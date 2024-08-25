02:44 ()
Онлайн трансляции
Воскресенье 25 августа
Свернуть список

Ницца - Тулуза 25 Августа прямая трансляция

Стадион: Альянц Ривьера (Ницца, Франция), вместимость: 35624
25 Августа 2024 года в 18:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 2-й тур
Главный судья: Бастьен Дешепи (Франция);
Ницца
Тулуза

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ницца - Тулуза, которое состоится 25 Августа 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц Ривьера (Ницца, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ницца
Ницца
Тулуза
Тулуза
1ПольшаврМарцин Булка
33ФранциязщАнтуан Менди
8НидерландызщПабло Паулино Росарио
4Бразилиязщ Данте Бонфин
92ФранциязщЖонатан Клосс
14АлжирзщБилал Браими
28АлжирпзХишем Будауи
22ФранцияпзТангай Н'Домбеле
25ФранцияпзМохамед-Али Шо
24ФранцияпзГаэтан Лаборде
29ФранциянпЭванн Гессан
50ФранцияврГийом Ресте
4АнглиязщЧарли Крессвелл
3СШАзщМарк Маккензи
2ДаниязщРасмус Николайсен
12НорвегиязщУоррен Каманзи
7МароккозщЗакария Абухляль
23ВенесуэлапзКристиан Кассерес
20ГерманияпзНиклас Шмидт
15НорвегияпзАрон Дённум
10ФранцияпзЯнн Гбоу
9КамеруннпФранк Магри
Главные тренеры
ФранцияФранк Эз
ИспанияКарлес Мартинес
История личных встреч
03.03.2024Франция - Лига 124-й турТулуза2 : 1Ницца
26.11.2023Франция - Лига 113-й турНицца1 : 0Тулуза
21.05.2023Франция - Лига 136-й турНицца0 : 0Тулуза
07.08.2022Франция - Лига 11-й турТулуза1 : 1Ницца
15.02.2020Франция - Лига 125-й турТулуза0 : 2Ницца
21.12.2019Франция - Лига 119-й турНицца3 : 0Тулуза
15.03.2019Франция - Лига 129-й турНицца1 : 1Тулуза
06.01.2019Кубок Франции1/32 финалаТулуза4 : 1Ницца
05.10.2018Франция - Лига 19-й турТулуза1 : 1Ницца
03.02.2018Франция - Лига 124-й турНицца0 : 1Тулуза
18.08.2024Франция — Лига 11-й тур2 : 1Ницца
04.08.2024Товарищеские матчи (клубы) — 20242 : 3Ницца
19.05.2024Франция - Лига 134-й тур2 : 2Ницца
15.05.2024Франция - Лига 132-й турНицца1 : 2
10.05.2024Франция - Лига 133-й турНицца1 : 0
18.08.2024Франция — Лига 11-й турТулуза0 : 0
19.05.2024Франция - Лига 134-й турТулуза0 : 3
12.05.2024Франция - Лига 133-й тур1 : 3Тулуза
03.05.2024Франция - Лига 132-й турТулуза1 : 2
28.04.2024Франция - Лига 131-й тур1 : 2Тулуза
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ26
2
Лига чемпионов
Монако26
3
Лига чемпионов
Марсель13
4
Квалификация Лиги чемпионов
Ренн13
5
Лига Европы
Лилль13
6
Квалификация Лиги конференций
Осер13
7 Ланс13
8 Нант11
9 Тулуза11
10 Страсбург11
11 Монпелье21
12 Ницца10
13 Анже10
14 Сент-Этьен10
15 Реймс10
16
Стыковая зона
Гавр10
17
Зона вылета
Брест10
18
Зона вылета
Лион20

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close