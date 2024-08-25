Алавес - Бетис 25 Августа прямая трансляция
Стадион: Мендисорроса (Витория, Испания), вместимость: 19840
25 Августа 2024 года в 20:15 (+03:00). Испания — Примера, 2-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алавес - Бетис, которое состоится 25 Августа 2024 года в 20:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Мендисорроса (Витория, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Алавес
Витория
Бетис
Севилья
|1
|вр
|Антонио Сивера
|14
|зщ
|Науэль Тенаглия
|5
|зщ
|Абделькадир Абкар
|22
|зщ
|Мусса Диарра
|3
|зщ
|Мануэль Санчес
|6
|пз
|Андер Гевара
|8
|пз
|Антонио Бланко
|20
|пз
|Лука Ромеро
|18
|пз
|Хон Альдалур
|10
|нп
|Томас Конечны
|17
|нп
|Кике
|1
|вр
|Руй Силва
|23
|зщ
|Юссуф Сабали
|3
|зщ
|Диего Льоренте
|5
|зщ
|Марк Бартра
|12
|зщ
|Рикардо Родригес
|21
|пз
|Марк Рока
|14
|пз
|Вильям Карвалью
|18
|пз
|Пабло Форнальс
|8
|пз
|Набиль Фекир
|7
|нп
|Хуанми
|24
|нп
|Айтор Руибаль
Главные тренеры
|Луис Гарсия Пласа
|Мануэль Пеллегрини
История личных встреч
|18.02.2024
|Испания - Примера
|25-й тур
|0 : 0
|06.01.2024
|Кубок Испании
|1/16 финала
|1 : 0
|08.10.2023
|Испания - Примера
|9-й тур
|1 : 1
|18.01.2022
|Испания - Примера
|21-й тур
|4 : 0
|18.10.2021
|Испания - Примера
|9-й тур
|0 : 1
|08.03.2021
|Испания - Примера
|26-й тур
|3 : 2
|13.09.2020
|Испания - Примера
|1-й тур
|0 : 1
|16.07.2020
|Испания - Примера
|37-й тур
|1 : 2
|05.01.2020
|Испания - Примера
|19-й тур
|1 : 1
|17.02.2019
|Испания - Примера
|24-й тур
|1 : 1
|16.08.2024
|Испания — Примера
|1-й тур
|2 : 1
|26.05.2024
|Испания - Примера
|38-й тур
|1 : 1
|18.05.2024
|Испания - Примера
|37-й тур
|1 : 0
|14.05.2024
|Испания - Примера
|36-й тур
|5 : 0
|10.05.2024
|Испания - Примера
|35-й тур
|2 : 2
|22.08.2024
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|0 : 2
|15.08.2024
|Испания — Примера
|1-й тур
|1 : 1
|10.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 1
|03.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|4 : 1
|01.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|3 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Сельта
|2
|6
| 2
Лига чемпионов
|Вильярреал
|2
|4
| 3
Лига чемпионов
|Осасуна
|2
|4
| 4
Лига чемпионов
|Райо Вальекано
|1
|3
| 5
Лига Европы
|Барселона
|1
|3
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Вальядолид
|1
|3
|7
|Лас-Пальмас
|1
|1
|8
|Жирона
|1
|1
|9
|Хетафе
|1
|1
|10
|Атлетик Б
|1
|1
|11
|Бетис
|1
|1
|12
|Реал Мадрид
|1
|1
|13
|Севилья
|2
|1
|14
|Мальорка
|2
|1
|15
|Атлетико М
|1
|1
|16
|Леганес
|1
|1
|17
|Реал Сосьедад
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Алавес
|1
|0
| 19
Зона вылета
|Эспаньол
|1
|0
| 20
Зона вылета
|Валенсия
|2
|0