Динамо М - Краснодар 25 Августа прямая трансляция
Стадион: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия), вместимость: 25716
25 Августа 2024 года в 17:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 6-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо М - Краснодар, которое состоится 25 Августа 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Динамо М
Москва
Краснодар
Краснодар
Главные тренеры
|Марцел Личка
|Мурад Олегович Мусаев
История личных встреч
|25.05.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 0
|19.09.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа D
|1 : 1 4 : 2
|09.08.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа D
|4 : 3
|21.07.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 3
|11.03.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|19-й тур
|3 : 1
|13.08.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|5-й тур
|0 : 0
|03.04.2022
|Россия - Премьер-Лига
|23-й тур
|0 : 1
|06.11.2021
|Россия - Премьер-Лига
|14-й тур
|1 : 0
|18.03.2021
|Россия - Премьер-Лига
|23-й тур
|2 : 3
|04.10.2020
|Россия - Премьер-Лига
|10-й тур
|2 : 0
|23.08.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|3 : 0
|17.08.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 0
|14.08.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа A. 2-й тур
|2 : 1
|10.08.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|4-й тур
|1 : 0
|09.08.2024
|Россия — МФЛ
|Группа Б
|2 : 0
|23.08.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|0 : 0
|18.08.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|5-й тур
|2 : 1
|15.08.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа C. 2-й тур
|1 : 0
|10.08.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 1
|09.08.2024
|Россия — МФЛ
|Группа А
|2 : 0
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура РПЛ: «Динамо» — «Краснодар». Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|6
|14
|2
|Динамо М
|5
|12
|3
|Локомотив М
|5
|12
|4
|Спартак М
|6
|11
|5
|ЦСКА
|6
|10
|6
|Рубин
|6
|10
|7
|Краснодар
|5
|9
|8
|Ростов
|5
|8
|9
|Пари Нижний Новгород
|5
|6
|10
|Химки
|5
|5
|11
|Оренбург
|6
|5
|12
|Динамо Мх
|6
|5
| 13
Стыковая зона
|Акрон
|6
|4
| 14
Стыковая зона
|Факел
|6
|4
| 15
Зона вылета
|Крылья Советов
|5
|3
| 16
Зона вылета
|Ахмат
|5
|3