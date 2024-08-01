Атлетик Б - Валенсия 28 Августа прямая трансляция
Стадион: Сан-Мамес Баррия (Бильбао, Испания), вместимость: 53289
28 Августа 2024 года в 20:00 (+03:00). Испания — Примера, 3-й тур
Главный судья: Пабло Гонсалес Фуэртес (Испания);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетик Б - Валенсия, которое состоится 28 Августа 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Мамес Баррия (Бильбао, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Атлетик Б
Бильбао
Валенсия
Валенсия
|13
|вр
|Хулен Ахирресабала
|2
|зщ
|Андони Горосабель
|3
|зщ
|Дани Вивиан
|5
|зщ
|Ерай Альварес
|15
|зщ
|Иньиго Лекуэ
|24
|пз
|Беньят Прадос
|21
|пз
|Андер Эррера
|8
|пз
|Ойан Сансет
|9
|нп
|Иньяки Уильямс
|12
|нп
|Горка Гурусета
|7
|нп
|Алекс Беренгер
|25
|вр
|Георгий Мамардашвили
|20
|зщ
|Димитри Фулкье
|3
|зщ
|Кристьян Москера
|24
|зщ
|Ярек Гонсёровски
|21
|зщ
|Хесус Васкес
|8
|пз
|Хави Герра
|18
|пз
|Хосе Луис Вайя
|16
|пз
|Диего Лопес
|10
|пз
|Андре Алмейда
|22
|нп
|Луис Риоха
|9
|нп
|Уго Дуро
Главные тренеры
|Эрнесто Вальверде
|Рубен Бараха
История личных встреч
|20.01.2024
|Испания - Примера
|21-й тур
|1 : 0
|29.10.2023
|Испания - Примера
|11-й тур
|2 : 2
|11.02.2023
|Испания - Примера
|21-й тур
|1 : 2
|26.01.2023
|Кубок Испании
|1/4 финала
|1 : 3
|21.08.2022
|Испания - Примера
|2-й тур
|1 : 0
|07.05.2022
|Испания - Примера
|35-й тур
|0 : 0
|02.03.2022
|Кубок Испании
|1/2 финала. 2-й матч
|1 : 0
|10.02.2022
|Кубок Испании
|1/2 финала. 1-й матч
|1 : 1
|25.09.2021
|Испания - Примера
|7-й тур
|1 : 1
|07.02.2021
|Испания - Примера
|22-й тур
|1 : 1
|24.08.2024
|Испания — Примера
|2-й тур
|2 : 1
|15.08.2024
|Испания — Примера
|1-й тур
|1 : 1
|10.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|4 : 0
|25.05.2024
|Испания - Примера
|38-й тур
|0 : 1
|19.05.2024
|Испания - Примера
|37-й тур
|2 : 0
|23.08.2024
|Испания — Примера
|2-й тур
|3 : 1
|17.08.2024
|Испания — Примера
|1-й тур
|1 : 2
|26.05.2024
|Испания - Примера
|38-й тур
|2 : 2
|19.05.2024
|Испания - Примера
|37-й тур
|1 : 3
|16.05.2024
|Испания - Примера
|36-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Вильярреал
|3
|7
| 2
Лига чемпионов
|Сельта
|3
|6
| 3
Лига чемпионов
|Барселона
|2
|6
| 4
Лига чемпионов
|Леганес
|2
|4
| 5
Лига Европы
|Осасуна
|2
|4
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Атлетико М
|2
|4
|7
|Реал Мадрид
|2
|4
|8
|Райо Вальекано
|2
|4
|9
|Реал Сосьедад
|2
|3
|10
|Вальядолид
|2
|3
|11
|Севилья
|3
|2
|12
|Мальорка
|3
|2
|13
|Хетафе
|2
|2
|14
|Бетис
|2
|2
|15
|Лас-Пальмас
|2
|1
|16
|Атлетик Б
|2
|1
|17
|Алавес
|2
|1
| 18
Зона вылета
|Жирона
|2
|1
| 19
Зона вылета
|Эспаньол
|2
|0
| 20
Зона вылета
|Валенсия
|2
|0