Локомотив М - Ростов 25 Августа прямая трансляция
Стадион: РЖД Арена (Локомотив) (Москва, Россия), вместимость: 28800
25 Августа 2024 года в 20:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 6-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Локомотив М - Ростов, которое состоится 25 Августа 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: РЖД Арена (Локомотив) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Локомотив М
Москва
Ростов
Ростов-на-Дону
Главные тренеры
|Михаил Михайлович Галактионов
|Валерий Георгиевич Карпин
История личных встреч
|30.07.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа B. 1-й тур
|1 : 0
|06.05.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|27-й тур
|1 : 0
|24.02.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|3 : 1
|28.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 0
|03.10.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа B
|3 : 1
|30.08.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа B
|2 : 1
|04.03.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 3
|24.07.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 2
|10.04.2022
|Россия - Премьер-Лига
|24-й тур
|4 : 1
|03.10.2021
|Россия - Премьер-Лига
|10-й тур
|1 : 2
|23.08.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|3 : 0
|18.08.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|5-й тур
|0 : 1
|13.08.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа B. 2-й тур
|2 : 3
|10.08.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 0
|09.08.2024
|Россия — МФЛ
|Группа А
|2 : 0
|23.08.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|0 : 0
|17.08.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|5-й тур
|3 : 2
|13.08.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа B. 2-й тур
|3 : 1
|09.08.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|4-й тур
|1 : 1
|09.08.2024
|Россия — МФЛ
|Группа Б
|1 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура РПЛ: «Локомотив» — «Ростов». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|6
|14
|2
|Динамо М
|5
|12
|3
|Локомотив М
|5
|12
|4
|Спартак М
|6
|11
|5
|ЦСКА
|6
|10
|6
|Рубин
|6
|10
|7
|Краснодар
|5
|9
|8
|Ростов
|5
|8
|9
|Пари Нижний Новгород
|5
|6
|10
|Химки
|5
|5
|11
|Оренбург
|6
|5
|12
|Динамо Мх
|6
|5
| 13
Стыковая зона
|Акрон
|6
|4
| 14
Стыковая зона
|Факел
|6
|4
| 15
Зона вылета
|Крылья Советов
|5
|3
| 16
Зона вылета
|Ахмат
|5
|3