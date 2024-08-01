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Локомотив М - Химки 28 Августа прямая трансляция

28 Августа 2024 года в 19:30 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа B. 3-й тур
Локомотив МХимки

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Локомотив М - Химки, которое состоится 28 Августа 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Группа B. 3-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Локомотив М
Москва
Химки
Химки
Главные тренеры
Россия Михаил Михайлович Галактионов
Испания Франк Себриан Артига
История личных встреч
30.04.2023 МИР Российская Премьер-лига 25-й тур Локомотив М5 : 1Химки
18.10.2022 Fonbet Кубок России Группа A Локомотив М1 : 0Химки
28.09.2022 Fonbet Кубок России Группа A Химки0 : 5Локомотив М
20.08.2022 МИР Российская Премьер-лига 6-й тур Химки0 : 3Локомотив М
06.03.2022 Россия - Премьер-Лига 20-й тур Локомотив М3 : 2Химки
25.09.2021 Россия - Премьер-Лига 9-й тур Химки0 : 0Локомотив М
17.12.2020 Россия - Премьер-Лига 19-й тур Химки3 : 2Локомотив М
04.10.2020 Россия - Премьер-Лига 10-й тур Локомотив М2 : 1Химки
21.09.2016 Кубок России 1/16 финала Химки0 : 3Локомотив М
29.11.2009 Россия - Премьер-Лига - 2009 30-й тур Химки1 : 3Локомотив М
25.08.2024 МИР Российская Премьер-лига 6-й тур Локомотив М3 : 2
23.08.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов Локомотив М3 : 0
18.08.2024 МИР Российская Премьер-лига 5-й тур 0 : 1Локомотив М
13.08.2024 Fonbet Кубок России Группа B. 2-й тур 2 : 3Локомотив М
10.08.2024 МИР Российская Премьер-лига 4-й тур Локомотив М2 : 0
24.08.2024 МИР Российская Премьер-лига 6-й тур 3 : 3Химки
18.08.2024 МИР Российская Премьер-лига 5-й тур Химки1 : 1
13.08.2024 Fonbet Кубок России Группа B. 2-й тур 3 : 1Химки
09.08.2024 МИР Российская Премьер-лига 4-й тур 1 : 0Химки
03.08.2024 МИР Российская Премьер-лига 3-й тур 2 : 3Химки
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура группового этапа Кубка России — 2024/2025: «Локомотив» — «Химки». Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Динамо Мх36
2 Спартак М36
3 Динамо М23
4 Крылья Советов20
Группа B
КомандаИО
1 Локомотив М26
2 Ростов23
3 Химки23
4 Оренбург20
Группа C
КомандаИО
1 Краснодар26
2 ЦСКА35
3 Ахмат33
4 Пари Нижний Новгород21
Группа D
КомандаИО
1 Зенит37
2 Рубин36
3 Акрон35
4 Факел30

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