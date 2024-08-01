Локомотив М - Химки 28 Августа прямая трансляция
28 Августа 2024 года в 19:30 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа B. 3-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Локомотив М - Химки, которое состоится 28 Августа 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Группа B. 3-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Локомотив М
Москва
Химки
Химки
Главные тренеры
|Михаил Михайлович Галактионов
|Франк Себриан Артига
История личных встреч
|30.04.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|25-й тур
|5 : 1
|18.10.2022
|Fonbet Кубок России
|Группа A
|1 : 0
|28.09.2022
|Fonbet Кубок России
|Группа A
|0 : 5
|20.08.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 3
|06.03.2022
|Россия - Премьер-Лига
|20-й тур
|3 : 2
|25.09.2021
|Россия - Премьер-Лига
|9-й тур
|0 : 0
|17.12.2020
|Россия - Премьер-Лига
|19-й тур
|3 : 2
|04.10.2020
|Россия - Премьер-Лига
|10-й тур
|2 : 1
|21.09.2016
|Кубок России
|1/16 финала
|0 : 3
|29.11.2009
|Россия - Премьер-Лига - 2009
|30-й тур
|1 : 3
|25.08.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|6-й тур
|3 : 2
|23.08.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|3 : 0
|18.08.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|5-й тур
|0 : 1
|13.08.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа B. 2-й тур
|2 : 3
|10.08.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 0
|24.08.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|6-й тур
|3 : 3
|18.08.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 1
|13.08.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа B. 2-й тур
|3 : 1
|09.08.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|4-й тур
|1 : 0
|03.08.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|3-й тур
|2 : 3
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура группового этапа Кубка России — 2024/2025: «Локомотив» — «Химки». Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Динамо Мх
|3
|6
|2
|Спартак М
|3
|6
|3
|Динамо М
|2
|3
|4
|Крылья Советов
|2
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Локомотив М
|2
|6
|2
|Ростов
|2
|3
|3
|Химки
|2
|3
|4
|Оренбург
|2
|0
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|2
|6
|2
|ЦСКА
|3
|5
|3
|Ахмат
|3
|3
|4
|Пари Нижний Новгород
|2
|1
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|3
|7
|2
|Рубин
|3
|6
|3
|Акрон
|3
|5
|4
|Факел
|3
|0