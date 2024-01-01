Марсель - Реймс 25 Августа прямая трансляция
Стадион: Оранж Велодром (Марсель, Франция), вместимость: 67394
25 Августа 2024 года в 21:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 2-й тур
Главный судья: Хаким Бен Эль-Хадж (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Марсель - Реймс, которое состоится 25 Августа 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Оранж Велодром (Марсель, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Марсель
Марсель
Реймс
Реймс
|1
|вр
|Херонимо Рульи
|62
|зщ
|Микаэль Мурильо
|5
|зщ
|Леонардо Балерди
|13
|зщ
|Дерек Корнелиус
|29
|зщ
|Поль Лирола
|3
|зщ
|Кентен Мерлен
|23
|пз
|Пьер-Эмиль Хёйбьерг
|10
|пз
|Мэйсон Гринвуд
|11
|пз
|Амин Арит
|44
|пз
|Луис Энрике
|9
|нп
|Элье Ваи
|94
|вр
|Йеванн Диуф
|92
|зщ
|Абдул Коне
|2
|зщ
|Джозеф Окуму
|24
|зщ
|Эммануэль Агбаду
|18
|зщ
|Серхио Акьем
|6
|пз
|Валентен Атаньяна
|5
|пз
|Мартен Аделин
|15
|пз
|Маршалл Мунеци
|7
|нп
|Дзюня Ито
|22
|нп
|Умар Диаките
|17
|нп
|Кэито Накамура
Главные тренеры
|Роберто де Дзерби
|Лука Элснер
История личных встреч
|15.05.2024
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|1 : 0
|12.08.2023
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|2 : 1
|19.03.2023
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|1 : 2
|07.08.2022
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|4 : 1
|24.04.2022
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|0 : 1
|22.12.2021
|Франция - Лига 1
|19-й тур
|1 : 1
|23.04.2021
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|1 : 3
|19.12.2020
|Франция - Лига 1
|16-й тур
|1 : 1
|10.08.2019
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|0 : 2
|02.02.2019
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|2 : 1
|17.08.2024
|Франция — Лига 1
|1-й тур
|1 : 5
|19.05.2024
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|1 : 2
|15.05.2024
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|1 : 0
|12.05.2024
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|3 : 1
|09.05.2024
|Лига Европы
|1/2 финала. 2-й матч
|3 : 0
|17.08.2024
|Франция — Лига 1
|1-й тур
|0 : 2
|19.05.2024
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|2 : 1
|15.05.2024
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|1 : 0
|10.05.2024
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|1 : 1
|28.04.2024
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|4 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|2
|6
| 2
Лига чемпионов
|Монако
|2
|6
| 3
Лига чемпионов
|Марсель
|1
|3
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Ренн
|1
|3
| 5
Лига Европы
|Лилль
|1
|3
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Осер
|1
|3
|7
|Ланс
|1
|3
|8
|Нант
|1
|1
|9
|Тулуза
|1
|1
|10
|Страсбург
|1
|1
|11
|Монпелье
|2
|1
|12
|Ницца
|1
|0
|13
|Анже
|1
|0
|14
|Сент-Этьен
|1
|0
|15
|Реймс
|1
|0
| 16
Стыковая зона
|Гавр
|1
|0
| 17
Зона вылета
|Брест
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Лион
|2
|0