2024
|Финал
|4 : 4 2 : 4
|19.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|3 : 1
|12.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|2
|6
| 2
Лига чемпионов
|Фортуна
|2
|6
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Гронинген
|2
|6
| 4
Квалификация Лиги Европы
|АЗ Алкмар
|2
|6
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Фейеноорд
|2
|4
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Виллем II
|2
|4
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|2
|4
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|2
|4
|9
|Аякс
|2
|3
|10
|НАК Бреда
|2
|3
|11
|Спарта
|2
|2
|12
|Херенвен
|2
|1
|13
|Хераклес
|2
|1
|14
|НЕК Неймеген
|2
|0
|15
|Алмере Сити
|2
|0
| 16
Стыковая зона
|Гоу Эхед Иглс
|2
|0
| 17
Зона вылета
|Валвейк
|2
|0
| 18
Зона вылета
|ПЕК Зволле
|2
|0