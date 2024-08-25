Ницца - Тулуза 25 Августа прямая трансляция
Стадион: Альянц Ривьера (Ницца, Франция), вместимость: 35624
25 Августа 2024 года в 18:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 2-й тур
Главный судья: Бастьен Дешепи (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ницца - Тулуза, которое состоится 25 Августа 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц Ривьера (Ницца, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ницца
Ницца
Тулуза
Тулуза
|1
|вр
|Марцин Булка
|33
|зщ
|Антуан Менди
|8
|зщ
|Пабло Паулино Росарио
|4
|зщ
|Данте Бонфин
|92
|зщ
|Жонатан Клосс
|14
|зщ
|Билал Браими
|28
|пз
|Хишем Будауи
|22
|пз
|Тангай Н'Домбеле
|25
|пз
|Мохамед-Али Шо
|24
|пз
|Гаэтан Лаборде
|29
|нп
|Эванн Гессан
|50
|вр
|Гийом Ресте
|4
|зщ
|Чарли Крессвелл
|3
|зщ
|Марк Маккензи
|2
|зщ
|Расмус Николайсен
|12
|зщ
|Уоррен Каманзи
|7
|зщ
|Закария Абухляль
|23
|пз
|Кристиан Кассерес
|20
|пз
|Никлас Шмидт
|15
|пз
|Арон Дённум
|10
|пз
|Янн Гбоу
|9
|нп
|Франк Магри
Главные тренеры
|Франк Эз
|Карлес Мартинес
История личных встреч
|03.03.2024
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|2 : 1
|26.11.2023
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|1 : 0
|21.05.2023
|Франция - Лига 1
|36-й тур
|0 : 0
|07.08.2022
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|1 : 1
|15.02.2020
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|0 : 2
|21.12.2019
|Франция - Лига 1
|19-й тур
|3 : 0
|15.03.2019
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|1 : 1
|06.01.2019
|Кубок Франции
|1/32 финала
|4 : 1
|05.10.2018
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|1 : 1
|03.02.2018
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|0 : 1
|18.08.2024
|Франция — Лига 1
|1-й тур
|2 : 1
|04.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 3
|19.05.2024
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|2 : 2
|15.05.2024
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|1 : 2
|10.05.2024
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|1 : 0
|18.08.2024
|Франция — Лига 1
|1-й тур
|0 : 0
|19.05.2024
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|0 : 3
|12.05.2024
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|1 : 3
|03.05.2024
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|1 : 2
|28.04.2024
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|2
|6
| 2
Лига чемпионов
|Монако
|2
|6
| 3
Лига чемпионов
|Марсель
|1
|3
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Ренн
|1
|3
| 5
Лига Европы
|Лилль
|1
|3
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Осер
|1
|3
|7
|Ланс
|1
|3
|8
|Нант
|1
|1
|9
|Тулуза
|1
|1
|10
|Страсбург
|1
|1
|11
|Монпелье
|2
|1
|12
|Ницца
|1
|0
|13
|Анже
|1
|0
|14
|Сент-Этьен
|1
|0
|15
|Реймс
|1
|0
| 16
Стыковая зона
|Гавр
|1
|0
| 17
Зона вылета
|Брест
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Лион
|2
|0