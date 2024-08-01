Фамаликан - Боавишта 24 Августа прямая трансляция
Стадион: Мунисипал 22 июня (Вила-Нова-ди-Фамиликан, Португалия), вместимость: 8000
24 Августа 2024 года в 22:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 3-й тур
Главный судья: Давид Силва (Порту, Португалия)
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Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фамаликан - Боавишта, которое состоится 24 Августа 2024 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал 22 июня (Вила-Нова-ди-Фамиликан, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фамаликан
Вила-Нова-ди-Фамаликан
Боавишта
Порту
|1
|вр
|Иван Злобин
|2
|зщ
|Калегари
|16
|зщ
|Юстин де Хас
|4
|зщ
|Энеа Михай
|74
|зщ
|Франсишку Моура
|8
|пз
|Мирко Топич
|28
|пз
|Зеду Юссуф
|20
|пз
|Gustavo Sa
|7
|пз
|Marcos Vinicios Lopes Moura
|11
|нп
|Oscar Aranda
|9
|нп
|Марио Гонсалес
|99
|вр
|Жоау Гонсалвиш
|15
|зщ
|Педру Гомеш
|20
|зщ
|Филипе Феррейра
|26
|зщ
|Родриго Абаскаль
|70
|зщ
|Бруно Оньемаечи
|2
|пз
|Ibrahima
|16
|пз
|Жоэл да Силва
|18
|пз
|Илия Вукотич
|10
|пз
|Мигел Рейзинью
|9
|нп
|Роберт Боженик
|7
|нп
|Салвадор Агра
Главные тренеры
|Арманду Евангелишта
История личных встреч
|04.03.2024
|Португалия - Примейра
|24-й тур
|1 : 1
|30.09.2023
|Португалия - Примейра
|7-й тур
|2 : 2
|19.03.2023
|Португалия - Примейра
|25-й тур
|1 : 2
|02.10.2022
|Португалия - Примейра
|8-й тур
|4 : 0
|02.04.2022
|Португалия - Примейра
|28-й тур
|1 : 2
|06.11.2021
|Португалия - Примейра
|11-й тур
|2 : 5
|06.03.2021
|Португалия - Примейра
|22-й тур
|3 : 0
|25.10.2020
|Португалия - Примейра
|5-й тур
|2 : 2
|18.07.2020
|Португалия - Примейра
|33-й тур
|2 : 2
|11.01.2020
|Португалия - Примейра
|16-й тур
|0 : 1
|19.08.2024
|Португалия — Примейра
|2-й тур
|0 : 3
|11.08.2024
|Португалия — Примейра
|1-й тур
|2 : 0
|17.05.2024
|Португалия — Примейра
|34-й тур
|1 : 2
|10.05.2024
|Португалия - Примейра
|33-й тур
|0 : 1
|05.05.2024
|Португалия - Примейра
|32-й тур
|2 : 0
|18.08.2024
|Португалия — Примейра
|2-й тур
|0 : 1
|10.08.2024
|Португалия — Примейра
|1-й тур
|0 : 1
|18.05.2024
|Португалия - Примейра
|34-й тур
|2 : 2
|12.05.2024
|Португалия — Примейра
|33-й тур
|2 : 1
|04.05.2024
|Португалия - Примейра
|32-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|2
|6
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Фамаликан
|2
|6
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Порту
|2
|6
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Морейренсе
|2
|6
|5
|Витория Гимарайнш
|2
|6
|6
|Брага
|2
|4
|7
|Санта-Клара
|2
|3
|8
|Бенфика
|2
|3
|9
|Боавишта
|2
|3
|10
|Жил Висенте
|2
|3
|11
|Риу Аве
|2
|3
|12
|Насьонал
|2
|1
|13
|АВС
|2
|1
|14
|Эштрела
|2
|1
|15
|Фаренсе
|2
|0
| 16
Стыковая зона
|Арока
|2
|0
| 17
Зона вылета
|Эшторил
|2
|0
| 18
Зона вылета
|Каза Пия
|2
|0