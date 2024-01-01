Интер Майами - Цинциннати 25 Августа прямая трансляция
Стадион: Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум (Форт-Лодердейл, США), вместимость: 18000
25 Августа 2024 года в 02:30 (+03:00). США — Major League Soccer, МЛС
1-й тайм, 6'
1 : 0
- 1'1:0Луис Суарес
0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер Майами - Цинциннати, которое состоится 25 Августа 2024 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: США — Major League Soccer, МЛС, оно проводится на стадионе: Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум (Форт-Лодердейл, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Интер Майами
Майами
Цинциннати
Цинциннати
|1
|вр
|Дрейк Коллендер
|57
|зщ
|Марсело Вейгандт
|18
|зщ
|Жорди Альба
|14
|зщ
|Давид Мартинес
|6
|зщ
|Томас Авилес
|42
|пз
|Янник Брайт
|20
|пз
|Диего Гомес
|5
|пз
|Серхио Бускетс
|55
|пз
|Федерико Редондо
|7
|пз
|Матиас Рохас
|9
|нп
|Луис Суарес
|18
|вр
|Роман Челентано
|7
|зщ
|Юя Кубо
|6
|зщ
|Чидози Авазим
|12
|зщ
|Майлз Робинсон
|23
|зщ
|Лука Орельяно
|91
|зщ
|Деандре Йедлин
|22
|пз
|Gerardo Valenzuela
|9
|пз
|Николас Джоаккини
|20
|пз
|Павел Буха
|5
|пз
|Obinna Nwobodo
|19
|нп
|Кевин Келси
Запасные
|13
|вр
|Си Джей душ Сантуш
|17
|зщ
|Йен Фрэй
|27
|зщ
|Сергей Кривцов
|32
|зщ
|Ноа Аллен
|33
|зщ
|Франко Негри
|30
|пз
|Бенха Кремаски
|41
|пз
|Давид Руис
|16
|пз
|Роберт Тейлор
|8
|нп
|Леонардо Кампана
|36
|вр
|Evan Louro
|15
|зщ
|Bret Halsey
|32
|зщ
|Ян Мёрфи
|14
|зщ
|Кипп Келлер
|10
|пз
|Лусиано Акоста
|2
|пз
|Альвас Пауэлл
|26
|нп
|Malik Pinto
|11
|нп
|Corey Baird
|17
|нп
|Сержио Сантос
Главные тренеры
|Херардо Мартино
История личных встреч
|07.07.2024
|США - Major League Soccer
|МЛС
|6 : 1
|08.10.2023
|США - Major League Soccer
|США - MLS
|0 : 1
|02.04.2023
|США - Major League Soccer
|США - MLS
|1 : 0
|31.07.2022
|США - Major League Soccer
|Высшая лига футбола
|4 : 4
|19.03.2022
|США - Major League Soccer
|Высшая лига футбола
|3 : 1
|24.10.2021
|США - Major League Soccer
|Высшая лига футбола
|5 : 1
|05.09.2021
|США - Major League Soccer
|Высшая лига футбола
|0 : 1
|16.05.2021
|США - Major League Soccer
|Высшая лига футбола
|2 : 3
|08.11.2020
|США - Major League Soccer
|Высшая лига футбола
|2 : 1
|14.08.2024
|Кубок лиг MLS + MX
|1/8 финала
|3 : 2
|09.08.2024
|Кубок лиг MLS + MX
|1/16 финала
|4 : 3
|04.08.2024
|Кубок лиг MLS + MX
|Группа Восток 3. 3-й тур
|2 : 1
|28.07.2024
|Кубок лиг MLS + MX
|Группа Восток 3. 1-й тур
|0 : 2
|21.07.2024
|США - Major League Soccer
|МЛС
|2 : 1
|14.08.2024
|Кубок лиг MLS + MX
|1/8 финала
|2 : 4
|10.08.2024
|Кубок лиг MLS + MX
|1/16 финала
|1 : 1 6 : 5
|06.08.2024
|Кубок лиг MLS + MX
|Группа Восток 1. 3-й тур
|4 : 2
|02.08.2024
|Кубок лиг MLS + MX
|Группа Восток 1. 2-й тур
|1 : 0
|21.07.2024
|США - Major League Soccer
|МЛС
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Интер Майами
|25
|53
|2
|Лос-Анджелес Гэлакси
|26
|49
|3
|Цинциннати
|25
|48
|4
|Лос-Анджелес
|24
|47
|5
|Реал Солт-Лейк
|25
|44
|6
|Коламбус Крю
|23
|43
|7
|Колорадо Рэпидз
|26
|41
|8
|Нью-Йорк Ред Буллз
|25
|41
|9
|Ванкувер Уайткэпс
|24
|38
|10
|Нью-Йорк Сити
|25
|38
|11
|Хьюстон Динамо
|24
|37
|12
|Сиэтл Саундерс
|25
|37
|13
|Шарлотт
|25
|37
|14
|Портленд Тимберс
|25
|36
|15
|Орландо Сити
|25
|34
|16
|Миннесота Юнайтед
|25
|33
|17
|Остин
|25
|31
|18
|Торонто
|26
|30
|19
|Даллас
|25
|30
|20
|Атланта Юнайтед
|25
|28
|21
|Филадельфия Юнион
|25
|27
|22
|Клёб де Фут Монреаль
|25
|27
|23
|Нэшвилл
|25
|26
|24
|Ди-Си Юнайтед
|25
|26
|25
|Чикаго Файр
|25
|25
|26
|Спортинг Канзас-Сити
|26
|24
|27
|Нью-Инглэнд Революшн
|23
|23
|28
|Сент-Луис Сити
|25
|23
|29
|Сан-Хосе Эртквейкс
|25
|14