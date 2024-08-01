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Атлетик Б - Валенсия 28 Августа прямая трансляция

Стадион: Сан-Мамес Баррия (Бильбао, Испания), вместимость: 53289
28 Августа 2024 года в 20:00 (+03:00). Испания — Примера, 3-й тур
Главный судья: Пабло Гонсалес Фуэртес (Испания);
Атлетик Б
Валенсия

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетик Б - Валенсия, которое состоится 28 Августа 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Мамес Баррия (Бильбао, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Атлетик Б
Бильбао
Валенсия
Валенсия
13 Испания вр Хулен Ахирресабала
2 Испания зщ Андони Горосабель
3 Испания зщ Дани Вивиан
5 Испания зщ Ерай Альварес
15 Испания зщ Иньиго Лекуэ
24 Испания пз Беньят Прадос
21 Испания пз Андер Эррера
8 Испания пз Ойан Сансет
9 Гана нп Иньяки Уильямс
12 Испания нп Горка Гурусета
7 Испания нп Алекс Беренгер
25 Грузия вр Георгий Мамардашвили
20 Гваделупа зщ Димитри Фулкье
3 Испания зщ Кристьян Москера
24 Испания зщ Ярек Гонсёровски
21 Испания зщ Хесус Васкес
8 Испания пз Хави Герра
18 Испания пз Хосе Луис Вайя
16 Испания пз Диего Лопес
10 Португалия пз Андре Алмейда
22 Испания нп Луис Риоха
9 Испания нп Уго Дуро
Главные тренеры
Испания Эрнесто Вальверде
Испания Рубен Бараха
История личных встреч
20.01.2024 Испания - Примера 21-й тур Валенсия1 : 0Атлетик Б
29.10.2023 Испания - Примера 11-й тур Атлетик Б2 : 2Валенсия
11.02.2023 Испания - Примера 21-й тур Валенсия1 : 2Атлетик Б
26.01.2023 Кубок Испании 1/4 финала Валенсия1 : 3Атлетик Б
21.08.2022 Испания - Примера 2-й тур Атлетик Б1 : 0Валенсия
07.05.2022 Испания - Примера 35-й тур Атлетик Б0 : 0Валенсия
02.03.2022 Кубок Испании 1/2 финала. 2-й матч Валенсия1 : 0Атлетик Б
10.02.2022 Кубок Испании 1/2 финала. 1-й матч Атлетик Б1 : 1Валенсия
25.09.2021 Испания - Примера 7-й тур Валенсия1 : 1Атлетик Б
07.02.2021 Испания - Примера 22-й тур Атлетик Б1 : 1Валенсия
24.08.2024 Испания — Примера 2-й тур 2 : 1Атлетик Б
15.08.2024 Испания — Примера 1-й тур Атлетик Б1 : 1
10.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 4 : 0Атлетик Б
25.05.2024 Испания - Примера 38-й тур 0 : 1Атлетик Б
19.05.2024 Испания - Примера 37-й тур Атлетик Б2 : 0
23.08.2024 Испания — Примера 2-й тур 3 : 1Валенсия
17.08.2024 Испания — Примера 1-й тур Валенсия1 : 2
26.05.2024 Испания - Примера 38-й тур 2 : 2Валенсия
19.05.2024 Испания - Примера 37-й тур Валенсия1 : 3
16.05.2024 Испания - Примера 36-й тур 1 : 0Валенсия
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Вильярреал37
2
Лига чемпионов
Сельта36
3
Лига чемпионов
Барселона26
4
Лига чемпионов
Леганес24
5
Лига Европы
Осасуна24
6
Квалификация Лиги конференций
Атлетико М24
7 Реал Мадрид24
8 Райо Вальекано24
9 Реал Сосьедад23
10 Вальядолид23
11 Севилья32
12 Мальорка32
13 Хетафе22
14 Бетис22
15 Лас-Пальмас21
16 Атлетик Б21
17 Алавес21
18
Зона вылета
Жирона21
19
Зона вылета
Эспаньол20
20
Зона вылета
Валенсия20

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