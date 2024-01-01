Санкт-Паули - Хайденхайм 25 Августа прямая трансляция
Стадион: Миллернтор (Гамбург, Германия), вместимость: 29546
25 Августа 2024 года в 18:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 1-й тур
Главный судья: Свен Яблонски (Бремен, Германия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Санкт-Паули - Хайденхайм, которое состоится 25 Августа 2024 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Миллернтор (Гамбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Санкт-Паули
Гамбург
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
|22
|вр
|Никола Василь
|5
|зщ
|Хауке Валь
|8
|зщ
|Эрик Смит
|3
|зщ
|Карол Метс
|14
|пз
|Фин Стивенс
|39
|пз
|Роберт Вагнер
|7
|пз
|Джексон Ирвайн
|24
|пз
|Коннор Меткалф
|23
|пз
|Филипп Трой
|11
|нп
|Йоханнес Эггештайн
|29
|нп
|Морган Гилавоги
|1
|вр
|Кевин Мюллер
|23
|зщ
|Омар Хактаб Траоре
|6
|зщ
|Патрик Майнка
|5
|зщ
|Бенедикт Гимбер
|19
|зщ
|Йонас Фёренбах
|10
|пз
|Пауль Ваннер
|21
|пз
|Адриан Бек
|33
|пз
|Леннард Мэлони
|8
|пз
|Лео Шенца
|18
|нп
|Марвин Пирингер
|14
|нп
|Максимилиан Бройниг
Главные тренеры
|Александер Блессин
|Франк Шмидт
История личных встреч
|08.04.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|27-й тур
|0 : 1
|01.10.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|10-й тур
|0 : 0
|18.03.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|27-й тур
|1 : 0
|16.10.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|10-й тур
|2 : 4
|31.01.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|19-й тур
|3 : 4
|27.09.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|2-й тур
|4 : 2
|27.05.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|28-й тур
|0 : 0
|27.10.2019
|Германия - Вторая Бундеслига
|11-й тур
|1 : 0
|21.04.2019
|Германия - Вторая Бундеслига
|30-й тур
|3 : 0
|10.11.2018
|Германия - Вторая Бундеслига
|13-й тур
|1 : 1
|16.08.2024
|Кубок Германии
|1/32 финала
|2 : 3 ДВ
|09.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|3 : 0
|19.05.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|34-й тур
|1 : 2
|12.05.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|33-й тур
|3 : 1
|03.05.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|32-й тур
|1 : 0
|22.08.2024
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|1 : 2
|17.08.2024
|Кубок Германии
|1/32 финала
|0 : 4
|18.05.2024
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|4 : 1
|11.05.2024
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|1 : 1
|05.05.2024
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Фрайбург
|1
|3
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|1
|3
| 3
Лига чемпионов
|Байер
|1
|3
| 4
Лига чемпионов
|Хоффенхайм
|1
|3
| 5
Лига Европы
|РБ Лейпциг
|1
|3
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Вердер
|1
|1
|7
|Аугсбург
|1
|1
|8
|Унион
|1
|1
|9
|Майнц
|1
|1
|10
|Санкт-Паули
|0
|0
|11
|Вольфсбург
|0
|0
|12
|Бавария
|0
|0
|13
|Хайденхайм
|0
|0
|14
|Хольштайн
|1
|0
|15
|Боруссия М
|1
|0
| 16
Стыковая зона
|Бохум
|1
|0
| 17
Зона вылета
|Штутгарт
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Айнтрахт Ф
|1
|0