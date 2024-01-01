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Локомотив М - Ростов 25 Августа прямая трансляция

Стадион: РЖД Арена (Локомотив) (Москва, Россия), вместимость: 28800
25 Августа 2024 года в 20:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 6-й тур
Локомотив МРостов

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Локомотив М - Ростов, которое состоится 25 Августа 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: РЖД Арена (Локомотив) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Локомотив М
Москва
Ростов
Ростов-на-Дону
Главные тренеры
Россия Михаил Михайлович Галактионов
Россия Валерий Георгиевич Карпин
История личных встреч
30.07.2024 Fonbet Кубок России Группа B. 1-й тур Локомотив М1 : 0Ростов
06.05.2024 МИР Российская Премьер-лига 27-й тур Локомотив М1 : 0Ростов
24.02.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Локомотив М3 : 1Ростов
28.10.2023 МИР Российская Премьер-лига 13-й тур Ростов1 : 0Локомотив М
03.10.2023 Fonbet Кубок России Группа B Локомотив М3 : 1Ростов
30.08.2023 Fonbet Кубок России Группа B Ростов2 : 1Локомотив М
04.03.2023 МИР Российская Премьер-лига 18-й тур Ростов1 : 3Локомотив М
24.07.2022 МИР Российская Премьер-лига 2-й тур Локомотив М2 : 2Ростов
10.04.2022 Россия - Премьер-Лига 24-й тур Ростов4 : 1Локомотив М
03.10.2021 Россия - Премьер-Лига 10-й тур Локомотив М1 : 2Ростов
23.08.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов Локомотив М3 : 0
18.08.2024 МИР Российская Премьер-лига 5-й тур 0 : 1Локомотив М
13.08.2024 Fonbet Кубок России Группа B. 2-й тур 2 : 3Локомотив М
10.08.2024 МИР Российская Премьер-лига 4-й тур Локомотив М2 : 0
09.08.2024 Россия — МФЛ Группа А 2 : 0Локомотив М
23.08.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов 0 : 0Ростов
17.08.2024 МИР Российская Премьер-лига 5-й тур Ростов3 : 2
13.08.2024 Fonbet Кубок России Группа B. 2-й тур Ростов3 : 1
09.08.2024 МИР Российская Премьер-лига 4-й тур Ростов1 : 1
09.08.2024 Россия — МФЛ Группа Б Ростов1 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура РПЛ: «Локомотив» — «Ростов». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Зенит614
2 Динамо М512
3 Локомотив М512
4 Спартак М611
5 ЦСКА610
6 Рубин610
7 Краснодар59
8 Ростов58
9 Пари Нижний Новгород56
10 Химки55
11 Оренбург65
12 Динамо Мх65
13
Стыковая зона
Акрон64
14
Стыковая зона
Факел64
15
Зона вылета
Крылья Советов53
16
Зона вылета
Ахмат53

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