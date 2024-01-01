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Динамо М - Краснодар 25 Августа прямая трансляция

Стадион: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия), вместимость: 25716
25 Августа 2024 года в 17:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 6-й тур
Динамо МКраснодар

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо М - Краснодар, которое состоится 25 Августа 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо М
Москва
Краснодар
Краснодар
Главные тренеры
Чехия Марцел Личка
Россия Мурад Олегович Мусаев
История личных встреч
25.05.2024 МИР Российская Премьер-лига 30-й тур Краснодар1 : 0Динамо М
19.09.2023 Fonbet Кубок России Группа D Краснодар1 : 1 4 : 2Динамо М
09.08.2023 Fonbet Кубок России Группа D Динамо М4 : 3Краснодар
21.07.2023 МИР Российская Премьер-лига 1-й тур Динамо М1 : 3Краснодар
11.03.2023 МИР Российская Премьер-лига 19-й тур Краснодар3 : 1Динамо М
13.08.2022 МИР Российская Премьер-лига 5-й тур Динамо М0 : 0Краснодар
03.04.2022 Россия - Премьер-Лига 23-й тур Краснодар0 : 1Динамо М
06.11.2021 Россия - Премьер-Лига 14-й тур Динамо М1 : 0Краснодар
18.03.2021 Россия - Премьер-Лига 23-й тур Краснодар2 : 3Динамо М
04.10.2020 Россия - Премьер-Лига 10-й тур Динамо М2 : 0Краснодар
23.08.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов 3 : 0Динамо М
17.08.2024 МИР Российская Премьер-лига 5-й тур Динамо М1 : 0
14.08.2024 Fonbet Кубок России Группа A. 2-й тур Динамо М2 : 1
10.08.2024 МИР Российская Премьер-лига 4-й тур 1 : 0Динамо М
09.08.2024 Россия — МФЛ Группа Б 2 : 0Динамо М
23.08.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов Краснодар0 : 0
18.08.2024 МИР Российская Премьер-лига 5-й тур Краснодар2 : 1
15.08.2024 Fonbet Кубок России Группа C. 2-й тур Краснодар1 : 0
10.08.2024 МИР Российская Премьер-лига 4-й тур Краснодар2 : 1
09.08.2024 Россия — МФЛ Группа А Краснодар2 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура РПЛ: «Динамо» — «Краснодар». Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Зенит614
2 Динамо М512
3 Локомотив М512
4 Спартак М611
5 ЦСКА610
6 Рубин610
7 Краснодар59
8 Ростов58
9 Пари Нижний Новгород56
10 Химки55
11 Оренбург65
12 Динамо Мх65
13
Стыковая зона
Акрон64
14
Стыковая зона
Факел64
15
Зона вылета
Крылья Советов53
16
Зона вылета
Ахмат53

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