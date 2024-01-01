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Интер Майами - Цинциннати 25 Августа прямая трансляция

Стадион: Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум (Форт-Лодердейл, США), вместимость: 18000
25 Августа 2024 года в 02:30 (+03:00). США — Major League Soccer, МЛС
Интер Майами
1-й тайм, 6'
1 : 0
Цинциннати

  • 1'
    1:0
    Луис Суарес
0'
45'
90'
    Анонс матча
    Стартовый состав
    Статистика встреч
    Текстовая трансляция
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    Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер Майами - Цинциннати, которое состоится 25 Августа 2024 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: США — Major League Soccer, МЛС, оно проводится на стадионе: Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум (Форт-Лодердейл, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

    Составы команд
    Интер Майами
    Майами
    Цинциннати
    Цинциннати
    1СШАврДрейк Коллендер
    57АргентиназщМарсело Вейгандт
    18ИспаниязщЖорди Альба
    14ПарагвайзщДавид Мартинес
    6АргентиназщТомас Авилес
    42ИталияпзЯнник Брайт
    20ПарагвайпзДиего Гомес
    5ИспанияпзСерхио Бускетс
    55АргентинапзФедерико Редондо
    7ПарагвайпзМатиас Рохас
    9УругвайнпЛуис Суарес
    18СШАврРоман Челентано
    7ЯпониязщЮя Кубо
    6НигериязщЧидози Авазим
    12СШАзщМайлз Робинсон
    23АргентиназщЛука Орельяно
    91СШАзщДеандре Йедлин
    22СШАпзGerardo Valenzuela
    9СШАпзНиколас Джоаккини
    20ЧехияпзПавел Буха
    5НигерияпзObinna Nwobodo
    19ВенесуэланпКевин Келси
    Запасные
    13СШАврСи Джей душ Сантуш
    17ЯмайказщЙен Фрэй
    27УкраиназщСергей Кривцов
    32СШАзщНоа Аллен
    33АргентиназщФранко Негри
    30СШАпзБенха Кремаски
    41ГондураспзДавид Руис
    16ФинляндияпзРоберт Тейлор
    8ЭквадорнпЛеонардо Кампана
    36СШАврEvan Louro
    15СШАзщBret Halsey
    32СШАзщЯн Мёрфи
    14СШАзщКипп Келлер
    10АргентинапзЛусиано Акоста
    2ЯмайкапзАльвас Пауэлл
    26СШАнпMalik Pinto
    11СШАнпCorey Baird
    17БразилиянпСержио Сантос
    Главные тренеры
    АргентинаХерардо Мартино
    История личных встреч
    07.07.2024 США - Major League Soccer МЛС Цинциннати6 : 1Интер Майами
    08.10.2023 США - Major League Soccer США - MLS Интер Майами0 : 1Цинциннати
    02.04.2023 США - Major League Soccer США - MLS Цинциннати1 : 0Интер Майами
    31.07.2022 США - Major League Soccer Высшая лига футбола Интер Майами4 : 4Цинциннати
    19.03.2022 США - Major League Soccer Высшая лига футбола Цинциннати3 : 1Интер Майами
    24.10.2021 США - Major League Soccer Высшая лига футбола Интер Майами5 : 1Цинциннати
    05.09.2021 США - Major League Soccer Высшая лига футбола Цинциннати0 : 1Интер Майами
    16.05.2021 США - Major League Soccer Высшая лига футбола Цинциннати2 : 3Интер Майами
    08.11.2020 США - Major League Soccer Высшая лига футбола Интер Майами2 : 1Цинциннати
    14.08.2024 Кубок лиг MLS + MX 1/8 финала 3 : 2Интер Майами
    09.08.2024 Кубок лиг MLS + MX 1/16 финала Интер Майами4 : 3
    04.08.2024 Кубок лиг MLS + MX Группа Восток 3. 3-й тур 2 : 1Интер Майами
    28.07.2024 Кубок лиг MLS + MX Группа Восток 3. 1-й тур 0 : 2Интер Майами
    21.07.2024 США - Major League Soccer МЛС Интер Майами2 : 1
    14.08.2024 Кубок лиг MLS + MX 1/8 финала Цинциннати2 : 4
    10.08.2024 Кубок лиг MLS + MX 1/16 финала Цинциннати1 : 1 6 : 5
    06.08.2024 Кубок лиг MLS + MX Группа Восток 1. 3-й тур Цинциннати4 : 2
    02.08.2024 Кубок лиг MLS + MX Группа Восток 1. 2-й тур Цинциннати1 : 0
    21.07.2024 США - Major League Soccer МЛС 3 : 1Цинциннати
    Турнирная таблица
    КомандаИО
    1 Интер Майами2553
    2 Лос-Анджелес Гэлакси2649
    3 Цинциннати2548
    4 Лос-Анджелес2447
    5 Реал Солт-Лейк2544
    6 Коламбус Крю2343
    7 Колорадо Рэпидз2641
    8 Нью-Йорк Ред Буллз2541
    9 Ванкувер Уайткэпс2438
    10 Нью-Йорк Сити2538
    11 Хьюстон Динамо2437
    12 Сиэтл Саундерс2537
    13 Шарлотт2537
    14 Портленд Тимберс2536
    15 Орландо Сити2534
    16 Миннесота Юнайтед2533
    17 Остин2531
    18 Торонто2630
    19 Даллас2530
    20 Атланта Юнайтед2528
    21 Филадельфия Юнион2527
    22 Клёб де Фут Монреаль2527
    23 Нэшвилл2526
    24 Ди-Си Юнайтед2526
    25 Чикаго Файр2525
    26 Спортинг Канзас-Сити2624
    27 Нью-Инглэнд Революшн2323
    28 Сент-Луис Сити2523
    29 Сан-Хосе Эртквейкс2514

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