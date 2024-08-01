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Барселона - Вальядолид 31 Августа прямая трансляция

Стадион: Олимпик Льюис Компанис (Барселона, Испания), вместимость: 55926
31 Августа 2024 года в 18:00 (+03:00). Испания — Примера, 4-й тур
Главный судья: Исидро Диас де Мера Эскудерос (Испания);
Барселона
Вальядолид

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барселона - Вальядолид, которое состоится 31 Августа 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпик Льюис Компанис (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Барселона
Барселона
Вальядолид
Вальядолид
1ГерманияврМарк-Андре тер Штеген
23ФранциязщЖюль Кунде
2ИспаниязщПау Кубарси
5ИспаниязщИньиго Мартинес
3ИспаниязщАлекс Бальде
20ИспанияпзДани Ольмо
11Бразилияпз Рафинья
17ИспанияпзМарк Касадо
8Испанияпз Педри
19ИспанияпзЛамин Ямаль
9ПольшанпРоберт Левандовски
13ЭстонияврКарл Хейн
15ШвейцариязщЭрай Джёмерт
5ИспаниязщХави Санчес
2ИспаниязщЛуис Перес
22БразилиязщЛукас Роза
8ИспанияпзКике Перес
4ИспанияпзВиктор Месегер
20ХорватияпзСтанко Юрич
10ИспанияпзИван Санчес
19СенегалпзАмат Ндиайе
7СенегалнпМамаду Силла
Главные тренеры
ГерманияХанс-Дитер Флик
УругвайПауло Пессолано
История личных встреч
23.05.2023Испания - Примера36-й турВальядолид3 : 1Барселона
28.08.2022Испания - Примера3-й турБарселона4 : 0Вальядолид
05.04.2021Испания - Примера29-й турБарселона1 : 0Вальядолид
23.12.2020Испания - Примера15-й турВальядолид0 : 3Барселона
11.07.2020Испания - Примера36-й турВальядолид0 : 1Барселона
29.10.2019Испания - Примера11-й турБарселона5 : 1Вальядолид
16.02.2019Испания - Примера24-й турБарселона1 : 0Вальядолид
25.08.2018Испания - Примера2-й турВальядолид0 : 1Барселона
08.03.2014Испания - Примера27-й турВальядолид1 : 0Барселона
06.10.2013Испания - Примера8-й турБарселона4 : 1Вальядолид
27.08.2024Испания — Примера3-й тур1 : 2Барселона
24.08.2024Испания — Примера2-й турБарселона2 : 1
17.08.2024Испания — Примера1-й тур1 : 2Барселона
12.08.2024Товарищеские матчи (клубы) — 2024Барселона0 : 3
07.08.2024Товарищеские матчи (клубы) — 2024Барселона2 : 2 3 : 4
28.08.2024Испания — Примера3-й турВальядолид0 : 0
25.08.2024Испания — Примера2-й тур3 : 0Вальядолид
19.08.2024Испания — Примера1-й турВальядолид1 : 0
02.06.2024Испания - СегундаСегунда. 42-й тур2 : 1Вальядолид
26.05.2024Испания - СегундаСегунда. 41-й турВальядолид3 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура Примеры: «Барселона» — «Вальядолид». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона39
2
Лига чемпионов
Вильярреал37
3
Лига чемпионов
Сельта36
4
Лига чемпионов
Реал Мадрид35
5
Лига Европы
Атлетико М35
6
Квалификация Лиги конференций
Леганес35
7 Жирона34
8 Атлетик Б34
9 Райо Вальекано34
10 Алавес34
11 Вальядолид34
12 Осасуна34
13 Реал Сосьедад33
14 Севилья32
15 Лас-Пальмас32
16 Мальорка32
17 Хетафе22
18
Зона вылета
Бетис22
19
Зона вылета
Эспаньол31
20
Зона вылета
Валенсия30

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