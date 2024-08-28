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Лас-Пальмас - Реал Мадрид 29 Августа прямая трансляция

Стадион: Гран Канария (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания), вместимость: 32392
29 Августа 2024 года в 22:30 (+03:00). Испания — Примера, 3-й тур
Лас-Пальмас
Реал Мадрид

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лас-Пальмас - Реал Мадрид, которое состоится 29 Августа 2024 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Гран Канария (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
Реал Мадрид
Мадрид
1 Нидерланды вр Яспер Силлессен
4 Испания зщ Алекс Суарес
15 Шотландия зщ Скотт Маккенна
3 Испания зщ Мика Мармоль
23 Испания зщ Алекс Муньос
12 Франция пз Энзо Луаодис
20 Испания пз Кирьян Родригес
5 Испания пз Хавьер Муньос
10 Испания пз Альберто Молейро
17 Испания пз Хайме Мата
2 Испания нп Марвин Парк
1 Бельгия вр Тибо Куртуа
2 Испания зщ Даниэль Карвахаль
3 Бразилия зщ Эдер Милитао
22 Германия зщ Антонио Рюдигер
23 Франция зщ Ферлан Менди
8 Уругвай пз Федерико Вальверде
14 Франция пз Орельен Тчуамени
15 Турция пз Арда Гюлер
11 Бразилия нп Родриго
7 Бразилия нп Винисиус Жуниор
9 Франция нп Килиан Мбаппе
Главные тренеры
Испания Луис Мигель Каррион
Италия Карло Анчелотти
История личных встреч
27.01.2024 Испания - Примера 22-й тур Лас-Пальмас1 : 2Реал Мадрид
27.09.2023 Испания - Примера 7-й тур Реал Мадрид2 : 0Лас-Пальмас
31.03.2018 Испания - Примера 30-й тур Лас-Пальмас0 : 3Реал Мадрид
05.11.2017 Испания - Примера 11-й тур Реал Мадрид3 : 0Лас-Пальмас
01.03.2017 Испания - Примера 25-й тур Реал Мадрид3 : 3Лас-Пальмас
24.09.2016 Испания - Примера 6-й тур Лас-Пальмас2 : 2Реал Мадрид
13.03.2016 Испания - Примера 29-й тур Лас-Пальмас1 : 2Реал Мадрид
31.10.2015 Испания - Примера 10-й тур Реал Мадрид3 : 1Лас-Пальмас
25.08.2024 Испания — Примера 2-й тур 2 : 1Лас-Пальмас
16.08.2024 Испания — Примера 1-й тур Лас-Пальмас2 : 2
11.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 0 : 0Лас-Пальмас
27.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 3 : 0Лас-Пальмас
26.05.2024 Испания - Примера 38-й тур Лас-Пальмас1 : 1
25.08.2024 Испания — Примера 2-й тур Реал Мадрид3 : 0
18.08.2024 Испания — Примера 1-й тур 1 : 1Реал Мадрид
14.08.2024 Суперкубок УЕФА — 2024 Финал Реал Мадрид2 : 0
07.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Реал Мадрид2 : 1
04.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 2 : 1Реал Мадрид
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура Примеры: «Лас-Пальмас» — «Реал». Начало встречи запланировано на 22:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона39
2
Лига чемпионов
Вильярреал37
3
Лига чемпионов
Сельта36
4
Лига чемпионов
Леганес35
5
Лига Европы
Реал Мадрид24
6
Квалификация Лиги конференций
Атлетико М24
7 Осасуна24
8 Атлетик Б34
9 Райо Вальекано34
10 Вальядолид34
11 Реал Сосьедад23
12 Севилья32
13 Мальорка32
14 Хетафе22
15 Бетис22
16 Лас-Пальмас21
17 Алавес21
18
Зона вылета
Жирона21
19
Зона вылета
Эспаньол20
20
Зона вылета
Валенсия30

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