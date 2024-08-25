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Алавес - Бетис 25 Августа прямая трансляция

Стадион: Мендисорроса (Витория, Испания), вместимость: 19840
25 Августа 2024 года в 20:15 (+03:00). Испания — Примера, 2-й тур
Алавес
Бетис

Анонс матча
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алавес - Бетис, которое состоится 25 Августа 2024 года в 20:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Мендисорроса (Витория, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Алавес
Витория
Бетис
Севилья
1ИспанияврАнтонио Сивера
14АргентиназщНауэль Тенаглия
5МароккозщАбделькадир Абкар
22МализщМусса Диарра
3ИспаниязщМануэль Санчес
6ИспанияпзАндер Гевара
8ИспанияпзАнтонио Бланко
20АргентинапзЛука Ромеро
18ИспанияпзХон Альдалур
10АргентинанпТомас Конечны
17Испаниянп Кике
1ПортугалияврРуй Силва
23СенегалзщЮссуф Сабали
3ИспаниязщДиего Льоренте
5ИспаниязщМарк Бартра
12ШвейцариязщРикардо Родригес
21ИспанияпзМарк Рока
14ПортугалияпзВильям Карвалью
18ИспанияпзПабло Форнальс
8ФранцияпзНабиль Фекир
7Испаниянп Хуанми
24ИспаниянпАйтор Руибаль
Главные тренеры
ИспанияЛуис Гарсия Пласа
ЧилиМануэль Пеллегрини
История личных встреч
18.02.2024Испания - Примера25-й турБетис0 : 0Алавес
06.01.2024Кубок Испании1/16 финалаАлавес1 : 0Бетис
08.10.2023Испания - Примера9-й турАлавес1 : 1Бетис
18.01.2022Испания - Примера21-й турБетис4 : 0Алавес
18.10.2021Испания - Примера9-й турАлавес0 : 1Бетис
08.03.2021Испания - Примера26-й турБетис3 : 2Алавес
13.09.2020Испания - Примера1-й турАлавес0 : 1Бетис
16.07.2020Испания - Примера37-й турБетис1 : 2Алавес
05.01.2020Испания - Примера19-й турАлавес1 : 1Бетис
17.02.2019Испания - Примера24-й турБетис1 : 1Алавес
16.08.2024Испания — Примера1-й тур2 : 1Алавес
26.05.2024Испания - Примера38-й тур1 : 1Алавес
18.05.2024Испания - Примера37-й турАлавес1 : 0
14.05.2024Испания - Примера36-й тур5 : 0Алавес
10.05.2024Испания - Примера35-й турАлавес2 : 2
22.08.2024Лига конференцийРаунд плей-офф. 1-й матч0 : 2Бетис
15.08.2024Испания — Примера1-й турБетис1 : 1
10.08.2024Товарищеские матчи (клубы) — 20241 : 1Бетис
03.08.2024Товарищеские матчи (клубы) — 2024Бетис4 : 1
01.08.2024Товарищеские матчи (клубы) — 20243 : 2Бетис
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Сельта26
2
Лига чемпионов
Вильярреал24
3
Лига чемпионов
Осасуна24
4
Лига чемпионов
Райо Вальекано13
5
Лига Европы
Барселона13
6
Квалификация Лиги конференций
Вальядолид13
7 Лас-Пальмас11
8 Жирона11
9 Хетафе11
10 Атлетик Б11
11 Бетис11
12 Реал Мадрид11
13 Севилья21
14 Мальорка21
15 Атлетико М11
16 Леганес11
17 Реал Сосьедад10
18
Зона вылета
Алавес10
19
Зона вылета
Эспаньол10
20
Зона вылета
Валенсия20

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