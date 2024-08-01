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Карл Цейсс - Байер 28 Августа прямая трансляция

Стадион: Эрнст Аббе (Йена, Германия), вместимость: 15500
28 Августа 2024 года в 19:00 (+03:00). Кубок Германии, 1/32 финала
Карл Цейсс
Байер

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Карл Цейсс - Байер, которое состоится 28 Августа 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1/32 финала, оно проводится на стадионе: Эрнст Аббе (Йена, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Карл Цейсс
Йена
Байер
Леверкузен
История личных встреч
12.08.2023 Кубок Германии 1-й раунд Карл Цейсс0 : 5
30.07.2022 Кубок Германии 1-й раунд Карл Цейсс0 : 1
08.08.2021 Кубок Германии 1-й раунд 1 : 1 2 : 4
12.09.2020 Кубок Германии 1-й раунд 0 : 2
19.08.2018 Кубок Германии 1-й раунд 2 : 4
23.08.2024 Германия — Бундеслига 1-й тур 2 : 3Байер
17.08.2024 Суперкубок Германии 2024 Финал Байер2 : 2 4 : 3
10.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Байер1 : 1
07.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 4 : 1Байер
26.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 1 : 2Байер

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