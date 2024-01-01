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Санкт-Паули - Хайденхайм 25 Августа прямая трансляция

Стадион: Миллернтор (Гамбург, Германия), вместимость: 29546
25 Августа 2024 года в 18:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 1-й тур
Главный судья: Свен Яблонски (Бремен, Германия);
Санкт-Паули
Хайденхайм

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Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Санкт-Паули - Хайденхайм, которое состоится 25 Августа 2024 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Миллернтор (Гамбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Санкт-Паули
Гамбург
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
22 Босния и Герцеговина вр Никола Василь
5 Германия зщ Хауке Валь
8 Швеция зщ Эрик Смит
3 Эстония зщ Карол Метс
14 Уэльс пз Фин Стивенс
39 Германия пз Роберт Вагнер
7 Австралия пз Джексон Ирвайн
24 Австралия пз Коннор Меткалф
23 Германия пз Филипп Трой
11 Германия нп Йоханнес Эггештайн
29 Гвинея нп Морган Гилавоги
1 Германия вр Кевин Мюллер
23 Германия зщ Омар Хактаб Траоре
6 Германия зщ Патрик Майнка
5 Германия зщ Бенедикт Гимбер
19 Германия зщ Йонас Фёренбах
10 Германия пз Пауль Ваннер
21 Германия пз Адриан Бек
33 США пз Леннард Мэлони
8 Бразилия пз Лео Шенца
18 Германия нп Марвин Пирингер
14 Германия нп Максимилиан Бройниг
Главные тренеры
Германия Александер Блессин
Германия Франк Шмидт
История личных встреч
08.04.2023 Германия - Вторая Бундеслига 27-й тур Хайденхайм0 : 1Санкт-Паули
01.10.2022 Германия - Вторая Бундеслига 10-й тур Санкт-Паули0 : 0Хайденхайм
18.03.2022 Германия - Вторая Бундеслига 27-й тур Санкт-Паули1 : 0Хайденхайм
16.10.2021 Германия - Вторая Бундеслига 10-й тур Хайденхайм2 : 4Санкт-Паули
31.01.2021 Германия - Вторая Бундеслига 19-й тур Хайденхайм3 : 4Санкт-Паули
27.09.2020 Германия - Вторая Бундеслига 2-й тур Санкт-Паули4 : 2Хайденхайм
27.05.2020 Германия - Вторая Бундеслига 28-й тур Санкт-Паули0 : 0Хайденхайм
27.10.2019 Германия - Вторая Бундеслига 11-й тур Хайденхайм1 : 0Санкт-Паули
21.04.2019 Германия - Вторая Бундеслига 30-й тур Хайденхайм3 : 0Санкт-Паули
10.11.2018 Германия - Вторая Бундеслига 13-й тур Санкт-Паули1 : 1Хайденхайм
16.08.2024 Кубок Германии 1/32 финала 2 : 3 ДВСанкт-Паули
09.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Санкт-Паули3 : 0
19.05.2024 Германия - Вторая Бундеслига 34-й тур 1 : 2Санкт-Паули
12.05.2024 Германия - Вторая Бундеслига 33-й тур Санкт-Паули3 : 1
03.05.2024 Германия - Вторая Бундеслига 32-й тур 1 : 0Санкт-Паули
22.08.2024 Лига конференций Раунд плей-офф. 1-й матч 1 : 2Хайденхайм
17.08.2024 Кубок Германии 1/32 финала 0 : 4Хайденхайм
18.05.2024 Германия - Бундеслига 34-й тур Хайденхайм4 : 1
11.05.2024 Германия - Бундеслига 33-й тур 1 : 1Хайденхайм
05.05.2024 Германия - Бундеслига 32-й тур Хайденхайм1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Фрайбург13
2
Лига чемпионов
Боруссия Д13
3
Лига чемпионов
Байер13
4
Лига чемпионов
Хоффенхайм13
5
Лига Европы
РБ Лейпциг13
6
Квалификация Лиги конференций
Вердер11
7 Аугсбург11
8 Унион11
9 Майнц11
10 Санкт-Паули00
11 Вольфсбург00
12 Бавария00
13 Хайденхайм00
14 Хольштайн10
15 Боруссия М10
16
Стыковая зона
Бохум10
17
Зона вылета
Штутгарт10
18
Зона вылета
Айнтрахт Ф10

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