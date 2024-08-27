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Акрон - Зенит 27 Августа прямая трансляция

27 Августа 2024 года в 17:15 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа D. 3-й тур
Акрон
Зенит

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Акрон - Зенит, которое состоится 27 Августа 2024 года в 17:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Группа D. 3-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Акрон
Тольятти
Зенит
Санкт-Петербург
Главные тренеры
Россия Заурбек Эдуардович Тедеев
Россия Сергей Богданович Семак
История личных встреч
24.08.2024 МИР Российская Премьер-лига 6-й тур 4 : 0Акрон
19.08.2024 МИР Российская Премьер-лига 5-й тур Акрон1 : 2
15.08.2024 Fonbet Кубок России Группа D. 2-й тур 1 : 2Акрон
10.08.2024 МИР Российская Премьер-лига 4-й тур 2 : 2Акрон
03.08.2024 МИР Российская Премьер-лига 3-й тур Акрон0 : 2
24.08.2024 МИР Российская Премьер-лига 6-й тур Зенит0 : 0
23.08.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов 2 : 4Зенит
18.08.2024 МИР Российская Премьер-лига 5-й тур 1 : 1Зенит
14.08.2024 Fonbet Кубок России Группа D. 2-й тур 0 : 1Зенит
10.08.2024 МИР Российская Премьер-лига 4-й тур Зенит1 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура группового этапа Кубка России — 2024/2025: «Акрон» — «Зенит». Это соперники по группе D. Начало встречи запланировано на 17:15 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Спартак М26
2 Динамо М23
3 Динамо Мх23
4 Крылья Советов20
Группа B
КомандаИО
1 Локомотив М26
2 Ростов23
3 Химки23
4 Оренбург20
Группа C
КомандаИО
1 Краснодар26
2 Ахмат23
3 ЦСКА22
4 Пари Нижний Новгород21
Группа D
КомандаИО
1 Зенит26
2 Рубин23
3 Акрон23
4 Факел20

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