Барселона - Вальядолид 31 Августа прямая трансляция
Стадион: Олимпик Льюис Компанис (Барселона, Испания), вместимость: 55926
31 Августа 2024 года в 18:00 (+03:00). Испания — Примера, 4-й тур
Главный судья: Исидро Диас де Мера Эскудерос (Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барселона - Вальядолид, которое состоится 31 Августа 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпик Льюис Компанис (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Барселона
Барселона
Вальядолид
Вальядолид
|1
|вр
|Марк-Андре тер Штеген
|23
|зщ
|Жюль Кунде
|2
|зщ
|Пау Кубарси
|5
|зщ
|Иньиго Мартинес
|3
|зщ
|Алекс Бальде
|20
|пз
|Дани Ольмо
|11
|пз
|Рафинья
|17
|пз
|Марк Касадо
|8
|пз
|Педри
|19
|пз
|Ламин Ямаль
|9
|нп
|Роберт Левандовски
|13
|вр
|Карл Хейн
|15
|зщ
|Эрай Джёмерт
|5
|зщ
|Хави Санчес
|2
|зщ
|Луис Перес
|22
|зщ
|Лукас Роза
|8
|пз
|Кике Перес
|4
|пз
|Виктор Месегер
|20
|пз
|Станко Юрич
|10
|пз
|Иван Санчес
|19
|пз
|Амат Ндиайе
|7
|нп
|Мамаду Силла
Главные тренеры
|Ханс-Дитер Флик
|Пауло Пессолано
История личных встреч
|23.05.2023
|Испания - Примера
|36-й тур
|3 : 1
|28.08.2022
|Испания - Примера
|3-й тур
|4 : 0
|05.04.2021
|Испания - Примера
|29-й тур
|1 : 0
|23.12.2020
|Испания - Примера
|15-й тур
|0 : 3
|11.07.2020
|Испания - Примера
|36-й тур
|0 : 1
|29.10.2019
|Испания - Примера
|11-й тур
|5 : 1
|16.02.2019
|Испания - Примера
|24-й тур
|1 : 0
|25.08.2018
|Испания - Примера
|2-й тур
|0 : 1
|08.03.2014
|Испания - Примера
|27-й тур
|1 : 0
|06.10.2013
|Испания - Примера
|8-й тур
|4 : 1
|27.08.2024
|Испания — Примера
|3-й тур
|1 : 2
|24.08.2024
|Испания — Примера
|2-й тур
|2 : 1
|17.08.2024
|Испания — Примера
|1-й тур
|1 : 2
|12.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|0 : 3
|07.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 2 3 : 4
|28.08.2024
|Испания — Примера
|3-й тур
|0 : 0
|25.08.2024
|Испания — Примера
|2-й тур
|3 : 0
|19.08.2024
|Испания — Примера
|1-й тур
|1 : 0
|02.06.2024
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 42-й тур
|2 : 1
|26.05.2024
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 41-й тур
|3 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура Примеры: «Барселона» — «Вальядолид». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|3
|9
| 2
Лига чемпионов
|Вильярреал
|3
|7
| 3
Лига чемпионов
|Сельта
|3
|6
| 4
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|3
|5
| 5
Лига Европы
|Атлетико М
|3
|5
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Леганес
|3
|5
|7
|Жирона
|3
|4
|8
|Атлетик Б
|3
|4
|9
|Райо Вальекано
|3
|4
|10
|Алавес
|3
|4
|11
|Вальядолид
|3
|4
|12
|Осасуна
|3
|4
|13
|Реал Сосьедад
|3
|3
|14
|Севилья
|3
|2
|15
|Лас-Пальмас
|3
|2
|16
|Мальорка
|3
|2
|17
|Хетафе
|2
|2
| 18
Зона вылета
|Бетис
|2
|2
| 19
Зона вылета
|Эспаньол
|3
|1
| 20
Зона вылета
|Валенсия
|3
|0