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Суонси Сити - Кардифф Сити 25 Августа прямая трансляция

Стадион: Суонси.ком (Суонси, Уэльс), вместимость: 21028
25 Августа 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 3-й тур
Суонси Сити
Кардифф Сити

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Суонси Сити - Кардифф Сити, которое состоится 25 Августа 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Суонси.ком (Суонси, Уэльс). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Суонси Сити
Суонси
Кардифф Сити
Кардифф
История личных встреч
16.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур Суонси Сити2 : 0Кардифф Сити
16.09.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 6-й тур Кардифф Сити2 : 0Суонси Сити
01.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 39-й тур Кардифф Сити2 : 3Суонси Сити
23.10.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 17-й тур Суонси Сити2 : 0Кардифф Сити
02.04.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 40-й тур Кардифф Сити0 : 4Суонси Сити
17.10.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 12-й тур Суонси Сити3 : 0Кардифф Сити
20.03.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур Суонси Сити0 : 1Кардифф Сити
12.12.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 18-й тур Кардифф Сити0 : 2Суонси Сити
12.01.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 27-й тур Кардифф Сити0 : 0Суонси Сити
27.10.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 14-й тур Суонси Сити1 : 0Кардифф Сити
17.08.2024 Англия — Чемпионшип 2-й тур Суонси Сити3 : 0
13.08.2024 Англия — Кубок лиги 1-й раунд Суонси Сити3 : 1
10.08.2024 Англия — Чемпионшип 1-й тур 1 : 0Суонси Сити
04.05.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 46-й тур Суонси Сити0 : 1
27.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 45-й тур 2 : 2Суонси Сити
17.08.2024 Англия — Чемпионшип 2-й тур 5 : 0Кардифф Сити
13.08.2024 Англия — Кубок лиги 1-й раунд Кардифф Сити2 : 0
10.08.2024 Англия — Чемпионшип 1-й тур Кардифф Сити0 : 2
04.05.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 46-й тур 5 : 2Кардифф Сити
27.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 45-й тур Кардифф Сити1 : 4
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Сандерленд39
2
Повышение
Уотфорд39
3
Плей-офф
Блэкберн Роверс37
4
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион37
5
Плей-офф
Бёрнли36
6
Плей-офф
Лидс Юнайтед35
7 Бристоль Сити35
8 Ковентри Сити34
9 Мидлсбро34
10 Шеффилд Юнайтед33
11 Суонси Сити23
12 Оксфорд Юнайтед33
13 Портсмут33
14 Халл Сити33
15 Дерби Каунти33
16 Шеффилд Уэнсдей33
17 Сток Сити33
18 Престон Норт Энд33
19 Куинз Парк Рейнджерс32
20 Норвич Сити32
21 Плимут Аргайл32
22
Зона вылета
Миллуолл31
23
Зона вылета
Лутон Таун31
24
Зона вылета
Кардифф Сити20

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