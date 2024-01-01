Ризеспор - Фенербахче 25 Августа прямая трансляция
Стадион: Чайкур Диди (Ризе, Турция), вместимость: 15558
25 Августа 2024 года в 21:45 (+03:00). Турция — Суперлига, 3-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ризеспор - Фенербахче, которое состоится 25 Августа 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Чайкур Диди (Ризе, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ризеспор
Ризе
Фенербахче
Стамбул
Главные тренеры
|Жозе Моуринью
История личных встреч
|17.02.2024
|Турция - Суперлига
|26-й тур
|1 : 3
|01.10.2023
|Турция - Суперлига
|7-й тур
|5 : 0
|22.04.2022
|Турция - Суперлига
|34-й тур
|0 : 6
|05.12.2021
|Турция - Суперлига
|15-й тур
|4 : 0
|30.01.2021
|Турция - Суперлига
|22-й тур
|1 : 0
|11.09.2020
|Турция - Суперлига
|1-й тур
|1 : 2
|25.07.2020
|Турция - Суперлига
|34-й тур
|3 : 1
|29.12.2019
|Турция - Суперлига
|17-й тур
|1 : 2
|02.03.2019
|Турция - Суперлига
|24-й тур
|3 : 2
|30.09.2018
|Турция - Суперлига
|7-й тур
|3 : 0
|17.08.2024
|Турция — Суперлига
|2-й тур
|1 : 2
|12.08.2024
|Турция — Суперлига
|1-й тур
|1 : 1
|26.05.2024
|Турция - Суперлига
|38-й тур
|2 : 0
|18.05.2024
|Турция - Суперлига
|37-й тур
|0 : 0
|12.05.2024
|Турция - Суперлига
|36-й тур
|2 : 1
|17.08.2024
|Турция — Суперлига
|2-й тур
|2 : 2
|13.08.2024
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 1 ДВ
|10.08.2024
|Турция — Суперлига
|1-й тур
|1 : 0
|06.08.2024
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 1
|30.07.2024
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Эюпспор
|3
|7
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Бешикташ
|2
|6
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Галатасарай
|2
|6
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Истанбул Башакшехир
|2
|4
|5
|Ризеспор
|2
|4
|6
|Фенербахче
|2
|4
|7
|Сивасспор
|3
|4
|8
|Самсунспор
|2
|3
|9
|Коньяспор
|2
|3
|10
|Гёзтепе
|3
|3
|11
|Газиантеп
|2
|3
|12
|Аланьяспор
|3
|2
|13
|Касымпаша
|2
|1
|14
|Хатайспор
|2
|1
|15
|Трабзонспор
|1
|1
| 16
Зона вылета
|Антальяспор
|2
|1
| 17
Зона вылета
|Кайсериспор
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Адана Демирспор
|2
|0
| 19
Зона вылета
|Бодрум
|2
|0