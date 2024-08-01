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Фамаликан - Боавишта 24 Августа прямая трансляция

Стадион: Мунисипал 22 июня (Вила-Нова-ди-Фамиликан, Португалия), вместимость: 8000
24 Августа 2024 года в 22:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 3-й тур
Главный судья: Давид Силва (Порту, Португалия)
Фамаликан
Боавишта

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фамаликан - Боавишта, которое состоится 24 Августа 2024 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал 22 июня (Вила-Нова-ди-Фамиликан, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фамаликан
Вила-Нова-ди-Фамаликан
Боавишта
Порту
1 Россия вр Иван Злобин
2 Бразилия зщ Калегари
16 Нидерланды зщ Юстин де Хас
4 Албания зщ Энеа Михай
74 Португалия зщ Франсишку Моура
8 Сербия пз Мирко Топич
28 Франция пз Зеду Юссуф
20 Португалия пз Gustavo Sa
7 Бразилия пз Marcos Vinicios Lopes Moura
11 Испания нп Oscar Aranda
9 Испания нп Марио Гонсалес
99 Португалия вр Жоау Гонсалвиш
15 Португалия зщ Педру Гомеш
20 Португалия зщ Филипе Феррейра
26 Уругвай зщ Родриго Абаскаль
70 Нигерия зщ Бруно Оньемаечи
2 Гвинея пз Ibrahima
16 Португалия пз Жоэл да Силва
18 Черногория пз Илия Вукотич
10 Португалия пз Мигел Рейзинью
9 Словакия нп Роберт Боженик
7 Португалия нп Салвадор Агра
Главные тренеры
Португалия Арманду Евангелишта
История личных встреч
04.03.2024 Португалия - Примейра 24-й тур Фамаликан1 : 1Боавишта
30.09.2023 Португалия - Примейра 7-й тур Боавишта2 : 2Фамаликан
19.03.2023 Португалия - Примейра 25-й тур Боавишта1 : 2Фамаликан
02.10.2022 Португалия - Примейра 8-й тур Фамаликан4 : 0Боавишта
02.04.2022 Португалия - Примейра 28-й тур Фамаликан1 : 2Боавишта
06.11.2021 Португалия - Примейра 11-й тур Боавишта2 : 5Фамаликан
06.03.2021 Португалия - Примейра 22-й тур Боавишта3 : 0Фамаликан
25.10.2020 Португалия - Примейра 5-й тур Фамаликан2 : 2Боавишта
18.07.2020 Португалия - Примейра 33-й тур Фамаликан2 : 2Боавишта
11.01.2020 Португалия - Примейра 16-й тур Боавишта0 : 1Фамаликан
19.08.2024 Португалия — Примейра 2-й тур 0 : 3Фамаликан
11.08.2024 Португалия — Примейра 1-й тур Фамаликан2 : 0
17.05.2024 Португалия — Примейра 34-й тур Фамаликан1 : 2
10.05.2024 Португалия - Примейра 33-й тур 0 : 1Фамаликан
05.05.2024 Португалия - Примейра 32-й тур Фамаликан2 : 0
18.08.2024 Португалия — Примейра 2-й тур Боавишта0 : 1
10.08.2024 Португалия — Примейра 1-й тур 0 : 1Боавишта
18.05.2024 Португалия - Примейра 34-й тур Боавишта2 : 2
12.05.2024 Португалия — Примейра 33-й тур 2 : 1Боавишта
04.05.2024 Португалия - Примейра 32-й тур Боавишта1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг26
2
Квалификация Лиги чемпионов
Фамаликан26
3
Квалификация Лиги Европы
Порту26
4
Квалификация Лиги конференций
Морейренсе26
5 Витория Гимарайнш26
6 Брага24
7 Санта-Клара23
8 Бенфика23
9 Боавишта23
10 Жил Висенте23
11 Риу Аве23
12 Насьонал21
13 АВС21
14 Эштрела21
15 Фаренсе20
16
Стыковая зона
Арока20
17
Зона вылета
Эшторил20
18
Зона вылета
Каза Пия20

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