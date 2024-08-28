Лас-Пальмас - Реал Мадрид 29 Августа прямая трансляция
Стадион: Гран Канария (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания), вместимость: 32392
29 Августа 2024 года в 22:30 (+03:00). Испания — Примера, 3-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лас-Пальмас - Реал Мадрид, которое состоится 29 Августа 2024 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Гран Канария (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
Реал Мадрид
Мадрид
|1
|вр
|Яспер Силлессен
|4
|зщ
|Алекс Суарес
|15
|зщ
|Скотт Маккенна
|3
|зщ
|Мика Мармоль
|23
|зщ
|Алекс Муньос
|12
|пз
|Энзо Луаодис
|20
|пз
|Кирьян Родригес
|5
|пз
|Хавьер Муньос
|10
|пз
|Альберто Молейро
|17
|пз
|Хайме Мата
|2
|нп
|Марвин Парк
|1
|вр
|Тибо Куртуа
|2
|зщ
|Даниэль Карвахаль
|3
|зщ
|Эдер Милитао
|22
|зщ
|Антонио Рюдигер
|23
|зщ
|Ферлан Менди
|8
|пз
|Федерико Вальверде
|14
|пз
|Орельен Тчуамени
|15
|пз
|Арда Гюлер
|11
|нп
|Родриго
|7
|нп
|Винисиус Жуниор
|9
|нп
|Килиан Мбаппе
Главные тренеры
|Луис Мигель Каррион
|Карло Анчелотти
История личных встреч
|27.01.2024
|Испания - Примера
|22-й тур
|1 : 2
|27.09.2023
|Испания - Примера
|7-й тур
|2 : 0
|31.03.2018
|Испания - Примера
|30-й тур
|0 : 3
|05.11.2017
|Испания - Примера
|11-й тур
|3 : 0
|01.03.2017
|Испания - Примера
|25-й тур
|3 : 3
|24.09.2016
|Испания - Примера
|6-й тур
|2 : 2
|13.03.2016
|Испания - Примера
|29-й тур
|1 : 2
|31.10.2015
|Испания - Примера
|10-й тур
|3 : 1
|25.08.2024
|Испания — Примера
|2-й тур
|2 : 1
|16.08.2024
|Испания — Примера
|1-й тур
|2 : 2
|11.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|0 : 0
|27.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|3 : 0
|26.05.2024
|Испания - Примера
|38-й тур
|1 : 1
|25.08.2024
|Испания — Примера
|2-й тур
|3 : 0
|18.08.2024
|Испания — Примера
|1-й тур
|1 : 1
|14.08.2024
|Суперкубок УЕФА — 2024
|Финал
|2 : 0
|07.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 1
|04.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура Примеры: «Лас-Пальмас» — «Реал». Начало встречи запланировано на 22:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|3
|9
| 2
Лига чемпионов
|Вильярреал
|3
|7
| 3
Лига чемпионов
|Сельта
|3
|6
| 4
Лига чемпионов
|Леганес
|3
|5
| 5
Лига Европы
|Реал Мадрид
|2
|4
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Атлетико М
|2
|4
|7
|Осасуна
|2
|4
|8
|Атлетик Б
|3
|4
|9
|Райо Вальекано
|3
|4
|10
|Вальядолид
|3
|4
|11
|Реал Сосьедад
|2
|3
|12
|Севилья
|3
|2
|13
|Мальорка
|3
|2
|14
|Хетафе
|2
|2
|15
|Бетис
|2
|2
|16
|Лас-Пальмас
|2
|1
|17
|Алавес
|2
|1
| 18
Зона вылета
|Жирона
|2
|1
| 19
Зона вылета
|Эспаньол
|2
|0
| 20
Зона вылета
|Валенсия
|3
|0