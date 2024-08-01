01:37 ()
Онлайн трансляции
Суббота 24 августа
Свернуть список

Алмере Сити - ПСВ Эйндховен 24 Августа прямая трансляция

Стадион: Янмар (Алмере, Нидерланды), вместимость: 4501
24 Августа 2024 года в 21:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 3-й тур
Главный судья: Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды);
Алмере Сити
ПСВ Эйндховен

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алмере Сити - ПСВ Эйндховен, которое состоится 24 Августа 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Янмар (Алмере, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Алмере Сити
Алмере
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
1 Нидерланды вр Нордин Баккер
5 Нидерланды зщ Jochem Ritmeester van de Kamp
2 Кюрасао зщ Шерел Флоранус
25 Нидерланды зщ Кристофер Маменги
3 Нидерланды зщ Йоей Якобс
14 Греция зщ Василиос Загаритис
8 Нидерланды пз Стейе Ресинк
16 Босния и Герцеговина пз Ади Налич
23 Экваториальная Гвинея нп Алекс Бальбао
17 Норвегия нп Корнелиус Хансен
9 Франция нп Томас Робине
1 Аргентина вр Вальтер Бенитес
37 США зщ Ричард Ледесма
6 Нидерланды зщ Райан Фламинго
18 Франция зщ Оливье Боскальи
35 Норвегия зщ Фредрик Оппегорд
22 Нидерланды зщ Йерди Схаутен
23 Нидерланды пз Йоей Верман
7 США пз Малик Тилльман
11 Бельгия нп Жоан Бакайоко
10 Нидерланды нп Ноа Ланг
9 Нидерланды нп Люк де Йонг
Главные тренеры
Нидерланды Хедвигес Мадуро
Нидерланды Петер Бош
История личных встреч
27.01.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 19-й тур ПСВ Эйндховен2 : 0Алмере Сити
23.09.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 6-й тур Алмере Сити0 : 4ПСВ Эйндховен
16.08.2024 Нидерланды — Эредивизия 2-й тур 3 : 0Алмере Сити
10.08.2024 Нидерланды — Эредивизия 1-й тур Алмере Сити0 : 1
19.05.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 34-й тур Алмере Сити1 : 4
12.05.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 33-й тур 3 : 0Алмере Сити
03.05.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 32-й тур Алмере Сити1 : 1
18.08.2024 Нидерланды — Эредивизия 2-й тур 1 : 3ПСВ Эйндховен
10.08.2024 Нидерланды — Эредивизия 1-й тур ПСВ Эйндховен5 : 1
04.08.2024 Суперкубок Нидерландов 2024 Финал ПСВ Эйндховен4 : 4 2 : 4
19.05.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 34-й тур ПСВ Эйндховен3 : 1
12.05.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 33-й тур 1 : 1ПСВ Эйндховен
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен26
2
Лига чемпионов
Фортуна26
3
Квалификация Лиги чемпионов
Гронинген26
4
Квалификация Лиги Европы
АЗ Алкмар26
5
Плей-офф Лиги конференций
Фейеноорд24
6
Плей-офф Лиги конференций
Виллем II24
7
Плей-офф Лиги конференций
Твенте24
8
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт24
9 Аякс23
10 НАК Бреда23
11 Спарта22
12 Херенвен21
13 Хераклес21
14 НЕК Неймеген20
15 Алмере Сити20
16
Стыковая зона
Гоу Эхед Иглс20
17
Зона вылета
Валвейк20
18
Зона вылета
ПЕК Зволле20

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close