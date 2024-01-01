02:45 ()
Онлайн трансляции
Воскресенье 25 августа
Свернуть список

Марсель - Реймс 25 Августа прямая трансляция

Стадион: Оранж Велодром (Марсель, Франция), вместимость: 67394
25 Августа 2024 года в 21:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 2-й тур
Главный судья: Хаким Бен Эль-Хадж (Франция);
Марсель
Реймс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Марсель - Реймс, которое состоится 25 Августа 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Оранж Велодром (Марсель, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Марсель
Марсель
Реймс
Реймс
1АргентинаврХеронимо Рульи
62ПанамазщМикаэль Мурильо
5АргентиназщЛеонардо Балерди
13КанадазщДерек Корнелиус
29ИспаниязщПоль Лирола
3ФранциязщКентен Мерлен
23ДанияпзПьер-Эмиль Хёйбьерг
10АнглияпзМэйсон Гринвуд
11МароккопзАмин Арит
44БразилияпзЛуис Энрике
9ФранциянпЭлье Ваи
94ФранцияврЙеванн Диуф
92ФранциязщАбдул Коне
2КениязщДжозеф Окуму
24Кот-д'ИвуарзщЭммануэль Агбаду
18Экваториальная ГвинеязщСерхио Акьем
6ФранцияпзВалентен Атаньяна
5ФранцияпзМартен Аделин
15ЗимбабвепзМаршалл Мунеци
7ЯпониянпДзюня Ито
22Кот-д'ИвуарнпУмар Диаките
17ЯпониянпКэито Накамура
Главные тренеры
ИталияРоберто де Дзерби
СловенияЛука Элснер
История личных встреч
15.05.2024Франция - Лига 132-й турРеймс1 : 0Марсель
12.08.2023Франция - Лига 11-й турМарсель2 : 1Реймс
19.03.2023Франция - Лига 128-й турРеймс1 : 2Марсель
07.08.2022Франция - Лига 11-й турМарсель4 : 1Реймс
24.04.2022Франция - Лига 134-й турРеймс0 : 1Марсель
22.12.2021Франция - Лига 119-й турМарсель1 : 1Реймс
23.04.2021Франция - Лига 134-й турРеймс1 : 3Марсель
19.12.2020Франция - Лига 116-й турМарсель1 : 1Реймс
10.08.2019Франция - Лига 11-й турМарсель0 : 2Реймс
02.02.2019Франция - Лига 123-й турРеймс2 : 1Марсель
17.08.2024Франция — Лига 11-й тур1 : 5Марсель
19.05.2024Франция - Лига 134-й тур1 : 2Марсель
15.05.2024Франция - Лига 132-й турРеймс1 : 0Марсель
12.05.2024Франция - Лига 133-й турМарсель3 : 1
09.05.2024Лига Европы1/2 финала. 2-й матч3 : 0Марсель
17.08.2024Франция — Лига 11-й турРеймс0 : 2
19.05.2024Франция - Лига 134-й турРеймс2 : 1
15.05.2024Франция - Лига 132-й турРеймс1 : 0Марсель
10.05.2024Франция - Лига 133-й тур1 : 1Реймс
28.04.2024Франция - Лига 131-й тур4 : 1Реймс
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ26
2
Лига чемпионов
Монако26
3
Лига чемпионов
Марсель13
4
Квалификация Лиги чемпионов
Ренн13
5
Лига Европы
Лилль13
6
Квалификация Лиги конференций
Осер13
7 Ланс13
8 Нант11
9 Тулуза11
10 Страсбург11
11 Монпелье21
12 Ницца10
13 Анже10
14 Сент-Этьен10
15 Реймс10
16
Стыковая зона
Гавр10
17
Зона вылета
Брест10
18
Зона вылета
Лион20

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close