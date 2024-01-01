Атлетико М - Жирона 25 Августа прямая трансляция
Стадион: Сивитас Метрополитано (Мадрид, Испания), вместимость: 70460
25 Августа 2024 года в 22:30 (+03:00). Испания — Примера, 2-й тур
Главный судья: Хуан Мартинес Мунуэра (Аликанте, Испания);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико М - Жирона, которое состоится 25 Августа 2024 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Сивитас Метрополитано (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Атлетико М
Мадрид
Жирона
Жирона
|13
|вр
|Ян Облак
|3
|зщ
|Сесар Аспиликуэта
|2
|зщ
|Хосе Хименес
|24
|зщ
|Робен Ле Норман
|14
|пз
|Маркос Льоренте
|5
|пз
|Родриго Де Пауль
|6
|пз
|Коке
|12
|пз
|Самуэл Лино
|17
|пз
|Родриго Рикельме
|7
|нп
|Антуан Гризманн
|19
|нп
|Хулиан Альварес
|13
|вр
|Пауло Гассанига
|4
|зщ
|Арнау Мартинес
|5
|зщ
|Давид Лопес
|17
|зщ
|Дейли Блинд
|3
|зщ
|Мигель Гутьеррес
|21
|пз
|Янхель Эррера
|14
|пз
|Ориоль Ромеу
|23
|пз
|Иван Мартин
|24
|нп
|Порту
|9
|нп
|Абель Руис
|20
|нп
|Брайан Хиль
Главные тренеры
|Диего Симеоне
|Анхель Мичел
История личных встреч
|13.04.2024
|Испания - Примера
|31-й тур
|3 : 1
|03.01.2024
|Испания - Примера
|19-й тур
|4 : 3
|13.03.2023
|Испания - Примера
|25-й тур
|0 : 1
|08.10.2022
|Испания - Примера
|8-й тур
|2 : 1
|02.04.2019
|Испания - Примера
|30-й тур
|2 : 0
|16.01.2019
|Кубок Испании
|1/8 финала. 2-й матч
|3 : 3
|09.01.2019
|Кубок Испании
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 1
|02.12.2018
|Испания - Примера
|14-й тур
|1 : 1
|20.01.2018
|Испания - Примера
|20-й тур
|1 : 1
|19.08.2017
|Испания - Примера
|1-й тур
|2 : 2
|19.08.2024
|Испания — Примера
|1-й тур
|2 : 2
|11.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 0
|03.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 3
|27.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 1
|25.05.2024
|Испания - Примера
|38-й тур
|0 : 2
|15.08.2024
|Испания — Примера
|1-й тур
|1 : 1
|24.05.2024
|Испания - Примера
|38-й тур
|7 : 0
|19.05.2024
|Испания - Примера
|37-й тур
|1 : 3
|14.05.2024
|Испания - Примера
|36-й тур
|0 : 1
|10.05.2024
|Испания - Примера
|35-й тур
|2 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура Примеры: «Атлетико» — «Жирона». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Сельта
|2
|6
| 2
Лига чемпионов
|Вильярреал
|2
|4
| 3
Лига чемпионов
|Осасуна
|2
|4
| 4
Лига чемпионов
|Райо Вальекано
|1
|3
| 5
Лига Европы
|Барселона
|1
|3
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Вальядолид
|1
|3
|7
|Лас-Пальмас
|1
|1
|8
|Жирона
|1
|1
|9
|Хетафе
|1
|1
|10
|Атлетик Б
|1
|1
|11
|Бетис
|1
|1
|12
|Реал Мадрид
|1
|1
|13
|Севилья
|2
|1
|14
|Мальорка
|2
|1
|15
|Атлетико М
|1
|1
|16
|Леганес
|1
|1
|17
|Реал Сосьедад
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Алавес
|1
|0
| 19
Зона вылета
|Эспаньол
|1
|0
| 20
Зона вылета
|Валенсия
|2
|0