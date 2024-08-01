Карл Цейсс - Байер 28 Августа прямая трансляция
Стадион: Эрнст Аббе (Йена, Германия), вместимость: 15500
28 Августа 2024 года в 19:00 (+03:00). Кубок Германии, 1/32 финала
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Карл Цейсс - Байер, которое состоится 28 Августа 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1/32 финала, оно проводится на стадионе: Эрнст Аббе (Йена, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Карл Цейсс
Йена
Байер
Леверкузен
История личных встреч
|12.08.2023
|Кубок Германии
|1-й раунд
|0 : 5
|30.07.2022
|Кубок Германии
|1-й раунд
|0 : 1
|08.08.2021
|Кубок Германии
|1-й раунд
|1 : 1 2 : 4
|12.09.2020
|Кубок Германии
|1-й раунд
|0 : 2
|19.08.2018
|Кубок Германии
|1-й раунд
|2 : 4
|23.08.2024
|Германия — Бундеслига
|1-й тур
|2 : 3
|17.08.2024
|Суперкубок Германии 2024
|Финал
|2 : 2 4 : 3
|10.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 1
|07.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|4 : 1
|26.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 2