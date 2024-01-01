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Атлетико М - Жирона 25 Августа прямая трансляция

Стадион: Сивитас Метрополитано (Мадрид, Испания), вместимость: 70460
25 Августа 2024 года в 22:30 (+03:00). Испания — Примера, 2-й тур
Главный судья: Хуан Мартинес Мунуэра (Аликанте, Испания);
Атлетико М
Жирона

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико М - Жирона, которое состоится 25 Августа 2024 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Сивитас Метрополитано (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Атлетико М
Мадрид
Жирона
Жирона
13СловенияврЯн Облак
3ИспаниязщСесар Аспиликуэта
2УругвайзщХосе Хименес
24ИспаниязщРобен Ле Норман
14ИспанияпзМаркос Льоренте
5АргентинапзРодриго Де Пауль
6Испанияпз Коке
12БразилияпзСамуэл Лино
17ИспанияпзРодриго Рикельме
7ФранциянпАнтуан Гризманн
19АргентинанпХулиан Альварес
13АргентинаврПауло Гассанига
4ИспаниязщАрнау Мартинес
5ИспаниязщДавид Лопес
17НидерландызщДейли Блинд
3ИспаниязщМигель Гутьеррес
21ВенесуэлапзЯнхель Эррера
14ИспанияпзОриоль Ромеу
23ИспанияпзИван Мартин
24Испаниянп Порту
9ИспаниянпАбель Руис
20ИспаниянпБрайан Хиль
Главные тренеры
АргентинаДиего Симеоне
ИспанияАнхель Мичел
История личных встреч
13.04.2024Испания - Примера31-й турАтлетико М3 : 1Жирона
03.01.2024Испания - Примера19-й турЖирона4 : 3Атлетико М
13.03.2023Испания - Примера25-й турЖирона0 : 1Атлетико М
08.10.2022Испания - Примера8-й турАтлетико М2 : 1Жирона
02.04.2019Испания - Примера30-й турАтлетико М2 : 0Жирона
16.01.2019Кубок Испании1/8 финала. 2-й матчАтлетико М3 : 3Жирона
09.01.2019Кубок Испании1/8 финала. 1-й матчЖирона1 : 1Атлетико М
02.12.2018Испания - Примера14-й турЖирона1 : 1Атлетико М
20.01.2018Испания - Примера20-й турАтлетико М1 : 1Жирона
19.08.2017Испания - Примера1-й турЖирона2 : 2Атлетико М
19.08.2024Испания — Примера1-й тур2 : 2Атлетико М
11.08.2024Товарищеские матчи (клубы) — 2024Атлетико М2 : 0
03.08.2024Товарищеские матчи (клубы) — 20241 : 3Атлетико М
27.07.2024Товарищеские матчи (клубы) — 2024Атлетико М1 : 1
25.05.2024Испания - Примера38-й тур0 : 2Атлетико М
15.08.2024Испания — Примера1-й тур1 : 1Жирона
24.05.2024Испания - Примера38-й турЖирона7 : 0
19.05.2024Испания - Примера37-й тур1 : 3Жирона
14.05.2024Испания - Примера36-й турЖирона0 : 1
10.05.2024Испания - Примера35-й тур2 : 2Жирона
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура Примеры: «Атлетико» — «Жирона». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Сельта26
2
Лига чемпионов
Вильярреал24
3
Лига чемпионов
Осасуна24
4
Лига чемпионов
Райо Вальекано13
5
Лига Европы
Барселона13
6
Квалификация Лиги конференций
Вальядолид13
7 Лас-Пальмас11
8 Жирона11
9 Хетафе11
10 Атлетик Б11
11 Бетис11
12 Реал Мадрид11
13 Севилья21
14 Мальорка21
15 Атлетико М11
16 Леганес11
17 Реал Сосьедад10
18
Зона вылета
Алавес10
19
Зона вылета
Эспаньол10
20
Зона вылета
Валенсия20

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