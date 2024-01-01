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Ризеспор - Фенербахче 25 Августа прямая трансляция

Стадион: Чайкур Диди (Ризе, Турция), вместимость: 15558
25 Августа 2024 года в 21:45 (+03:00). Турция — Суперлига, 3-й тур
Ризеспор
Фенербахче

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ризеспор - Фенербахче, которое состоится 25 Августа 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Чайкур Диди (Ризе, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ризеспор
Ризе
Фенербахче
Стамбул
Главные тренеры
Португалия Жозе Моуринью
История личных встреч
17.02.2024 Турция - Суперлига 26-й тур Ризеспор1 : 3Фенербахче
01.10.2023 Турция - Суперлига 7-й тур Фенербахче5 : 0Ризеспор
22.04.2022 Турция - Суперлига 34-й тур Ризеспор0 : 6Фенербахче
05.12.2021 Турция - Суперлига 15-й тур Фенербахче4 : 0Ризеспор
30.01.2021 Турция - Суперлига 22-й тур Фенербахче1 : 0Ризеспор
11.09.2020 Турция - Суперлига 1-й тур Ризеспор1 : 2Фенербахче
25.07.2020 Турция - Суперлига 34-й тур Фенербахче3 : 1Ризеспор
29.12.2019 Турция - Суперлига 17-й тур Ризеспор1 : 2Фенербахче
02.03.2019 Турция - Суперлига 24-й тур Фенербахче3 : 2Ризеспор
30.09.2018 Турция - Суперлига 7-й тур Ризеспор3 : 0Фенербахче
17.08.2024 Турция — Суперлига 2-й тур 1 : 2Ризеспор
12.08.2024 Турция — Суперлига 1-й тур Ризеспор1 : 1
26.05.2024 Турция - Суперлига 38-й тур 2 : 0Ризеспор
18.05.2024 Турция - Суперлига 37-й тур Ризеспор0 : 0
12.05.2024 Турция - Суперлига 36-й тур 2 : 1Ризеспор
17.08.2024 Турция — Суперлига 2-й тур 2 : 2Фенербахче
13.08.2024 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд. 2-й матч Фенербахче1 : 1 ДВ
10.08.2024 Турция — Суперлига 1-й тур Фенербахче1 : 0
06.08.2024 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд. 1-й матч 2 : 1Фенербахче
30.07.2024 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. 2-й матч Фенербахче2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Эюпспор37
2
Квалификация Лиги чемпионов
Бешикташ26
3
Квалификация Лиги Европы
Галатасарай26
4
Квалификация Лиги конференций
Истанбул Башакшехир24
5 Ризеспор24
6 Фенербахче24
7 Сивасспор34
8 Самсунспор23
9 Коньяспор23
10 Гёзтепе33
11 Газиантеп23
12 Аланьяспор32
13 Касымпаша21
14 Хатайспор21
15 Трабзонспор11
16
Зона вылета
Антальяспор21
17
Зона вылета
Кайсериспор10
18
Зона вылета
Адана Демирспор20
19
Зона вылета
Бодрум20

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